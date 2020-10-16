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Автор Олег Артюков

Впервые за 30 лет: активистам не разрешают напомнить о защитниках Казани

Несколько дней назад мэрия Казани отказалась согласовать мероприятие, которое вот уже несколько десятков лет проводят активисты Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) и ряда других общественных организаций. Речь идет о Дне памяти защитников Казани.

Впервые за 30 лет: активистам не разрешают напомнить о защитниках Казани

День памяти защитников Казани

Войска русского царя 15 октября 1552 года штурмом взяли столицу Казанского ханства. Территория этого государства была включена в состав Русского царства. Ну а с конца 1980-х годов активисты татарских национальных организаций в середине октября стали проводить акции в память о защитниках города.

И надо сказать, что поначалу эти акции действительно собирали по несколько тысяч человек. Причем речь не только о жителях Казани. В столицу Татарстана приезжали и из других городов республики, и из соседних регионов. Организаторы устраивали не только митинги, но и шествия по центру города (их перестали проводить с 2013 года, когда власти Казани отказали в их согласовании).

Однако надо учитывать, что в конце 1980-1990-х годов национальные организации пользовались поддержкой со стороны властей Татарстана. Тогда ведь большой популярностью пользовалась идея максимального суверенитета. Татарстан был едва ли не первой республикой в составе РСФСР, власти которого начали требовать признания союзного статуса республики. Даже в документах, выдаваемых в республике, писали "Татарская ССР", а не "Татарская АССР".

Москва с этим не то чтобы ничего не могла поделать, но здесь надо напомнить о той борьбе, что в последние месяцы существования СССР шла между союзным руководством и властями России. Михаил Горбачев пытался использовать устремления руководства республик в составе РСФСР как противовес амбициям Ельцина.

Республиканские же власти активно поддерживали национальные организации, видя в них дополнительный козырь в "торгах" с Москвой.

Все меньше интереса

Все это давно уже неактуально. И как только интерес властей к деятельности национальных организаций начал ослабевать, резко пошла на спад и популярность разного рода акций, призванных служить национальной самоидентификации.

Например, в прошлом году на митинг в День памяти защитников Казани явились около двухсот человек, в основном пожилые люди. Молодежь, по словам активистов, в последние годы интереса к подобным мероприятиям не проявляет. Да к тому же по итогам того митинга прокуратура обнаружила признаки экстремизма в речах некоторых выступавших, организаторы были оштрафованы.

Нынешнее решение городских властей Казани необычно тем, что митинг в День памяти защитников Казани впервые за три десятка лет не был согласован. Власти города полагают, что во время митинга могут прозвучать призывы, угрожающие территориальной целостности страны. Прокуратура предупредила активистов национальных организаций предписания о недопустимости нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Однако Вахитовский райсуд Казани 15 октября признал незаконным отказ городского исполкома согласовать митинг. Так что точку в нынешней истории ставить рано. И 18 октября активисты ВТОЦ и других организаций намерены все же провести мероприятие.

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Темы казань суверенитет иван грозный
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