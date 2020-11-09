Камала Харрис готовится заменить "умирающего" Байдена

Америка может в ближайшие годы заполучить женщину в президенты. Камала Харрис откровенно выглядывает из-за спины Байдена и считаться с этим придется всем без исключения.

"Картина маслом, написанная яркими мазками в скором времени вполне может оказаться пророческой и впервые президентом США станет темнокожая женщина", — считают политологи.

Как отмечает автора проекта "ДУМАем", оснований для такого предположения ровно два.

Байден, на самом деле, "уходящая натура", настолько он дряхл и в силу этого условно дееспособен. Читать по бумажке бодрые речи спичрайтера — не в счёт.

Но ещё более вероятный вариант изменения статуса Камиллы Харрис на фигуру номер, считает аналитик, это гипотетическое покушение на Байдена, если в течении года он не уйдет естественным путем (смерть, болезнь).

"Обратная дискриминация" (reverse discrimination) дала хорошие плоды. Из среды Black Lives Matter вполне может вынырнуть чувак, который захочет затмить самого Джорджа Флойда", — считает эксперт.

По его словам, "для этого достаточно накрыть Байдена и о, чудо, темнокожая(!) женщина(!)-президент гарантировано правит США, поскольку согласно 25-й поправке Конституции США, в случае смерти (болезни, отставки) Президента, полномочия и обязанности переходят к вице-президенту США, т. е. он(она) не просто становится исполняющим обязанности, а именно президентом".

Что при этом будет с Дональдом Трампом, предсказать не берется никто. Проблема в том, что в случае утверждения (проигрыша Трампа) на выборах, команда Байдена пойдёт до последнего и, в отличие от Трампа, не помилует его (как Трамп не стал сажать Клинтон).

По этому поводу в канале "Выборный" подчеркнули, что будут суды и высока вероятность тюремного заключения для него (Трампа).

Избежать этого Трамп может лишь в случае своей смерти или эмиграции, сделка со следствием без тюремного заключения невозможна, заявили аналитики, сотрудничающие со Stratfor.

Как ни удивительно, единственной страной мира, которая может принять и не выдать Трампа является Россия. Но решится ли Трамп на такое экстраординарное спасение?

По сути, Трамп может рассчитывать на русское гостеприимство в Москве, при желании- будет жить недалеко от Сноудена.

"Это все равно лучше, чем оказаться в тюрьме после судов за налоги и другие правонарушения, которые команда Байдена у него точно найдёт. И если вы смеётесь, что бывший секретоноситель высшей категории переедет к бывшему главному противнику, то вспомните — у Трампа всего 2 варианта спасения, это Израиль и Россия", добавил юрист Владимир Белый.

А пока в американских соцсетях действительно — цитируем — "стоит лютый треш".Страна раскололась, и пока одни американцы постят пьяные фотки и рассыпаются в благодарностях к Байдену, другие скрежещут зубами и требуют пересчёта голосов.

Паблики чернокожих активистов полны призывов к сносу трамповской модели управления и в целом к пересмотру всего образа жизни в стране. Особняком здесь стоит персона Камилы Харрис, которой даже американские блогеры предсказывают президентский пост в самое ближайшее время.

"То есть цветное население США воспринимает "сонного Джо" как прокладку для возвышения будущей чернокожей президентши. Да и белые американцы не видят в Байдене нового президента на 8 лет вперёд.

В тоже же время сам Трамп не собирается съезжать из Белого дома, и продолжает подбадривать сторонников солеными шутками и обещаниями всех засудить", — подытожили авторы канала "Байки из Спасской Башни".