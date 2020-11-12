"Отравят — скажут, мы сами это сделали": Крыму советуют забыть о воде из Украины

Ситуация с водоснабжением населенных пунктов Крыма по-прежнему остается чрезвычайно сложной. Ограничения введены в нескольких десятках пунктов, в том числе и в Симферополе.

Для решения проблемы водоснабжения в конце октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплексный план, который должен быть реализован к 2024 году. Здесь и строительство опреснительных установок, и переброс части стоков рек в Крыму, и резкое сокращение потерь из-за ветхих сетей водоснабжения, и ряд других мер.

"Нереально в принципе"

Нет только расчетов на возобновление деятельности Северо-Крымского канала, по которому до 2014 года в Крым поступала днепровская вода. И председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал жителей полуострова вообще более на эту воду не рассчитывать. По крайней мере, в обозримой перспективе.

Как следует из комментария Константинова, размещенного на сайте крымского парламента, открытие канала "нереально в принципе".

"Во-первых, ситуация с Украиной настолько сложна и тяжела, что сегодня — это не представляется возможным. Этот вопрос обсуждать даже не с кем! Если предположить гипотетически, что эта задача будет решена, то они будут менять цену на воду по три раза в день", — уверен спикер Госсовета.

Еще одна проблема — качество воды. По словам Константинова, просто открыть шлюзы и пустить воду на полуостров уже не представляется возможным.

"Нужны колоссальные средства на восстановление канала. Нельзя же просто воду лить. Она же вся будет уходить в землю. Так в современном мире уже никто не работает", — полагает он.

Кроме того, Владимир Константинов не исключил провокаций:

"А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали. Пока на Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится — этот вопрос надо забыть".

Спекуляции на тему Северо-Крымского канала

Вопрос в том, забудут ли про него в Киеве. Там вполне могут счесть, что тема поставок воды в Крым может и в дальнейшем приносить некие "дивиденды". Хотя бы в плане пропаганды — дескать, твердо отстаиваем принципиальную позицию Украины, отступать не намерены. Причем касается это самых разных деятелей, что из окружения Владимира Зеленского, что из оппозиционных ему.

Напомним, сколько было спекуляций летом на тему учений "Кавказ-2020". Мол, Россия может воспользоваться учениями и захватить канал. Причем отметились не только украинские политики и эксперты, но и западные. В их числе, например, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

Позднее был запущен слух, что Украина может использовать тему с возобновлением поставок воды по Северо-Крымскому каналу для уступок России по Донбассу. Но едва ли были какие-то попытки что-либо предпринять в практическом плане, потому как это изначально смахивало на какой-то политтехнологический трюк.

Впрочем, чтобы окончательно отбить охоту к спекуляциям, в России тоже следует "забыть" о Северо-Крымском канале, как к тому и призывает Владимир Константинов. Дабы развеять иллюзии Киева, что можно из этой темы что-то получить.