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Автор Антон Куликов

Не до того: почему отложен закон о наказании чиновников за оскорбление граждан

В Госдуме отложили рассмотрение законопроекта об ответственности чиновников за оскорбление граждан. Депутаты, с которыми побеседовала "Правда.Ру" объяснили, почему это произошло.

Не до того: почему отложен закон о наказании чиновников за оскорбление граждан

О чем законопроект

Напомним, законопроект был внесен секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и его заместителем Александром Хинштейном в мае этого года. И даже успел пройти первое чтение.

Но основное — второе — чтение отложено, равно как и процесс внесения поправок. Источник издания "Коммерсант" во фракции "Единой России" сообщил, что "по проекту есть серьезные разногласия, непонятно, как его доработать".

Есть разногласия относительно формулировок — в частности, что означает понятие "иные унизительные формы" (его нет в законодательстве). В отзыве правительства указано, что отдельная ответственность для чиновников нарушает принцип равенства граждан перед законом по сравнению "с иными должностными лицами, выполняющими публично значимые функции".

По первоначальному варианту, документ предлагал расширить понятие оскорбление, уточнив, что оно может выражаться не только в неприличной форме, но и в "иной унизительной форме, оскорбляющей общественную нравственность".

Верхняя планка штрафа для физических лиц поднимается с трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей.

Поправки к статье 5.61 КоАП устанавливают специальную ответственность за оскорбления для чиновников и лиц, замещающих государственную или муниципальную должность: для них предусмотрены штраф до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до года (при повторном нарушении — до двух лет).

Что говорят депутаты

По мнению первого заместителя главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрия Синельщикова (КПРФ), "понятно, почему отложили" законопроект.

"Сейчас идут президентские законопроекты. Мы день и ночь над ними сидим", — сказал депутат "Правде.Ру".

"Я откровенно скажу, я не читал этот законопроект, слышал о нем. Почему отложили, одна причина — сейчас все посвящено законопроектам президента. Вы знаете, сколько у нас в комитете лежит законопроектов, которые без движения? Есть такие, которые годами лежат", — отметил он.

"Это непростой законопроект, очень непростой. Надеялись на то, что сейчас внесли и тут же примут на ура — эта пустая надежда совершенно. Это очень непростой законопроект. Там есть по поводу чего спорить, есть по поводу чего думать", — сказал Юрий Синельщиков.

А член комитета Госдумы по бюджетам и налогам Евгений Федоров ("Единая Россия") сказал, что на скорость рассмотрения законопроекта повлияла ситуация с коронавирусом

"Государственная Дума находится в такой ситуации, при которой она резко должна сократить свою работу, перейти на карантинный режим. Например, помощников в Госдуму уже не пускают, только депутатов. И работать приходится только с документами, прямо вытекающими из ситуации с эпидемией и конституционной реформой, которую утвердил народ на референдуме. Все остальные вопросы отложены на окончание карантинных мероприятий в Госдуме", — сказал депутат.

Он подчеркнул, что все законопроекты будут рассмотрены.

"Их много — около тысячи. Но приоритеты выстроены. Понятно, что бюджет надо принимать, законы, которые вытекают из решения народа на референдуме надо принимать и антикарантинные законы тоже надо принимать, чтобы спасать людей — по детям, по выплатам и так далее. Именно вот это сегодня в приоритете в Госдуме. Как только карантинные мероприятия снимут, сразу вся повестка законов вернется на рассмотрение", — сказал Евгений Федоров.

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Темы андрей турчак евгений федоров юрий синельщиков александр хинштейн
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