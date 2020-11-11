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Автор Александр Шторм

Власть не может дать народу "светлое будущее"

Будущее России как государства постоянно изучается экспертами и аналитиками. Сторонники и противники перемен постоянно спорят о приоритетности целей перед их конкретной реализацией.

Власть не может дать народу "светлое будущее"

Материал на эту тему обнародовал Московский центр Карнеги. Результаты исследования Андрея Колесникова, Дениса Волкова и Алексея Левинсона показывают, что "национальные цели" власти вообще не вдохновляют широкие массы, и по сути, выглядят невыполнимыми.

Сегодня вряд ли можно серьезно рассуждать о существенном увеличении численности населения России или снижении уровня бедности в два раза. Но правительство и президент четко позиционируют необходимость эти цели иметь, неважно, как пойдет ее реализация. По факту, их достижение — вопрос как минимум 2030 года. То есть как минимум это задачи другого правительства и, быть может, другого президента.

Выглядит это все как строительство коммунизма. Страна уже пережила возвращение "величия России", достигнутое за счет инкорпорации Крыма. А у властей нет ясной картины будущего, хотя надо признать, что и общество не слишком внятно формулирует свои пожелания.

По сути, четко формулируют свое видения будущего только "либералы". Перспективу "лоялисты" и "традиционалисты" находят преимущественно в исторических прецедентах социалистического проекта.

Как пишут авторы исследования, все участники фокус-групп отмечали неопределенность перспектив. При этом многие респонденты, несмотря на серьезные различия в политических взглядах, пессимистически оценивали будущее России.

Что характерно, по их мнению даже те, кто голосовал за "обнуление" сроков полномочий президента, в большинстве не являются сторонниками Путина и возможные перемены связывают с его уходом.

За Конституцию они голосовали сугубо механически и ритуально, считая своим долгом поддерживать предложения власти. Антипутинские настроения — это то, что зачастую объединяет "традиционалистов" и "либералов".

Что касается "лоялистов" и "традиционалистов", то они предъявляют спрос на еще более существенное, чем при Путине, увеличение роли государства в экономике — вплоть до полной национализации всех предприятий.

К тому же, эти группы настаивают на продолжении интервенционистской внешней политики, а также ставят знак равенства между развитием страны и восстановлением советских территорий.

У либералов же идеальное государство — это компактное государство-арбитр, государство-сервис (как выражались респонденты, "государство — программное обеспечение").

Именно они считают, что свободная конкурентная экономика, независимый суд, дружелюбная бизнес-среда, честные конкурентные выборы, свободное гражданское общество, отделенное от государства, и открытость миру "однозначно необходимы России, чтобы иметь какую-то осмысленную историческую перспективу".

То немногое, что объединяет различные группы независимо от идеологических пристрастий, — это:

  • идея социального государства, приходящего на помощь к незащищенным;
  • позитивное отношение к малому бизнесу;
  • накопленное раздражение бюрократией.

Стоит добавить, что варианты транзита власти в представлении респондентов не слишком разнообразны.

В основном все сводится к очередной операции "Преемник": гражданам предлагают политика-наследника, они за него голосуют.

Главное — выйти из колеса неотвратимости тех персоналий, которые определяют политику России здесь и теперь.

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Темы социология нацпроекты транзит власти преемник путина
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