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Автор Дарья Митина

Скоропалительная "декоммунизация" Тарусы

Почему маленькая Таруса с девятью тысячами жителей оказалась в фокусе внимания всей страны? Сами ли тарусские депутаты придумали переименовать 16 улиц, или им кто-то подсказал? За чей счёт — весь этот "банкет"?

Что это было: нарушение закона, плевок в глаза жителям, стремление выслужиться перед высоким заказчиком или стремление сохранить историческую память? Или — всё это оптом? Какова реакция жителей Тарусы? Что показали результаты опроса, проведенного на тарусских улицах?

Кто заплатит за эту скоропалительную декоммунизацию — сам Кремль или прислуживающие ему мешки с деньгами? Почему "кавалерийский налёт" новой "Чёрной Сотни" на маленький город так напоминает ленинопад и варварство, с которого начался украинский контрреволюционный майдан? Обо всем этом нам рассказала российский политический деятель левого толка, политолог и кинообозреватель, журналистка и блогер Дарья Митина, которая оценила обстановку собственными глазами.

Дарья Митина: Главная внутриполитическая сенсация (просто гром среди ясного неба грянул) пришла к нам не из столицы, а из маленького города Тарусы Калужской области. Этот старинный живописный городок связан со многими российскими деятелями культуры. В среде российских художников и литераторов считалось хорошим тоном иметь там дом или дачу.

Городок — маленький и тихий, ничем российскую политику в последнее время не сотрясавший. Последняя "грандиозная" новость из Тарусы пришла больше десятилетия назад, когда со скандалом были уволены врачи и руководители районной больницы из-за серии врачебных ошибок и преступлений.

Депутаты, руки вверх!

И вдруг 20 октября городская дума Тарусы, которая насчитывает 10 человек и на 60% состоит из представителей фракции "Единая России", принимает постановление "О возвращении исторических наименований центральным улицам города Таруса".

Согласно этому решению 16 улиц, которые находятся в историческом центре города, были переименованы совершенно втихаря, воровски, как тать в нощи, без всяких общественных слушаний и каких-то дискуссий. Буквально одним единым поднятием руки весь исторический центр Тарусы обрел новые или уже давно забытые старые наименования.

Эти 16 улиц носили название революционных деятелей советской эпохи, выдающихся советских руководителей, героев гражданской войны либо просто были связаны с советским социалистическим периодом нашей истории.

Например, центральная площадь Тарусы, на которой стоит памятник Ленину, находится собор Петра и Павла и еще многого всякого интересного, была площадью Ленина. Теперь она называется Соборная площадь.

Важно, что сделали это депутаты не по своей воле, как бы они не утверждали обратное. Просто их посетил глава Тарусского района Руслан Смоленский, человек с достаточно одиозной известностью в области.

Он за несколько лет поменял очень много мест работы, нигде не приживался, отовсюду его, мягко говоря, выпроваживали. Наконец он обрел свое счастье в кресле главы Тарусского района.

Именно Руслан Смоленский пришел на заседание гордумы с готовым проектом постановления, и депутаты проголосовали за его предложение без обсуждения. Это вызвало просто шквал возмущения населения города.

Опять декоммунизации начало… Чего ради?

Наш маленький мобильный летучий отряд по противодействию декоммунизации в составе бывшего московского муниципального депутата Дмитрия Захарова, журналистки Ксении Шкоды и вашей покорной слуги выехал в Тарусу, чтобы своими глазами оценить обстановку.

Жители Тарусы, всей Калужской области и не только эту ситуацию очень живо обсуждают. И практически все недоумевают и возмущаются.

Казалось бы, маленький городок, решение приняли местные депутаты. Почему эта ситуация попала в фокус общенационального внимания? Почему эта ситуации сдетонировала на всю страну?

Вспомним наше недавнее прошлое. С чего начиналось разрушение советской власти и СССР? — Именно с этого! Хотя тогда резво начатая декоммунизация достаточно скоро захлебнулась, прежде всего, благодаря разумной позиции большинства российского населения.

Люди у нас — не оголтелые, а думающие, с одной стороны, а с другой стороны, они привыкли к старым советским наименованиям, которые не вызывают у них никакого диссонанса. Поэтому те самые акты по переименованию улиц, площадей и городов вначале 90-х и закончились.

Этот процесс был остановлен, потому что был найден какой-то разумный баланс между сторонниками разных идеологических направлений. В этом балансе и заключается залог той самой весьма хрупкой стабильности, которой мы сейчас привыкли пользоваться.

Наша страна по примеру Украины не встала стенку на стенку, люди не режут друг другу глотки и не убивают друг друга. Во многом это — результат оптимального баланса интересов, который коллективными усилиями наших граждан был найден.

А депутаты города Тарусы шестью голосами единороссов теперь принимают такое решение. Они наделены правом представлять интересы населения. Но представляют ли?…

Показательно, что депутаты от ЛДПР и других партий, узнав повестку дня заседания и почувствовав, что дело пахнет керосином, предпочли в этом позорище не участвовать. Их голоса не стоят под данным решением.

Постановление было принято силами только "Единой России" сразу после краткого, но достаточно четкого и нетерпящего возражений выступления главы Тарусского района — представителя исполнительной власти.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы таруса дарья митина единая россия декоммунизация калужская область
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