Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Антон Куликов

"Отравят — скажут, мы сами это сделали": Крыму советуют забыть о воде из Украины

Ситуация с водоснабжением населенных пунктов Крыма по-прежнему остается чрезвычайно сложной. Ограничения введены в нескольких десятках пунктов, в том числе и в Симферополе.

"Отравят — скажут, мы сами это сделали": Крыму советуют забыть о воде из Украины

Для решения проблемы водоснабжения в конце октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплексный план, который должен быть реализован к 2024 году. Здесь и строительство опреснительных установок, и переброс части стоков рек в Крыму, и резкое сокращение потерь из-за ветхих сетей водоснабжения, и ряд других мер.

"Нереально в принципе"

Нет только расчетов на возобновление деятельности Северо-Крымского канала, по которому до 2014 года в Крым поступала днепровская вода. И председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал жителей полуострова вообще более на эту воду не рассчитывать. По крайней мере, в обозримой перспективе.

Как следует из комментария Константинова, размещенного на сайте крымского парламента, открытие канала "нереально в принципе".

"Во-первых, ситуация с Украиной настолько сложна и тяжела, что сегодня — это не представляется возможным. Этот вопрос обсуждать даже не с кем! Если предположить гипотетически, что эта задача будет решена, то они будут менять цену на воду по три раза в день", — уверен спикер Госсовета.

Еще одна проблема — качество воды. По словам Константинова, просто открыть шлюзы и пустить воду на полуостров уже не представляется возможным.

"Нужны колоссальные средства на восстановление канала. Нельзя же просто воду лить. Она же вся будет уходить в землю. Так в современном мире уже никто не работает", — полагает он.

Кроме того, Владимир Константинов не исключил провокаций:

"А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали. Пока на Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится — этот вопрос надо забыть".

Спекуляции на тему Северо-Крымского канала

Вопрос в том, забудут ли про него в Киеве. Там вполне могут счесть, что тема поставок воды в Крым может и в дальнейшем приносить некие "дивиденды". Хотя бы в плане пропаганды — дескать, твердо отстаиваем принципиальную позицию Украины, отступать не намерены. Причем касается это самых разных деятелей, что из окружения Владимира Зеленского, что из оппозиционных ему.

Напомним, сколько было спекуляций летом на тему учений "Кавказ-2020". Мол, Россия может воспользоваться учениями и захватить канал. Причем отметились не только украинские политики и эксперты, но и западные. В их числе, например, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

Позднее был запущен слух, что Украина может использовать тему с возобновлением поставок воды по Северо-Крымскому каналу для уступок России по Донбассу. Но едва ли были какие-то попытки что-либо предпринять в практическом плане, потому как это изначально смахивало на какой-то политтехнологический трюк.

Впрочем, чтобы окончательно отбить охоту к спекуляциям, в России тоже следует "забыть" о Северо-Крымском канале, как к тому и призывает Владимир Константинов. Дабы развеять иллюзии Киева, что можно из этой темы что-то получить.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы северо-крымский канал владимир константинов
Новости Все >
Россиян предложили переселять из аварийных квартир в частный сектор
СБР опубликовал критерии отбора биатлонистов в сборную России
Психиатр рассказала, как вести себя на длительной самоизоляции
В Ижевске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры
Начало учебного года в России могут перенести на 1 октября
Шерсть верблюдов вдохновила изобретателей на создание нового охладителя
Экс-тренер "Динамо" Новиков может возглавить "Шериф"
Николай Зубрилин: коронавирус не повод делать секрет из бюджета Москвы
В Москве прошёл женский митинг в поддержку Дзюбы
Школьникам Москвы заблокируют транспортные карты
Последние материалы
Шерсть верблюдов вдохновила изобретателей на создание нового охладителя
Экс-тренер "Динамо" Новиков может возглавить "Шериф"
Николай Зубрилин: коронавирус не повод делать секрет из бюджета Москвы
В Москве прошёл женский митинг в поддержку Дзюбы
Диетолог Макиша назвала самые важные витамины в зимний период
Школьникам Москвы заблокируют транспортные карты
Mash: фирма Газманова закрылась из-за убытков
"Лечим сепсис подорожником": в Раде недовольны новым карантином
"Отравят — скажут, мы сами это сделали": Крыму советуют забыть о воде из Украины
В Петербурге 100 детей стали жертвами вспышки кишечной инфекции в школе
Популярное
Мир. Новости мира
Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО

Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Мир. Новости мира
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Российский шоу-бизнес
Шнурова осудили за стихи про Дзюбу, и он исправился
Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина Наталия Красовская Вакцина против паники Наталия Красовская
Комментарии
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Россияне рассказали, как встретят "ковидный Новый год"
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Жители поселка под Смоленском обижены пустыми обещаниями губернатора
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников