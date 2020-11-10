"Спасители России", часть вторая. И явно не последняя

В российской несистемной оппозиции продолжается определенное, скажем так, движение. В частности, пару недель назад было объявлено о создании движения "Перемен". Возглавил его политолог Валерий Соловей.

Вообще, надо сказать, ситуация выглядит несколько запутанной. Ведь примерно в то же время, что Соловей объявил о движении "Перемен", был обнародован манифест Гражданской коалиции ("Правда.Ру" о нем сообщала). Разница в заявленных целях трудноуловима.

По словам Соловья, у движения пять главных требований:

отмена пенсионной реформы;

отставка правительства;

реализация конституционного права граждан на мирные собрания;

проведение выборов в Госдуму по недискриминационным законам;

создание коалиционного правительства народного доверия по итогам выборов.

Планы на ближайшее будущее

Политолог заявил "Независимой газете", что движение не предполагает создание партии, оно не идеологизировано и не имеет членства как такового: "Мы создаем гражданскую коалицию для подготовки смены власти и более активного участия в политике при смене режима".

То есть предполагается создание гибкой децентрализованной системы. Ранее нечто подобное задумывал и Михаил Ходорковский. Но получилось так себе.

По словам Соловья, 14 ноября планируется провести День гражданской солидарности. Ранее называли 4 ноября, но что-то опять пошло не так. В рамках акции политолог призвал выходить людей на уличные акции в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

К слову, предыдущий День гражданской солидарности проходил в начале ноября 2019 года. И тогда Валерий Соловей заявил, что "по географическому охвату День гражданской солидарности носил беспрецедентный для современной России характер".

Как у Навального, только лучше

По его словам, сопоставим он был только с акциями, которые проводились штабами Алексея Навального. Но политолог Соловей и его единомышленники проводили День гражданской солидарности "безо всяких штабов, опираясь исключительно на здравый смысл, энтузиазм и гражданское чувство наших людей".

Трудно понять, о чем идет речь, о какой "беспрецедентной акции"? Честно говоря, автору статьи тоже. Но Валерий Соловей ранее в интервью утверждал, что он является представителем некоего тайного мирового правительства. Так что, пожалуй, продолжим держать свои сомнения при себе.

Если же говорить серьезно, то, разумеется, никаких перспектив у движения "Перемен" нет. И вообще, большие сомнения, что оно существует, поскольку спикером является исключительно Валерий Соловей.

Нельзя исключать, что с приближением выборов в Госдуму количество таких движений начнет расти ускоренными темпами. Какая в них практическая польза, кроме дезориентации и без того немногочисленного электората российских либеральных партий?

Ну здесь одно можно сказать точно — зато пресса пишет. В конце концов, в тайном мировом правительстве явно собрались искушенные в политтехнологиях люди. Валерий Соловей не даст соврать.