Жители Тарусы против "декоммунизации"

Внезапная "декоммунизация" в маленьком городке Таруса стала на некоторое время общероссийской сенсацией. Что и как там произошло? Кому понадобилось и зачем? Почему это является незаконным и не одобряется местным населением? Никаких общественных слушаний и других процедур не было. И вдруг — как гром с ясного неба — произошло масштабнейшее по местным меркам переименование.

Читайте начало: Скоропалительная "декоммунизация" Тарусы

Как дело было

После краткого выступления главы Тарусского района Руслана Смоленского все местные депутаты "Единой России" (другие на заседание не пришли) в составе шести человек единогласно подняли руки.

Так вдруг и просто было принято решение о переименовании в целях "декоммунизации" многих улиц. Хотя из 117-ти улиц Тарусы только 31 носила имена, как-то связанные именно с социалистическим периодом нашей истории. Теперь их осталось совсем мало.

Естественно, в первую очередь лишили советских имен площадь Ленина, улицы Ленина, Володарского, Маркса и многие другие. Вернули прошлые имена Кирпичная и Лесопильная улицам Луначарского и Урицкого.

Родной земли незнающие

Петр Нерезов в первые годы советской власти был первым секретарем Тарусского райкома ВКП(б). Именно он строил здесь дороги, электрифицировал город, построил многие дома и предприятия, наладил их работу.

Этот человек пользуется огромным уважением в Тарусе до сих пор, несмотря на то, что на его долю выпала очень короткая жизнь. В 1938 году он был расстрелян в ходе репрессий и партийных чисток.

Поэтому хулителям советской власти, которые переименовывали улицы именно из антисоветских соображений, должно быть стыдно, потому что тот же самый Петр Нерезов от советской власти и пострадал. Тем не менее, улица его имени переименована в Широкую.

Нет больше улиц Комсомольская и Пионерская. А ведь это — прошлое всех наших людей среднего поколения.

И самая, конечно, красивая улица, которая идет вдоль набережной реки Оки, где находятся очень живописные пейзажи, всю жизнь была улица Декабристов. Даже память о декабристах не смутила тарусских переименовывателей-декоммунизаторов. Теперь это — просто абстрактная городская набережная.

Уличные листочки

Мы посетили Тарусу. Собственноручно главный городской единоросс Сергей Манаков предоставил нам эти только что напечатанные листочки с новыми названиями улиц. Он очень красиво и замечательно рассказал нам, что надо охранять старину и восстанавливаем исторические названия.

Самое смешное, что этот господин вышел нас встречать с комсомольским значком на лацкане и показал комсомольский билет с проштампованными комсомольскими взносами. С легким оттенком глумежа он нам все это продемонстрировал.

Просто человек собрался на ритуальную пьянку. Местные чиновники и депутаты — совершенно беспринципные, им все равно, за что пить водку. 29 октября вся тарусская администрация и гордума пили за упокой почившего в бозе комсомола, который всем им дал путевку в большую жизнь.

Против людей и закона

Манаков, как не пытался юлить, проговорился, что улицу Каляева, например, уже много лет мы пытались переименовать, но не получалось, потому что население было против, люди противодействовали.

Естественно, после разговора с этим выдающимся представителем правящей партии мы не могли не пообщаться с местными жителями, потому что именно жители должны принимать участие в решении подобных вопросов.

И, конечно, все надо делать совершенно по закону. Есть четкий регламент процедуры переименования, все прописано в законодательстве. Обязательно должны проводиться общественные слушания, обсуждения. Мнение людей не может игнорироваться!

Жители — против

Таруса — городок маленький, поэтому опросить нам удалось буквально всех, кого мы встречали по дороге. Некоторые откровенно боялись, отводили глаза в сторону, особенно почему-то на центральной — тоже переименованной — площади. А люди, которые находятся в непосредственной близости от органов власти, еще более робко просили их не спрашивать.

Зато простые горожане на наши вопросы отвечали охотно. Нам удалось опросить больше 30 человек. Только один из десяти опрошенных высказался за переименование, остальные девять — категорически против. Причем, такой отборной матерщины мы еще не слышали никогда.

Далеко не все осуждали эти изменения исключительно из-за идеологических соображений, уважения к деятелям революции или к реалиям советского прошлого. Нет, конечно.

Многие в качестве главного мотива говорили, что мы уже привыкли, зачем что-то менять, мы как-то с этими улицами уже сроднились, с этими названиями.

Многие говорили о неудобствах, которые будут способствовать этим переименованиям, необходимости менять документы, переделывать паспорта, регистрационные документы на жилье и так далее. Этот мотив — очень силен.

Важный вопрос: за чей счет будет проходить этот уличный "банкет"? За счет именно тех же горожан, которые практически единодушно против этого, которым и так это создает лишние проблемы!

Ведь эти массовые переименования потребуют весьма значительных по местным меркам дополнительных средств. Совершенно непонятно, откуда они возьмутся в очень скромном городском бюджете? Неужели местным властям больше заняться нечем? Все проблемы в Тарусе уже решены, просто денег девать больше некуда?…

К публикации подготовил Юрий Кондратьев