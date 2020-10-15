Политолог рассказал, какой Госсовет получился у Путина

Госсовет стал коммуникативной площадкой для исполнительной власти, уравняв в лоббистской деятельности губернаторов, считает политолог Валентин Бианки.

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе Госсовета.

Согласно представленному законопроекту, основными задачами Госсовета являются:

обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации;

рассмотрение по предложению президента проектов федеральных законов и указов президента, имеющих общегосударственное значение;

внесение поправок в уже существующие законы.

По словам Дмитрия Пескова, изменения нужны для качественного развития политической системы и улучшения ее функционирования.

"Речь идет просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, в том числе в недрах политической системы", — сказал пресс-атташе Путина.

Некоторые аналитики предполагали, что Госсовет превратится в орган власти, который Владимир Путин возглавит, покинув президентский пост, обеспечив преемственность власти по казахстанскому варианту.

Однако президент объявил, что не собирается придумывать под себя должность главы Госсовета, а затем появилась и поправка об обнулении президентских сроков, которая сняла вопрос о том, будет ли у Путина возможность остаться во власти после 2024 года, когда кончится его нынешний срок полномочий.

Площадка для совещаний с регионами

Как сказал "Правде.Ру" политолог Валентин Бианки, Госсовет не стал органом власти, но стал конституционной площадкой для совещаний с регионами.

По словам политолога, Государственная дума де-факто является палатой партий, хотя имеет одномандатников, но их вес "слишком маленький". Есть Совет Федерации — "как бы Палата регионов", но это законодательная власть, которая традиционно в России имеет меньше возможностей, чем исполнительная, отметил Валентин Бианки.

"Поэтому Госсовет в таком виде на данный момент является коммуникационной площадкой исполнительной власти разных уровней — федерального и регионального", — сказал он.

По мнению Валентина Бианки, её смысл в том, чтобы у губернаторов была равная возможность "отстаивать какие-то свои проекты, интересы, совещаясь с министрами и высшими лицами". Политолог полагает, что с началом работы Госсовета отпадет необходимость в постпредах президента в федеральных округах, потому что они выполняют более роль "надсмотрщиков", чем коммуникаторов.

Путин не любит резких изменений

"В стилистике президента Путина, которую мы можем 20 лет наблюдать, очень часто ожидания кардинальных изменений, следующие из резких заявлений, не оправдываются. Это означает, что присутствует вязкость бюрократической системы, где очень много разных групп влияния — есть интересанты резкого изменения ситуации, а другие — тормозят. И второе, очевидно, что Путин не склонен принимать принципиальные решения по переформатированию чего бы то ни было в государстве, особенно последние лет 10", — сказал Валентин Бианки.

В поправке к Конституции, которая была одобрена в июне, было записано, что Госсовет создается "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".

Из представленного законопроекта следует, что в состав Госсовета, помимо президента, войдут премьер-министр, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководители администрации президента и главы регионов.

Президент, который является председателем этого органа, может включить в состав совета представителей политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представителей местного самоуправления и "иных лиц".

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