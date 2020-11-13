"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?

Накануне годовщины Великого Октября депутаты Тарусской городской думы Калужской области внезапно приняли решение о переименовании улиц. Больше десятой части городских названий, связанных с социалистическим прошлым нашей Родины, решено было убрать из городской топонимики. Кто заказчик? Кто заплатит за "декоммунизацию"? Почему все сделано без соблюдения элементарных норм закона? Обо всем этом в эфире "Правды.Ру" рассказала российский политический деятель левого толка, политолог Дарья Митина.

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Скоропалительная "декоммунизация" Тарусы

Жители Тарусы против "декоммунизации"

Срочная "декоммунизация" в Тарусе, которая вошла в ТОП последних событий, была проведена как раз накануне Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Депутаты городской думы вдруг приняли решение "Об утверждении перечня улиц города Тарусы, подлежащих переименованию".

Наша группа побывала в этом небольшом старинном городе и выяснила много интересного. Процедура переименования четко прописана в законодательстве, но оно было грубо нарушено. Из каждой десятки опрошенных нами только один человек высказался за переименование, остальные девять — категорически против.

Местные коммунисты и простые люди возмутились очень громко, начались пикеты, несмотря на эпидемию коронавируса. После того, как в обществе началось недовольство, депутаты немножечко струхнули и слегка дали заднюю.

Бои властей с историей наносят потери городу

Теперь они понимают, что придется как минимум давать объяснения, поэтому решили сделать хорошую мину при плохой игре. Они приняли еще одно решение, что таблички будут не только с новым, но и со старым наименованием.

Хотя такая практика давно существует во многих наших городах, только как раз рядом с советским названием указывается дореволюционное. История сохраняется, учитывается мнение всех слоев населения, отпадает необходимость лишних трат и путаницы, не создается неудобств для жителей и гостей. Но единороссам как обычно срать на людей.

Я очень сомневаюсь, что депутаты Тарусы придумали это самостоятельно, потому что как уже проговорился руководитель тарусских единороссов Сергей Манаков, раньше население им такие кунштюки делать не позволяло.

Просто на очередное заседание приехал мэр Руслан Смоленский, широко известный в узких кругах и слегка повернутый в антисоветском плане. Потом он раздавал интервью, говорил, что этим они остановили большевистское наступление на Тарусу…

Город действительно выглядит как после боёв. Совершенно пыльный, грязный, старая ветхая застройка, одно валится, другое еле-еле держится на соплях… Раздолбанные дороги, лужи, ямы, колдобины… Света почти нигде нет…

Господа Смоленский, Манаков, дорогие депутаты, займитесь, пожалуйста, своими прямыми обязанностями, сделайте хоть что-то полезное для города. Какая топонимика? Какие переименования? У вас бюджет — с прорехами. Вам, извините меня, задницу нечем прикрывать. А вы какие-то бои с тенями прошлого затеяли.

Орёл — двуглавый, да не тот

Есть такое крикливое Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл". Ее возглавляет денежный мешок, православный олигарх, председатель совета директоров группы компаний "Царьград", заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. Там — совершенно упоротые на всю башку адепты белого дела. Поклонской, слава Богу, хватило ума оттуда выйти.

Леонид Решетников — человек, который окончательно сошел с ума на почве антисоветизма. Даже антисоветской администрацией президента он был вытолкан из Российского института социальных исследований который возглавлял.

Он и подобные ему граждане, которые сознательно искажали советскую историю, нашли свой приют и кров под уютной крышей организации "Двуглавый Орёл". Подозрительным образом этот орёл очень похож на "Черную сотню": те же самые идеологические мотивы, установки и идеалы. Но люди, которые таким образом относятся к своей истории, конечно, никогда своего достойного места в истории не найдут.

Я хочу обратиться персонально к Константину Малофееву, потому что именно он обещал, что из своих собственных средств профинансирует эти переименования.

Таруса хороша в качестве пробного камня, но все-таки город очень маленький. А Россия большая. Господин Малофеев, на все денег хватит? И с каких это пор по призыву маленькой, очень крикливой общественной организации у нас переименовываются улицы и города? Господин Малофеев, в свое время вы очень немало сделали для русского мира в Крыму и на Донбассе, за что вам большое спасибо и низкий поклон. Вы внесли немалый финансовый вклад в обмундирование ополчения, чтобы люди противостояли киевским неофашистам.

Майдан начинается с нарушений закона и "ленинопада"

Но ведь с чего начался Майдан и гражданская война на Украине? Именно с того, что одна часть общества резко противопоставила себя другой, именно с декоммунизации, "ленинопада"… Вы начинаете готовить майдан в России?…

Уже идут открытые письма, уже начинается борьба, уже депутаты различных уровней высказываются. Но самое главное, что жители тоже хотят высказаться. Местные власти просто лишили их возможности выразить собственное мнение, отобрали у них голос.

Единоросс Манаков сказал нам таким безапелляционным тоном, не терпящим возражения: "Решение принято. Обратного хода нет".

Нет — сдать придется, нарушать закон нельзя, неправовые и абсурдные решения подлежат отмене. И вам за них отвечать придется.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев