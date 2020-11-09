Вот приедет Байден: в ожидании санкций против России

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров полагает, что в случае победы Джозефа Байдена на президентских выборах санкции против России ужесточатся. Хотя можно констатировать, что в данном случае его прогнозы не слишком-то расходятся с мнением экспертов, которые выступают на российском телевидении.

"Довольно жесткий курс"

По мнению Каспарова, "демократы будут проводить довольно жесткий курс", поскольку "Байдену, естественно, есть что предъявить Путину".

Однако дело не только в настроениях Байдена — республиканцы тоже будут стараться доказать, что не имеют желания быть заподозренными в смягчении политики в отношении Российской Федерации. А следовательно, "в ближайшие месяцы возникнет ситуация, когда через конгресс и сенат могут пройти любые самые жесткие санкции".

Каспарову кажется вероятным, что администрация Байдена будет готова пойти на конфронтацию. И виновата в этом будет наша страна, "учитывая сегодняшнее поведение России на мировой арене и вообще изменение общего тренда мирового". Ну да, кто же еще-то...

По мнению экс-чемпиона, "мы узнаем очень многое про связи Трампа с Россией".

"Потому что Трамп, потерявший президентство, — это уже не тот Трамп, сидящий в Белом доме. И поэтому многие тайные сделки его прошлых лет и даже в те годы, когда он был президентом — они станут явными", — прогнозирует Каспаров.

"И это я думаю, будет вызывать требования и в американской общественности, и политическое будет давление на то, чтобы деловые партнеры Трампа в России, в первую очередь, Путин как-то оказались под прицелом настоящих американских санкций", — сказал Каспаров.

Жажда санкций

Удивительно, насколько велико желание все-таки найти некие "связи Трампа с Россией"… Уж сколько времени ищут, найти не могут, но вот теперь-то точно найдут. Ну то есть не найдут, конечно, поскольку таковые связи отсутствуют. При тех ресурсах, что уже были потрачены на поиски этих "связей", наверняка что-нибудь бы нашли.

Каспаров и ранее критиковал действующего президента США за его "мягкость" в отношении России. Ну а теперь-то, конечно, в этом смысле полное раздолье. Ну и поскольку он всегда ратовал за ужесточение санкций, то в общем-то, таких комментариев и можно было ожидать.

Тем более, что мысли о вероятном новом раунде ограничительных мер посещают не только Гарри Кимовича. Это самый реальный вариант российско-американских отношений на ближайшее время. Учитывая то, что именно Джозеф Байден говорил о нашей стране и российском руководстве во время избирательной кампании (ничего хорошего).

Другое дело, что Гарри Каспаров и его единомышленники в России не скрывают своих ожиданий и лелеют надежду, что санкции могут ввести как можно скорее.

Хотя совершенно непонятно, какую именно пользу для себя они рассчитывают из этого извлечь. Ведь никто же не думает, что популярность деятелей, входящих в каспаровский Форум свободной России, из-за американских санкций достигнет невиданных ранее высот?