Вечная неприкосновенность - Путину, Медведеву или Лукашенко?

Госдума будет изучать "транзитный" законопроект, обновляющий гарантии для экс-президентов. Согласно документа, Медведева и Путина ждет пожизненная неприкосновенность, и возможность лишения ее вообще не предусматривается.

Как пишут авторы телеграм-канала "Scriptorium", это "законопроект с прицелом на транзит, впрочем, он в логике, которую ранее система и В. Путин лично обозначали. Нового здесь ничего нет.

После поправок в Конституцию политическая система России получила отчетливые черты суперпрезидентской.

Это вот в Киргизии статус экс-президента, который недавно получил добровольно отдавший власть С. Жээнбеков — новость.

Первый президент страны А. Акаев — преподает в Москве,

второй К. Бакиев — занимается бизнесом в Минске,

третий А. Атамбаев — голодает в тюрьме.

Есть еще президент переходного периода (2010 г.) Р. Отунбаева, которая правила недолго, но она не в счет".

Законодатели в России уже и так обеспечили безопасность бывших первых лиц.

Лишиться такого "бонуса" можно при невыполнимом условии — согласии 2/3 парламентариев обеих палат, Верховного и Конституционного судов.

Причем такое решение дополнительно ограничено и временными рамками: решение должно быть принято не позднее трёх месяцев после обвинения президента в госизмене и другом тяжком преступлении.

Чисто теоретически вся система может консолидироваться против одного человека, вокруг которого долгое время и существовала, став суперпрезидентской.

Аналитики отмечают политический парадокс: первое лицо защищают от выстроенной под него же вертикали власти, выдавая и опасения Путина касаемо уже будущих изменений политического строя после его ухода и противостояния элит, и его личное особое отношение к бывшим главам государства.

Автором инициативы стал небезызвестный сенатор Клишас, ставший главным президентским юристом и драйвером конституционных поправок.

А вот о социальной части которых чиновники так и не вспомнили, став лоббистами интересов Кремля в законотворческой линии. В будущем же гарантии президентам будут, вероятно, дополняться через федеральные законы.

Темник пишет у себя, что законопроект Андрея Клишаса о гарантиях бывшим президентам является логическим продолжением новых поправок в Конституцию, где появилось само упоминание неприкосновенности экс-глав России (раньше это было только в федеральном законе).

По сути, авторы конституционных поправок о неприкосновенности сделали две вещи:

Оставили пространство для манёвра, указав, что иные гарантии неприкосновенности устанавливаются федеральным законом. Усложнили практику лишения неприкосновенности. Для этого просто скопировали уже существующую конституционную процедуру отрешения от должности главы государства.

Главная же новация Клишаса — это раскрытие потенциала п.1.

Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий. То есть уменьшает риск того, что бывшему главе государства вдруг "нарисуют" какое-то преступление, которое он якобы совершил в период пост-президентской жизни.

Конечно, он защищает Медведева и Путина, которые кажутся "вечными", и уходить не собираются. Существует мнение, что закон продвигают согласно договоренностям уже о будущем Союзном государстве, где вся неприкосновенность понадобится только белорусскому лидеру Лукашенко.

Альтернативная точка зрения — Путин всё-таки готовит почву под свой скорый уход, в свою очередь, уже обостряя гонку преемников за самое безопасное место в Системе, особенно в условиях турбулентности.

Для внешнеполитических партнеров это также сигнал о сохранении силы президентской власти в РФ.

В телеграме "Шалтай-Бабай" отметился воспоминанием о том, что это "ещё и сигнал Байдену о готовности сотрудничества. Фаворит американской гонки за президентский пост советовал Путину в 2011 году, будучи вице у Обамы, не идти на выборы. ВВП проигнорировал".

А работать вместе, может быть, придется совсем скоро.