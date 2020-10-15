Леонид Зюганов: жесткая изоляция может "убить" экономику

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в условиях роста заболеваемости коронавирусом в последние недели есть все основания для того, чтобы ввести повторный вариант с самоизоляцией — по примеру того, как это было весной. Однако столичные власти не хотели бы идти на такой шаг, подчеркнул Собянин.

Новые ограничительные меры

Но об очередных ограничительных мерах все же было объявлено. Затронут они ночные заведения: здесь проведут эксперимент по регистрации посетителей на входе. С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, гости должны будут отсканировать QR-код либо отправить сообщение на специальный короткий номер 7377. Нарушителей будут штрафовать.

Ну и если власти признают эксперимент удачным, то можно ожидать распространение подобной практики и на другие учреждения, не только те, что работают в ночное время.

Главная проблема — найти "золотую середину"

Своим мнением относительно предпринимаемых столичными властями мер с "Правдой.Ру" поделился заместитель главы фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов.

По его словам, в нынешней ситуации с коронавирусом самое тяжелое — найти золотую середину.

"На самом деле, недооценивать угрозу нельзя. Еще в период весеннего обострения у моего помощника умерла жена. Ушел из жизни наш депутат, Николай Николаевич Губенко… Однозначно, эта опасная штука. Многие умирают не от самого коронавируса, а от сопутствующих заболеваний", — отметил политик.

Но в то же время, есть еще и проблема обеспечения экономической стабильности.

"Есть четкое понимание, если второй раз будет жесткий карантин с полным закрытием на 5-6 месяцев предприятий малого и среднего бизнеса, которые оказывают услуги, то они могут просто не выжить. То же самое касается и индивидуальных предпринимателей. Они могут, конечно, продолжать свою деятельность — но они понимают, что их могут оштрафовать", — сказал Леонид Зюганов.

По его мнению, пока меры, предпринимаемый столичными властями, обоснованные: "Я бы сделал ровно то же самое: перевел бы часть государственных учреждений "на удаленку" — те, которые могут так работать без ущерба для своей деятельности".

Леонид Зюганов полагает, что компаниям следует оставить на рабочих местах только тех сотрудников, без которых работа невозможна. Однако он считает, что не должно быть полного закрытия. По его словам, при постоянном ужесточении ограничительных мер трудно удержаться от соблазна постоянно продолжать в том же духе.

"Если ты начинаешь вести по такому жесткому принципу — "давайте закроем всех" — то надо, наверное, и правда закрывать всех. Иначе смысла в этом никакого не будет. А если выбрать более-менее нормальный вариант изоляции — без закрытия учреждений, молодежь будет сама понимать, на какие риски она идет — то, в принципе, будет возможность экономике как-то продержаться", — считает Леонид Зюганов.