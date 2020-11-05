"Максимум возможного": Россия сосредоточит внимание на соседях

Глава Россотрудничества Евгений Примаков анонсировал существенные перемены в работе возглавляемого им ведомства. Теперь приоритетное внимание будет уделяться странам ближнего зарубежья. А точнее сказать, государствам, которые когда-то были республиками Советского Союза.

Перемены, которые были нужны

О том, насколько неэффективной была политика России на этом направлении, сказано уже очень много. К слову сказать, и сам Примаков высказывался критически (на пост руководителя ведомства он был назначен в июне этого года).

И нельзя сказать, что ничего не делалось. Вроде бы и деньги выделяются, и представительства Россотрудничества открыты повсеместно, от Лиссабона до Пекина. А говорить об эффективности российской "мягкой силы" всерьез не получается.

На кризисные ситуации Москва часто реагирует по факту и запоздало. Причем такое ощущение, что такие ситуации для России становятся сюрпризом. Или не сюрпризом, но реакция все равно из серии "вслед за уходящим поездом"… Хотя в идеале-то было бы эти кризисные ситуации предупреждать.

Из Лондона в Нур-Султан

Так в чем же, собственно, заключаются эти перемены? Как отметил Евгений Примаков в своем телеграм-канале, "приоритетом в назначениях в те же Русские дома/РЦНК всегда были "страны развитого капитализма" - самые большие бюджеты, самые большие ожидания, больше всего внимания и желания уехать поработать в РЦНК в Вашингтон, Лондон, Париж или Берлин".

"С посольствами, кстати, традиционно то же самое: самая "высокая" миссия подразумевалась именно там", — добавил он.

По словам Примакова, Россотрудничество собирается "сворачивать и наши невеликие бюджеты и кадры из этих стран и переводить максимум возможного в страны бывшего СССР".

"Самая важная и почетная работа — не в Вашингтоне или Лондоне, не говоря уже о Мадриде или Люксембурге — а в Киеве, Ереване, Минске, Баку, Бишкеке, Ташкенте, Кишинёве, Нур-Султане, Душанбе, Ашхабаде. Самые профессиональные специалисты, "гуманитарные послы" назначаются теперь туда", — подчеркнул он.

По его словам, речь не идет о прекращении работы представительств в западных странах. Речь о перераспределении ресурсов: "…там, где у нас на работу 20-30 тысяч долларов в год (а это, поверьте, для нас много — да, у нас реально несопоставимые бюджеты с теми же французами, корейцами и британцами, не говоря уже об американцах) останется 5".

"А остальное перебросим в СНГ. Там где 5 ставок командированных — останется 1-2. Вот примерно как это будет делаться", — рассказал Евгений Примаков.

Правда, речь идет не о всех бывших советских республиках, а только о тех, с которыми заключены соответствующие соглашения. К числу таковых не относятся страны Прибалтики и Грузия. И в нынешних условиях было бы наивно ожидать от них готовности такое сотрудничество наладить. Потому, по словам Примакова, в подобных случаях "работа эта будет строиться с территории соседних стран и из Москвы".

Конечно, это только первый шаг. Но шаг в правильном направлении. Работа в Россотрудничестве не может и не должна восприниматься как некая синекура. "Мягкая сила" во внешней политике любого современного государства имеет большое значение. И России это касается даже в большей степени, чем другие государства.