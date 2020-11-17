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Автор Александр Шторм

Может ли власть отказаться платить пенсии?

Россияне ждут нереальных пенсий от государства. Эксперты считают, что достойных выплат в стране не будет никогда.

Может ли власть отказаться платить пенсии?

Онлайн-сервис по поиску работу Superjob выяснил, какой размер пенсии россияне назвали приемлемой для себя. В среднем разговор идет о сумме в 40 тысяч рублей в месяц.

  • Москвичи озвучили запросы на "достойную пенсию" — минимум 44,5 тыс. руб.,
  • Жители Набережных Челнов согласились получать на пенсии 35,1 тыс. руб. в месяц.

На фоне среднего размера в 16,5 тыс. по стране, и того, что немалое количество граждан получает выплаты, которые не дотягивают и до МРОТ (12,1 тыс. руб.), ожидания сограждан выглядят нереально.

Хотя совсем недавно опрос на такую же тему проводил НПФ Сбербанка, который выяснил, что получать россияне хотели бы 59 тысяч в месяц. Понятно, что и те, и другие результаты далеки от реальности.

Как пояснил руководитель фракции "Единой России", пенсионное обеспечение в стране не дотягивает до мировых стандартов. По оценкам МФТ, пенсия не должна быть ниже 40% от заработной платы. Этого критерия в России нет и не будет, хотя желание иметь более высокую пенсию — нормально.

Но о повышении разговор так и не зашел. Неверов отметил, что все зависит от того, какой "механизм формирования Пенсионного фонда власти сочтут предпочтительным".

По этому поводу участник экспертного совета "Деловой России" Владислав Жуковский отметил, что какой бы "механизм" не предпочли власти, рассчитывать на реальный рост пенсий россиянам было бы наивно.

Пенсионеры — балласт для бюджета, и в другом качестве их никто не воспринимает.

Хотя в Европе, Штатах и даже в Китае власти понимают, что уровень жизни населения, а, значит, внутренний платёжеспособный спрос и уровень потребительской активности населения — это двигатель развития экономики.

Но в РФ с ее экспортно-сырьевой экономикой, столько населения — это уже перебор. Оптимальным для такого государства является проживание на этой территории 30-35 миллионов человек, так что никакого повышения пенсий точно не будет.

Разумеется, все это здорово напоминает социальный дарвинизм, так как на 10-12 тысяч рублей в месяц прожить невозможно. При этом суммы в 15-16 тысяч рублей сохраняются десятилетиями независимо от того, сколько стоит нефть и какой курс рубля.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения падают с 2014 года уже полных семь лет. Уровень доходов упал на 60%.

Половина населения находится "на дне" с доходами ниже 15-25 тысяч рублей. В таких условиях поднимать пенсии просто нечем, пояснил эксперт.

При этом пенсионный возраст, как водится, поднять не забыли. Что касается индексаций, то она остается на уровне заниженной инфляции в 3-4%. Причем чем богаче человек, тем больше индексация, например, у депутата с 90-тысячной пенсией индексация будет на уровне тысяч рублей, а у токаря или фермера — 300 рублей.

"Но если же россияне не выразят свое мнение по этому поводу и не станут отставать свои права на достойную жизнь, государство вообще откажется платить пенсии — хотя бы ради социального эксперимента. Исключать в российских реалиях ничего нельзя", подытожил Жуковский.

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