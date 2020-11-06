Госдума будет изучать "транзитный" законопроект, обновляющий гарантии для экс-президентов. Согласно документа, Медведева и Путина ждет пожизненная неприкосновенность, и возможность лишения ее вообще не предусматривается.
Как пишут авторы телеграм-канала "Scriptorium", это "законопроект с прицелом на транзит, впрочем, он в логике, которую ранее система и В. Путин лично обозначали. Нового здесь ничего нет.
После поправок в Конституцию политическая система России получила отчетливые черты суперпрезидентской.
Это вот в Киргизии статус экс-президента, который недавно получил добровольно отдавший власть С. Жээнбеков — новость.
Есть еще президент переходного периода (2010 г.) Р. Отунбаева, которая правила недолго, но она не в счет".
Законодатели в России уже и так обеспечили безопасность бывших первых лиц.
Лишиться такого "бонуса" можно при невыполнимом условии — согласии 2/3 парламентариев обеих палат, Верховного и Конституционного судов.
Причем такое решение дополнительно ограничено и временными рамками: решение должно быть принято не позднее трёх месяцев после обвинения президента в госизмене и другом тяжком преступлении.
Чисто теоретически вся система может консолидироваться против одного человека, вокруг которого долгое время и существовала, став суперпрезидентской.
Аналитики отмечают политический парадокс: первое лицо защищают от выстроенной под него же вертикали власти, выдавая и опасения Путина касаемо уже будущих изменений политического строя после его ухода и противостояния элит, и его личное особое отношение к бывшим главам государства.
Автором инициативы стал небезызвестный сенатор Клишас, ставший главным президентским юристом и драйвером конституционных поправок.
А вот о социальной части которых чиновники так и не вспомнили, став лоббистами интересов Кремля в законотворческой линии. В будущем же гарантии президентам будут, вероятно, дополняться через федеральные законы.
Темник пишет у себя, что законопроект Андрея Клишаса о гарантиях бывшим президентам является логическим продолжением новых поправок в Конституцию, где появилось само упоминание неприкосновенности экс-глав России (раньше это было только в федеральном законе).
По сути, авторы конституционных поправок о неприкосновенности сделали две вещи:
Главная же новация Клишаса — это раскрытие потенциала п.1.
Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий. То есть уменьшает риск того, что бывшему главе государства вдруг "нарисуют" какое-то преступление, которое он якобы совершил в период пост-президентской жизни.
Конечно, он защищает Медведева и Путина, которые кажутся "вечными", и уходить не собираются. Существует мнение, что закон продвигают согласно договоренностям уже о будущем Союзном государстве, где вся неприкосновенность понадобится только белорусскому лидеру Лукашенко.
Альтернативная точка зрения — Путин всё-таки готовит почву под свой скорый уход, в свою очередь, уже обостряя гонку преемников за самое безопасное место в Системе, особенно в условиях турбулентности.
Для внешнеполитических партнеров это также сигнал о сохранении силы президентской власти в РФ.
В телеграме "Шалтай-Бабай" отметился воспоминанием о том, что это "ещё и сигнал Байдену о готовности сотрудничества. Фаворит американской гонки за президентский пост советовал Путину в 2011 году, будучи вице у Обамы, не идти на выборы. ВВП проигнорировал".
А работать вместе, может быть, придется совсем скоро.
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