Александр Ведруссов: для России в кризис открываются новые возможности

Чего ждать России от Трампа и от Байдена, как российскому обществу противостоять внешним опасностям и какие возможности открывает перед нашей страной глобальный передел мира, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

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Вмешательство Запада

— Чего ждать России при Байдене и при Трампе?

— К сожалению, у многих сограждан остаются иллюзии перестроечного мышления: Америка — прекрасная страна, богатая и замечательная. На самом деле 80% американцев по опросам этого года сказали, что их страна движется в неправильном направлении. И это не из-за событий 2020 года: в 2016 году показатель был 79%. Люди голосовали за Трампа, потому что думали: может быть, у него получится изменить ситуацию, ведь он ни дня не был в политике, такой веселый парень.

— А на Украине подумали, что Зеленский не был в политике и тоже что-нибудь сможет.

— Абсолютно верно! Когда я вижу события в США и на Украине, у меня возникают сомнения, настолько ли необходима сменяемость власти. Трампа избрали как агента перемен. А он стал агентом хаоса.

62% американцев признались, что не могут открыто высказывать политические взгляды.

Америка — это крайне несвободная страна. Во многих отношениях Россия более свободна.

Мы можем открыто высказывать политические взгляды.

Только 32% американцев доверяют СМИ. В 2003 году, когда была иракская кампания и ложь о пробирке Пауэлла, было 44% доверия к СМИ. Поэтому зря мы включаем CNN, Fох News, чтобы узнать, что думают американцы. Они не доверяют СМИ.

Это значит, что американская модель обанкротится в плане:

социально-экономическом,

демократических свобод,

глобального влияния.

При этом Трамп не вмешивался напрямую во внутрироссийские дела. А Байден говорит: "Мы накажем Россию за вмешательства, мы будем вмешиваться".

На Украине наверняка будет обострение ситуации, по периметру российских границ будут активизироваться "цветные" технологии.

Что для России важно понимать? Мы это увидели в Киргизии. Там нарисовали на выборах победу трех провластных партий из четырех. Но люди вышли на улицы, взяли камни в руки и пошли решать вопрос по-другому. Больше нельзя говорить: ой, это "оранжевая" технология, надо их разогнать. Выборы должны проводиться на минимально адекватном уровне и хотя бы в какой-то степени отражать общественное настроение. Иначе представьте, что общественный протест, который будет нарастать в России, наложится на вмешательство США и попытки организовать "цветные" сценарии.

Боюсь, что российская власть не готова к приходу Байдена, потому что она не знает, как со своим обществом вести диалог, а уж тем более с американцами, которые будут гораздо более враждебно к нам настроены.

— Да, очевидно. Другое дело, что как только возникают протесты, тут же появляются интересанты, которые готовы усилить нестабильность. Это и в Белоруссии, и на Украине.

— В Белоруссии вмешательства общезападного не было. Было вмешательство Литвы и Польши, для которых это сфера влияния. Они хотят захватить белорусский рынок, задавить конкурентов. Хотят дешевую рабочую силу, потому что Прибалтика за 30 лет потеряла более 30 % населения. Но общезападной консолидированной позиции до сих пор нет. Естественно, Запад заинтересован в том, чтобы Лукашенко ушел. Тем более после того, как Лукашенко закончил с многовекторностью и вынужденно опять слился в объятиях с Россией.

А Украина — это кристально чистый пример западного вмешательства:

эмиссары приезжали в Киев,

Маккейн выступал на Майдане,

президенты (Квасьневский и прочие) напрямую получали деньги от украинского истеблишмента, чтобы свергнуть Януковича.

Об этом сейчас говорит Жвания на пленках Деркача. В 2004 году мы тоже видели это вмешательство.

— Это сложные многоуровневые процессы. Виктория Нуланд сказала, что США на Украине потратили пять миллиардов долларов. Но перед этим были 20 лет активной работы с населением, были уничтожены все русские общины на Украине. Мы помогали олигархам, но не помогали людям, русской культуре, мы никаких учебников, никаких книг не привозили. Мы этих людей готовили к тому, чтобы они сказали: Бандера — герой, Россия — враг, а мы вообще Европа. Чтобы вспыхнул протест, нужно подготовить хотя бы одно поколение.

То же самое в Грузии. Во время беспорядков молодые (они по-русски говорят плохо) бегали с лозунгами на английском языке по центру Тбилиси, когда была Межпарламентская православная ассамблея. В Азербайджане, хотя они пророссийские, тоже молодежь плохо говорит по-русски.

Возможности для России

— Александр, давайте сделаем выводы.

— Вопрос иностранного вмешательства будет при Байдене ключевым. Говорю это как человек, который внес свой вклад в то, чтобы на территории России соросовские структуры были признаны нежелательными организациями.

Что нам ждать от выборов в США? Ничего хорошего не будет. Даже если Трамп победит. Опять активизируется противостояния с Ираном, с Китаем. При любом президенте Америка будет пытаться жестко отстаивать свои позиции в мире, чтобы хотя бы остаться первым среди равных, если не глобальным гегемоном, который раньше хотел управлять всеми главными процессами в мире. Трамп нам более понятен, хотя он увеличивал военные бюджеты, осуществлял полеты на Украине, когда военная авиация имитировала удары по Крыму.

При любом президенте США будут дестабилизировать ситуацию внутри России и по периметру наших границ.

Надо уже научиться работать и внутри страны выстраивать диалог с обществом, потому что связь между обществом и властью потеряна. И по периметру наших границ делать ставку не на элиты (мы на этом обожглись на Украине), а работать с гражданским обществом. Даже в ближайшей к нам Белоруссии у нас нет полноценной работы с гражданским обществом.

Нас ждет усугубление глобального кризиса капитализма, а значит, спокойные годы закончились. Придется внутри страны активизировать наше гражданское общество. Думаю, есть силы, которые "цветные" сценарии будут предотвращать. Но и считать, что власть всё знает, понимает и всё за нас решит, не стоит. Надо ходить на выборы, мирные протесты, надо бороться за нормальную контрполитическую обстановку.

Когда общество и власть находятся в диалоге, никакое внешнее вмешательство не страшно.

Любые кризисные ситуации — это возможности, причем и на макроуровне тоже. Я считаю, что для России в глобальном переделе мира открываются огромные возможности:

взаимодействие с Азией,

стратегический союз с Китаем,

вплетение в Шелковый путь,

развитие Северного морского пути.

Но для этого нужны огромные средства и политическая воля. Ничего не будет, если российское гражданское общество не заставит власть:

считаться со своим мнением,

проводить нормальные выборы,

наладить политическую систему внутри страны.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова