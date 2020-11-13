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Автор Антон Куликов

Против лома: России нечем ответить западным IT-гигантам?

Роскомнадзор предложил российским СМИ размещать свой контент на платформах отечественных интернет-компаний. Причиной подобной рекомендации стали действия администрации видеохостинга YouTube. Можно ли полагать, что по сути российское ведомство признало, что не имеет способов воздействия на Youtube?

Против лома: России нечем ответить западным IT-гигантам?

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"Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)", — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что "участились случаи применения администрацией видеохостинга Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов".

"Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации", — считают в Роскомнадзоре.

С тем, что это целенаправленная политика, спорить едва ли возможно. Однако получается, что российский регулятор по сути признает, что методов воздействия на Youtube нет. Как, собственно говоря, нет таких методов и в отношении Twitter, и в отношении Facebook, и других западных платформ.

В этих компаниях не делают тайны из того, что работают по американским законам. Причем в приоритете они и тогда, когда речь идет о деятельности на территории России.

Но с другой стороны, отечественные компании, жалуясь на ущемление их интересов, продолжают размещать свои материалы на западных платформах. Российские же задействованы по остаточному принципу.

Реальных способов изменить ситуацию нет?

Хорошо, ну а что тогда делать? Штрафы, по меркам западных технологических гигантов, копеечные. Да они их и не платят. Самый радикальный вариант — запрет деятельности на территории России. Но сторонников этого, прямо скажем, практически нет. Эксперты уверяют, что это в большой степени будет выстрелом в ногу. А российский рынок, по их мнению, для таких компаний не столь уж и важен.

Еще одно предложение — повысить штрафы, привязав их к обороту этих компаний на территории России. В ноябре Госдума даже планировала рассмотреть соответствующий законопроект. Но опять-таки, будут ли они их платить? А в случае настойчивости соответствующих российских ведомств, не свернут ли деятельность в России?

Понятно, что нынешнее положение дел едва ли может устроить. Ведь, отметим, речь идет о контенте, который доступен на территории Российской Федерации, а не о требовании снять ограничения по всему миру. Но даже это требование администрации Youtube и прочих платформ игнорируют.

Пока же приходится констатировать, что реальных способов изменить нынешнюю ситуацию нет. Возможно, они появятся — но в ближайшем будущем ожидать изменения политики западных технологических компаний едва ли возможно.

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