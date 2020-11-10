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Автор Александр Шторм

Корона-кризис: почему россияне не верят статистике и власти

Здоровье России сегодня напоминает театр военных действий — в стране каждый день фиксируется новый рекорд по числу заболевших коронавирусом.

Корона-кризис: почему россияне не верят статистике и власти

При этом только 15% опрошенных россиян верит официальной статистике по коронавирусу. Большинство респондентов считает, что ее занижают, около трети — не верит вообще.

Как напомнили в телеграме, Российская империя 21 ноября каждого года отмечала память подвига привития оспы" — в честь выздоровления от привитой оспы Екатерины II и наследника. Судя по реакции рынка, американцы претендуют на аналогичный праздник — 9 ноября День освобождения человечества от "ковида".

Показательно, что простое сообщение о том, что "вакцина против Covid-19, разрабатываемая Pfizer Inc. и BioNTech SE, предотвратила более 90% инфекций в исследовании с участием десятков тысяч добровольцев", взметнуло в небеса стоимость ряда акций. При этом российскую вакцину западные СМИ "не видят в упор" и пытаются всячески не пустить на рынки.

На всякий случай "Диванный аналитик" пояснил, что сразу после этого появилось сообщение о том, что Минздрав сообщил об эффективности российской вакцины на 90%. Ни рубль, ни акции от этого не выросли.

А россияне продолжают впадать в депрессию из-за резкого и заметного ухудшения экономики страны. Как пишут эксперты, тревожность сограждан пока не имеет протестного потенциала. Врач не исключил обострения психических заболеваний на фоне агитации за анти-коронавирусные меры, добавили авторы проекта "Говорит Москва".

В паблике "Неудаща" напомнили, что вопрос отказа от ограничительных мер не стоит. Государство получило возможность серьёзно усилить контроль над бизнесом и людьми, серьёзные люди серьёзно вложились в производство СИЗ.

  • Безусловно, коронавирус, наступает: в 53 субъектах РФ заняты более 80% коечного фонд — таковы данные Минздрава РФ.
  • А по мнению Роспотребнадзора, только в 2 субъектах РФ мы видим фазу снижения роста числа заболевших коронавирусом.

Ситуация становится тяжелой не только в России. Пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации, заявил недавно глава ВОЗ. Поэтому вопрос, кто поставит науку над бизнесом, здравый смысл над манипулированием и совесть — над властными соблазнами, является актуальным.

Таким образом, рассуждать о том, когда экономика РФ почувствует смягчение коронавирусного кризиса, пока рано. Он продлится как минимум до начала февраля 2021 года.

Выходом в ситуации, когда федеральной власти не с руки идти на локдаун после стольких высоких слов о том, что его точно удастся избежать, могла бы стать экстренная программа прямой финансовой помощи населению из резервных фондов, рассуждает "Мастер пера".

Россияне безропотно приняли на себя бремя кризиса и пандемии, практически не получая никакой помощи от власти, которая только обещает новый поворот социальной политики с сохранением доходов, рабочих мест и поддержкой малого бизнеса, а в придачу ещё и с бесперебойным медицинским обслуживанием заболевших.

В действительности же чем хуже ковид-статистика и забористее обменные курсы в банках, тем больше население ощущает безучастность со стороны тех, на кого обращены взоры надежды.

Чем беднее народные массы и чем меньше перепадает гражданам от симбиоза экономики и государства, тем больше больных в хиреющих регионах, тем сложнее будет перезапустить российский двигатель после ухода пандемии.

Тут бы самое время с учётом положения вообще повести речь о моратории на налоги и всевозможные штрафы хотя бы для "бедноты", к категории которой, впрочем, тяготеет уже большинство населения.

Такой шаг, конечно, приведёт к тому, что казна недополучит каких-то запланированных миллиардов. Но ведь и люди что в провинции, что в столицах тоже давно недополучают своих кровных, несмотря на то что в целом исправно платят по предъявляемым счетам.

Потому ситуация пока зависает без каких либо прогнозов на средние дистанции.

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Темы нищета эпидемия бедность коронавирус социальные выплаты
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