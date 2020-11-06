Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Вечная неприкосновенность - Путину, Медведеву или Лукашенко?

Госдума будет изучать "транзитный" законопроект, обновляющий гарантии для экс-президентов. Согласно документа, Медведева и Путина ждет пожизненная неприкосновенность, и возможность лишения ее вообще не предусматривается.

Вечная неприкосновенность - Путину, Медведеву или Лукашенко?

Как пишут авторы телеграм-канала "Scriptorium", это "законопроект с прицелом на транзит, впрочем, он в логике, которую ранее система и В. Путин лично обозначали. Нового здесь ничего нет.

После поправок в Конституцию политическая система России получила отчетливые черты суперпрезидентской.

Это вот в Киргизии статус экс-президента, который недавно получил добровольно отдавший власть С. Жээнбеков — новость.

  • Первый президент страны А. Акаев — преподает в Москве,
  • второй К. Бакиев — занимается бизнесом в Минске,
  • третий А. Атамбаев — голодает в тюрьме.

Есть еще президент переходного периода (2010 г.) Р. Отунбаева, которая правила недолго, но она не в счет".

Законодатели в России уже и так обеспечили безопасность бывших первых лиц.

Лишиться такого "бонуса" можно при невыполнимом условии — согласии 2/3 парламентариев обеих палат, Верховного и Конституционного судов.

Причем такое решение дополнительно ограничено и временными рамками: решение должно быть принято не позднее трёх месяцев после обвинения президента в госизмене и другом тяжком преступлении.

Чисто теоретически вся система может консолидироваться против одного человека, вокруг которого долгое время и существовала, став суперпрезидентской.

Аналитики отмечают политический парадокс: первое лицо защищают от выстроенной под него же вертикали власти, выдавая и опасения Путина касаемо уже будущих изменений политического строя после его ухода и противостояния элит, и его личное особое отношение к бывшим главам государства.

Автором инициативы стал небезызвестный сенатор Клишас, ставший главным президентским юристом и драйвером конституционных поправок.

А вот о социальной части которых чиновники так и не вспомнили, став лоббистами интересов Кремля в законотворческой линии. В будущем же гарантии президентам будут, вероятно, дополняться через федеральные законы.

Темник пишет у себя, что законопроект Андрея Клишаса о гарантиях бывшим президентам является логическим продолжением новых поправок в Конституцию, где появилось само упоминание неприкосновенности экс-глав России (раньше это было только в федеральном законе).

По сути, авторы конституционных поправок о неприкосновенности сделали две вещи:

  1. Оставили пространство для манёвра, указав, что иные гарантии неприкосновенности устанавливаются федеральным законом.
  2. Усложнили практику лишения неприкосновенности. Для этого просто скопировали уже существующую конституционную процедуру отрешения от должности главы государства.

Главная же новация Клишаса — это раскрытие потенциала п.1.

Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий. То есть уменьшает риск того, что бывшему главе государства вдруг "нарисуют" какое-то преступление, которое он якобы совершил в период пост-президентской жизни.

Конечно, он защищает Медведева и Путина, которые кажутся "вечными", и уходить не собираются. Существует мнение, что закон продвигают согласно договоренностям уже о будущем Союзном государстве, где вся неприкосновенность понадобится только белорусскому лидеру Лукашенко.

Альтернативная точка зрения — Путин всё-таки готовит почву под свой скорый уход, в свою очередь, уже обостряя гонку преемников за самое безопасное место в Системе, особенно в условиях турбулентности.

Для внешнеполитических партнеров это также сигнал о сохранении силы президентской власти в РФ.

В телеграме "Шалтай-Бабай" отметился воспоминанием о том, что это "ещё и сигнал Байдену о готовности сотрудничества. Фаворит американской гонки за президентский пост советовал Путину в 2011 году, будучи вице у Обамы, не идти на выборы. ВВП проигнорировал".

А работать вместе, может быть, придется совсем скоро.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы андрей клишас дмитрий медведев конституция россии неприкосновенность
Новости Все >
В Новосибирске уволят медсестру, таскавшую ребёнка за волосы
Овечкин признался, что хотел бы играть за "Динамо" уже сейчас
Песков рассказал, планируют ли власти ещё один режим "нерабочих дней"
Пугачёва запретила пускать Бузову на съемки "Новогоднего огонька"
Партия новейших автоматов АК-12 поступила на вооружение спецназа ЮВО
В некрополе Микенской цивилизации обнаружили золотые головы быков
В Смоленской области во время пожара погибли пять детей
Киркоров и Рудковская хотят породниться
Цены на авиабилеты по России в новогодние праздники снизились
Проценко поддержал продление "удалёнки" для учащихся 6-11 классов
Последние материалы
В Смоленской области во время пожара погибли пять детей
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Либералы из ВШЭ предложили увеличить НДФЛ на богатых. В чём подвох?
Киркоров и Рудковская хотят породниться
Цены на авиабилеты по России в новогодние праздники снизились
Проценко поддержал продление "удалёнки" для учащихся 6-11 классов
В Иркутской области 69-летний рыбак провалился под лёд
Яровая предложила сажать в тюрьму за ложь об СССР
Экс-игрока "Мордовии" избили у станции метро "Рижская"
В Госдуму внесли проект о запрете микрофинансовых организаций
Популярное
Здоровье
Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова

Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".

Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова
"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"
Новости футбола
"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"
США и Канада. Новости и аналитика
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Мир. Новости мира
ЕС одобрил санкции против Лукашенко: главное в списке
Игорь Буккер Самые страшные "концлагеря" - в Австралии Игорь Буккер Василий Амирджанов Праздновать народное единство пока готовы не все Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров
Комментарии
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Стратегия двойной циркуляции: ответ Китая на давление США
"Максимум возможного": Россия сосредоточит внимание на соседях
Праздновать народное единство пока готовы не все
Скандалы на выборах в США: от Джефферсона до Трампа
Самые страшные "концлагеря" - в Австралии
Почему соцреализм в искусстве будет актуален всегда
Россия — не Европа, а великая цивилизация
"Максимум возможного": Россия сосредоточит внимание на соседях
"Страна идиотов": зоолог прокомментировала истребление норок в Дании
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников