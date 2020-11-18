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Автор Ирина Гусакова

Очередной коммунист попался на финансовых махинациях

Похоже, в этом сезоне незаконное предпринимательство и мошеннические схемы возглавят рейтинг обвинений, которые предъявляются отдельным членам КПРФ. Причем среди не чистых на руку коммунистов зачастую весьма видные представители компартии. На днях омский бизнесмен и экс-коммунист Виктор Жарков публично обвинил бывшего однопартийца — депутата Госдумы и главу "красных" Омска Александра Кравца в незаконной предпринимательской деятельности. Более того, вся омская партийная верхушка была в курсе темных дел своего босса и отстаивала его интересы. Кроме того, фигурантами уголовных дел, связанных с нелегальным бизнесом и финансовыми махинациями, только за эту осень стали высокопоставленные коммунисты в Марий Эл, Москве и Ульяновске.

Очередной коммунист попался на финансовых махинациях

"КПРФ сегодня демонстрирует крайне небрежное отношение к подбору партийных кадров и экспертизе их бэкграунда. Это очевидно как перед выборами, на уровне кандидатов в партсписках, которые повсеместно не проходят проверку избиркомов, поскольку утаивают судимости. Коммунисты, действительно, все чаще попадаются на незаконном предпринимательстве и мошеннических схемах. Здесь нет особой интриги. Недобросовестные политики приходят во власть как раз для того, чтобы укрепить свой бизнес или быть поближе к казне. За годы работы старейшая партия КПРФ не может не знать этого. Но видимо, просто слишком часто и слишком на многое закрывает глаза", — считает вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев.

"Красная" кабала

Правда о махинациях в омской компартии вполне могла и не всплыть, если бы не конфликт между тогда еще коммунистом-предпринимателем Жарковым и первым секретарем омского обкома КПРФ Кравцом. Ссора возникла из-за кредитного договора между омской областной культурно-просветительской общественной организацией "Интеграция", председателем совета которой является Кравец, и компанией "АвтоКам", принадлежащей Жаркову.

Интеграция выдавала АвтоКаму займы по ставкам куда выше рыночных — под 15% в месяц. При этом юридически общественная организация не имела права участвовать в такого рода финансовых операциях. Не имел права заниматься коммерческой деятельностью и ее глава, будучи действующим депутатом ГД.

При этом о социальных проектах Интеграции открытые источники умалчивают. Зато есть официальные данные Центризбиркома, в соответствии с которыми организация является ключевым спонсором КПРФ. В 2019 году компартия получила от Интеграции 30 из почти 102 млн рублей пожертвований. Несложно сделать вывод о том, для каких целей на самом деле была учреждена якобы бы просветительская организация.

Торжество несправедливости

Хотя договор с Интеграцией был кабальный, руководителя АвтоКама он устраивал. В 2019 году, признается Жарков, это стало слишком опасным, так как по закону кредитование было прерогативой исключительно банков. Поэтому он предложил Кравцу аннулировать контракт и вернуть ему 2,5 миллиона рублей долга, который оставался после взаимозачетов между юрлицами. Но лидер омских коммунистов предложение не принял.

По словам Жаркова, на него стала давить вся омская партийная верхушка, грозя исключить из КПРФ. Но Жарков стоял на своем.

"Кравец через бюро обкома стал давить на меня, чтобы я продолжал этот договор, — рассказывает Жарков. — Он был выгоден ему в материальном плане. Были хорошие проценты. Но это нарушение закона, а плюс он депутат Госдумы, ему вообще запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. И своим предложением я, наоборот, протягивал ему руку помощи — закроем этот договор, чтобы о нем никто не знал. Ибо он не очень правильно выглядит с вашей стороны как руководителя этой организации".

Что депутату позволительно, а что нет, Кравец знает не хуже своего бывшего делового партнера. Федеральный законотворец входит в комиссию Госдумы по депутатской этике. Но видимо, ничего компрометирующего в своих действиях не усматривает.

С коммунистом-бунтарем Жарковым решили больше не церемониться и отобрали у него партбилет. При этом 2,5 млн бизнесмену так и не вернули.

Жарков требует объективного разбирательства и намерен достучаться до ЦК компартии. Однако учитывая, что "красные" омичи щедро спонсируют КПРФ, затея с торжеством справедливости по звонку сверху может провалиться. Впрочем, после официальных заявлений экс-коммуниста, в этом нет необходимости. Проверить деятельность депутата Кравца и всей омской коммунистической партячейки теперь есть все основания у правоохранителей.

Коммунист на двух стульях

Если с Кравцом силовикам еще только предстоит разобраться, то с главой марийского города Волжск, председателем городского собрания депутатов от КПРФ Николаем Семеновым все куда яснее. В конце октября в отношении него было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве. По закону лицо, на постоянной основе занимающее выборную должность в органах местного самоуправления, не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Запрет распространяется как на личное участие в бизнесе, так и на управление коммерческим предприятием через доверенных лиц. По версии следствия, Семенов продолжал участвовать в управлении фирмой, генеральным директором которой являлся до избрания на должность градоначальника в октябре 2019 года. Более того, коммунист продолжал оказывать своей организации "покровительство", пользуясь служебным положением. СМИ предполагают, что речь, вероятно, идет о компании "Диск", которой управляет некто Александр Николаевич Семенов. Предположительно, это семейное предприятие, что не редкость для марийских коммунистов.

Коммунисты песчаных карьеров

Например, в Марий Эл до суда дошло уголовное дело в отношении главы республиканского отделения КПРФ Ивана Казанкова, которого также обвиняют в незаконном предпринимательстве и крупной краже муниципальной собственности. В настоящее время Казанков проходит как обвиняемый по статьям 158 (кража в особо крупном размере) и 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с причинением крупного ущерба).

По версии следствия, коммунист арендовал у муниципальной администрации земли сельхозназначения якобы для растениеводства. На самом деле он знал о наличии там залежей песка, поэтому реальной целью было разработать на участке песчаный карьер и организовать добычу. Коммунисту грозит 10 лет колонии.

Допремировался

В конце октября вступил в силу приговор в отношении экс-депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Парламентария признали виновным в мошенничестве с бюджетными деньгами в особо крупном размере. Коммунист придумал оригинальную схему незаконного обогащения. С ноября 2019 года по февраль 2020 года Шереметьев каждый месяц якобы премировал своих сотрудников на суммы от 350 до 600 тыс. рублей за выполнение особо сложных и важных заданий. Однако до помощников деньги не доходили. Шереметьев их обналичивал и присваивал. Таким образом коммунист увел из казны около 2 млн. рублей.

Политолог Максим Жаров не видит в том, что вокруг коммунистов то и дело возникают криминальные истории, ничего удивительного.

"Когда оппозиционная партия, которая выстраивает свою предвыборную риторику на очищении власти, сама встает к рулю, выясняется, что оппозиционеры — обычные люди, нередко слабовольные и корыстные. Огульно критиковать может каждый, а вот пройти испытание властью далеко не все. Именно поэтому в последние годы принципиальную значимость в работе партийных функционеров приобрела экспертиза кандидатов. Это играет на руку как партийному бренду в целом, так и отвечает запросу избирателя, уставшего от скелетов в шкафах депутатов, которым они в свое время поверили. Но КПРФ почему-то настойчиво игнорирует этот запрос", — отмечает Жаров.

"Неразборчивость и небрежность, а возможно, и откровенное попустительство при подборе кадров уже аукается КПРФ серьезными проблемами", — говорит Виктор Милитарев.

"Сегодня мы наблюдаем небывалый отток идейного актива из компартии. Это безусловное следствие такой кадровой политики. Усугубляет ситуацию и та позиция, которую устойчиво занимает партийное руководство, когда уже откровенно пахнет жареным. Каждое дело против них якобы "политически мотивированно". Каждое! Вот Шереметьев выписывает премию сотруднику на 600 тысяч, факт доказан в суде. Какая тут политика? Или, например, недавно ульяновского депутата-коммуниста (Роман Шайдуллин, депутат заксобрания Ульяновской обл. — прим. ред) посадили за обман дольщиков. Сотни людей заявили, что он собрал с них деньги, а дом не сдал. Люди теперь без крыши и без денег. Ну о какой политике мы говорим? Чистый криминал", — уверен Милитарев.

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