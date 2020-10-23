Александр Гущин: роль Китая в Белоруссии не менее важна, чем роль Запада

О политической ситуации в Молдавии и предстоящих президентских выборах 1 ноября, а также о том, как должна действовать Россия на постсоветском пространстве, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Шатрову старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин.

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Работа с молодежью

— В Молдавии в целом настроения лояльные и к России, и к Европе. 1 ноября там пройдут выборы. Чем они закончатся? И можем ли мы в Молдавии испробовать новую российскую внешнюю политику на постсоветском пространстве?

— Прогноз можно дать более-менее уверенный только на второй тур. В него пройдут:

Додон,

Санду.

Европейские структуры открыто поддержали Санду. Россия делает ставку на Додона. Думаю, победа Додона более вероятна, но борьба будет напряженной. Тем более у западников там есть серьезное поле НПО — неправительственных организаций, НКО, которое может вызвать уличные протесты.

Другое дело, что я не вижу в Майе Санду политика, который может способствовать стратегическому выводу Молдавии из ситуации, в которой находится республика.

Проблема Молдавии — это колоссальный кризис элит, если их вообще можно назвать элитами. России, помимо сотрудничества с социалистической партией, стоило бы обратить внимание на ряд других политических сил, в том числе на том же левом фронте.

Очень многое зависит от того, насколько мы четко будем делать ставку (в хорошем смысле слова) и работать с молодежью, в том числе с молодыми политическими лидерами, а не просто автоматически делать однозначные ставки на людей, которые во многом себя дискредитировали.

— Да, молодежь — это то поле, которое в первую очередь окучивает Запад через свои некоммерческие, неправительственные организации. Почему мы так не работаем? В Молдавии, в Киргизии?

— Я не соглашусь, потому что знаю структуры, которые там работают. Я сам участвовал в проекте с учительством в Таджикистане.

Но этого недостаточно: там настолько мощные западные тенденции, что нужно интенсифицировать нашу работу в разы.

Если мы хотим всюду успеть по нашему пограничью и в каждой стране сохранять влияние. А все эти страны важны. Обнадеживает сотрудничество России с Узбекистаном в последнее время. Ваш покорный слуга и мои коллеги много стараемся делать для гуманитарного сотрудничества с вузами Узбекистана. Надеемся, наш проект учебника будет реализовываться. Последние кадровые изменения в Россотрудничестве, надеюсь, принесут позитивные изменения.

Балансир внешнего влияния

— Вы сказали, что мы много занимаемся дальним зарубежьем и забываем о ближнем зарубежье. И появляются интересы в Киргизии у Китая, а в Армении и Азербайджане — у Турции. Как нам преодолеть свою излишнюю тягу к геополитичности в интересах региональной политики?

— Во-первых, надо совершенствовать нашу внутреннюю социальную систему и эти практики тогда будут переноситься на внешнюю политику.

Во-вторых, с другими странами надо аккуратно. Концепции пантюркизма, неоосманизма на первый взгляд превосходят наши, потому что мы несем идеалы:

безопасности,

урегулирования,

экономической интеграции.

Им это может показаться скучным. Пантюркизм, неоосманизм больше зажигают, потому что общая этнооснова. Но не думаю, что элита центрально-азиатских государств будет поддаваться турецкому влиянию.

Всё-таки пантюркистский проект довольно архаичный. У Эрдогана внутри страны большие внутриполитические сложности, даже внутри его коалиции.

По мере активизации проекта многие элиты в этих странах тоже будут более осторожно к нему относиться. В этом есть для нас возможность Россия как балансир внешнего влияния. Это касается не одной страны.

Надо использовать негативные стороны политики наших конкурентов.

— Какие негативные стороны использовать в Молдавии?

— Европейская ассоциация на Украине и в Молдавии не способствовала социальному росту или экономическому развитию. На Украине уже идут разговоры о промышленном безвизе, о том, что надо изменить квоты, потому что экспортеры не могут выводить на западные рынки товары в должных объемах. Здесь преференции мы могли бы предложить.

Нужно активизировать работу по линии образовательных структур.

Обучение наших соотечественников и граждан этих стран в России должно быть нашим приоритетом. Усиливая это направление, надо показать преимущества своей образовательной системы.

Не копировать западные образцы в плане наукометрии, оценок, а постараться придать нашей системе суверенный вид. Мы с коллегами стараемся это исправлять, но нужно более активное влияние на национальном уровне.

Надо работать с различными группами политических элит, которые лояльно относятся к России. Не значит употреблять слово "пророссийский". Человек может говорить о себе, что он пророссийский, но в своих действиях будет далек от того, что заявляет. Поэтому в случае победы Додона на президентских выборах будет ли он реализовывать свои сентенции или это будет спущено на тормозах, и мы увидим постепенный отход от Москвы?

— У Александра Григорьевича наблюдались такие тенденции: разговоры разговорами, но российскую НПО зарегистрировать в Белоруссии практически невозможно было. И это как раз во вред нашему общему союзному делу.

— Я не хочу сказать, что в Белоруссии нет пророссийских сил, но раньше это было монополизировано Лукашенко. Если политические изменения, которые мы ожидаем, произойдут, то большая свобода должна быть предоставлена. Но тут вопрос: Россия сможет конкурировать на равных, если в стране будет образовываться плюралистическое поле? Взаимодействие с этой системой требует серьезных умений.

Стране нужна политическая реформа:

местного самоуправления,

партии,

парламента,

белорусского собрания.

Кстати, фактор Китая тоже не надо сбрасывать со счетов в Белоруссии, он там не менее важен, чем фактор Запада. Белоруссия важна Китаю как точка доступа к европейским рынкам, закредитованность довольно велика. Кроме того, инвестиционные проекты. Например, автомобильный завод и ряд других. Кажется, что это мелочь в масштабах Китая. Но на самом деле географическое положение — это важнейший вопрос.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова