Крутаков: "Масочный режим — ма﻿шина для нагнетания психоза"

Для чего на самом деле нужен масочный режим? Свою неутешительную точку зрения высказал политолог, публицист, аналитик и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

— Число заболевших коронавирусом превысило то количество, которое было весной. И продолжает расти. Но работают парикмахерские, прочие заведения. Много слухов о том, что все не так, как говорят власти, и то ли надо, то ли не надо бояться. Как вы видите эту ситуацию?

— Моя позиция абсолютно не изменилась, катастрофы я не вижу. Я вижу вирусную эпидемию, но они сезонными и бывают. Создали некий лейб такой чудовищный и им всех пугают. Мы же знаем, что смертность от Covid сопутствует другим хроническим и тяжелым заболеваниям. То есть действует как осложнение.

Остановить это невозможно, потому что эта марлевая маска — не противогаз, не спасает. Это лишь способ визуализировать угрозу, создается впечатление, что она поголовно, создается иллюзия военного положения. А все для простоты управления, психически подавленными людьми легче управлять.

Я вот представил себе, что было бы, если бы локдаун был в Белоруссии. Людей позапирали, обанкротилась куча мелкого бизнеса — протесты были бы в 3-4 раза сильнее. Это такой способ подогрева массового психоза.

Вспомните, после 11 сентября общество согласилось с патриотическим актом, который при повышении террористической угрозы позволяет прослушивать и арестовывать людей без суда и следствия. Отказались от кучи прав во имя безопасности. Игра на безопасности для меня означает, что социальный порядок, выстроенный в последнее время в мире подошел к концу, иначе на людей воздействовать нельзя. Если последним прибежищем является страх для людей — значит, в загашнике властей не осталось ни одного рационального аргумента.

Ощущение, что была создана глобальная машина по нагнетанию психоза, и ее просто опробовали. Понятно, что у меня параноидальное мышление в этом смысле, потому что я просто профессионально занимаюсь этими технологиями.

— Но для бюджета Москвы это очень прибыльная история. Штрафы, которые казне раньше не снились.

— Не только для бюджета Москвы, это прибыльно для людей-бюджетодержателей и людей внутри Правительства Москвы. Сколько обанкротилось мелкого бизнеса, потеряли аренду в центре столицы — и все это можно распределить между "нужными и правильными" людьми. Поэтому я думаю, что второго локдауна не будет, потому что все уже переделено.

Еще о способах "контроля"

— А теперь 33% работников ушли на удаленку, и если работодатели не сообщат, какая у них карта метро и номер машины — будут штрафы вплоть до закрытия. Причем это касается и тех, на кого работает 3-5 человек.

— Остается только, по аналогии с номерами в концлагере, штрих-коды всем нанести, и потом будут считывать: ты разрешен или не разрешен к действию. Все, что мы читали в книгах, мы сейчас наблюдаем.

— Да. В Ялте был замечательный отель с браслетиками для всего: это ключ, кошелек, паспорт… Там содержится вся информация о тебе. Все время видно, где ты ходишь, где находишься.

— Мечта любой власти — абсолютный контроль над электоратом, людьми. Вот эта борьба с наличными деньгами — путь к тотальному контролю. Все платежи будут подконтрольны и видны.

Деньги — это же расписки государства, гарантии того, что все условия будут выполнены. А загони их все в контрольные графики и Excel-таблички, и все, нет у тебя гарантий. Завтра очередной блэкаут, сервера погорят, какой-нибудь дядя с бородой пустит туда ракету — и как вы все это восстановите?

— С помощью каких-то дублей, возможно.

— Может быть. Но раз у этой программы есть системный администратор, значит, он может себе в угоду менять параметры. Если все ваши параметры туда зашиты, вплоть до здоровья, до медицинской карты и покупок в аптеке, то уверяю вас, я смогу с вами сделать всё что хочешь на удаленном доступе.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев