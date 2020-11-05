Не ждем перемен: почему для России все равно, кто будет президентом США

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Впрочем, едва ли можно сомневаться, что победу на выборах одержал кандидат от демократов Джозеф Байден.

Действующий президент США, конечно, еще может добиться пересчета голосов в "колеблющихся" штатах и обратиться в суды. Но при таком варианте развития событий шансы на переизбрание Дональда Трампа все равно скорее гипотетические.

Что будет дальше в отношениях России и США

Но нас-то куда больше занимает вопрос, как дальше будут складываться отношения между Россией и США. "Правда.Ру" ранее уже рассматривала отчасти эту тему.

В России принято считать, что республиканцы при всей их агрессивной риторике придерживаются более прагматичного курса. Демократы же более идеологизированы и проблем с ними больше.

Возможно, так оно и было раньше. Но не сейчас. В отношении нашей страны разница подходов у демократов и республиканцев минимальна, если вообще есть. Достаточно напомнить, что практически все законопроекты о санкциях против России представители двух партий в конгрессе вносили совместно.

Российские эксперты, говоря о российско-американских отношениях, говорят, что ожидать их улучшения не приходится, кто бы в конечном итоге не стал президентом, Байден или Трамп.

Четыре года назад и сейчас

Разительный контраст с выборами четырехлетней давности, когда в Госдуме некоторые депутаты победу Трампа отмечали шампанским… Банкет тогда устроил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сейчас, надо полагать, у депутатов повода отметить американские выборы не найдется. Его и четыре года назад не было, собственно говоря.

За эти четыре года американцы приложили массу усилий, чтобы создать из России если не врага, то противника (как они это называют). Конечно, во многом это было связано с внутриполитической борьбой — мнимое "российское влияние" демократы и сочувствующие им СМИ сочли удобным инструментом для нападок на Трампа.

Ну а его администрация, чтобы доказать, что это не так, свела контакты с Москвой к минимуму. И можно предполагать, что в случае его победы ничего в этом смысле не изменится.

Ну а если президентом станет Джозеф Байден?

В таком случае, можно ожидать неких положительных подвижек в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он истекает в феврале следующего года и времени для его продления осталось не так, чтобы очень много.

Но это единственное, где можно было бы рассчитывать на какое-то сотрудничество. По крайней мере, на данный момент. По всему остальному спектру — проблемы. Идет ли речь о "Северном потоке-2", ситуации в государствах, граничащих с Россией, возвращении к соглашениям об ограничении вооружений (помимо вышеупомянутого), санкциях и других.

Некоторые эксперты говорят, что для Байдена Россия не будет приоритетом во внешней политике. При определенных условиях, возможно, это было бы неплохим вариантом для нашей страны.