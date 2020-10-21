Никто не хотел заступать: на пост главы Магадана не нашлось желающих

Конкурс на должность главы Магадана должен был пройти 23 ноября этого года. Но если и пройдет, то позже. Дело в том, что на этот пост никто не претендует.

Конкурс без заявок

Прием заявок от кандидатов завершился 20 октября. Ну как "завершился"… Он, собственно говоря, и не начинался, поскольку ни одной заявки в конкурсную комиссию от претендентов на пост главы города так и не поступило.

В том числе и от действующего главы города Юрия Гришана. Он прокомментировал сложившуюся ситуацию и сообщил, что сроки проведения конкурса будут скорректированы.

"Я продолжаю выполнять обязанности мэра. Думой (гордумой Магадана — прим.) будет объявлен новый срок проведения конкурса. Есть время определиться", — сказал глава города магаданскому изданию "Весьма".

Сам Гришан был избран мэром города в ноябре 2015 года. До этого он был заместителем и первым заместителем мэра Магадана. А до 1985 года он занимал выборные должности в Магаданском горкоме КПСС, Магаданском горкоме ВЛКСМ.

Губернатор прогнозировал серьезную ротацию глав муниципалитетов

Несколько дней назад губернатор Магаданской области Сергей Носов анонсировал ротацию глав муниципалитетов региона. Причем, по его словам, она должна была быть серьезной.

"По главам районов и муниципальных образований, поверьте я знаю, намечается серьезная ротация по разным причинам: где-то по личным заявлениям, где-то сроки контрактов подошли", — подчеркивал он.

Сергей Носов стал временно исполняющим обязанности губернатора в мае 2018 года, в сентябре того же года он победил на выборах главы Магаданской области. Ранее он был вице-губернатором Свердловской области и мэром Нижнего Тагила.

Ранее в прессе появлялись материалы о противоречиях между "местным" главой города Гришаном и губернатором-"варягом" Носовым. Но все же эти материалы частенько базировались скорее на слухах, нежели были подкреплены документально.

Имеют место противоречия, насколько они значительны — факт остается фактом, выборы главы Магадана в назначенный срок не состоятся. И, к слову, трудно ожидать, что после продления конкурса выстроиться очередь из желающих принять в нем участие.