Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Антон Куликов

Неуместная откровенность: в "ЕР" хотят снять депутата с поста за "хамство"

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков может быть снят с должности первого заместителя председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству. Причем снят по инициативе своих коллег из думской фракции "Единой России".

Неуместная откровенность: в "ЕР" хотят снять депутата с поста за "хамство"

В чем заключаются претензии единороссов

О том, что такой вопрос может быть обсужден президиумом фракции сообщил лидер единороссов в Госдуме Сергей Неверов. Причина заключается в некорректных высказываниях Лысакова, отметил он.

По словам Неверова, занимаемая Лысаковым должность первого заместителя комитета по законодательству и госстроительству — одного из ключевых комитетов Госдумы, подчеркнул лидер фракции "ЕР" — не позволяет "столь неуместных и некорректных высказываний".

"Оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, и в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции", — заявил Сергей Неверов.

Конкретизировать претензии к Лысакову он не стал. Однако источник "Интерфакса" во фракции "Единой России" уточнил, что речь идет о публикациях в телеграм-канале депутата, которые он назвал "откровенно хамскими" по отношению к коллегам по фракции и партии.

"Бенефис" депутата Лысакова

Сам депутат в телеграм-канале подтвердил информацию о возможном снятии с поста первого зампреда думской комиссии по законодательству и госстроительству. И добавил, что у него сегодня "бенефис", попросив набраться терпения и дождаться его собственных комментариев.

Впрочем, ситуацию Лысаков уже прокомментировал все тому же "Интерфаксу". По словам Вячеслава Лысакова, к подобному повороту в его думской карьере привела "совокупность вопросов и высказываний по различным темам, в том числе политическим".

Он сообщил, что ему "послан сигнал". А поскольку членом "Единой России" он не является, то с чистой совестью может вести и ведет переговоры с различными партиями.

Причем, по его словам, "было бы неправильно ему самому стучаться к партиям", так что он ведет и будет вести переговоры с теми партиями, которые к нему "постучатся".

Ситуация в некотором роде уникальная — депутата снимают с поста из-за комментариев в телеграм-канале. Хотя, с другой стороны, в действиях руководства фракции "ЕР" нет ничего из ряда вон выходящего. Если там считают, что один из членов фракции некорректно высказывается в отношении своих коллег, то было странно со стороны руководства "ЕР" оставлять это без внимания.

Ну и потом, не так уж много времени осталось до начала федеральной избирательной кампании. Это тоже следует учитывать, поскольку весьма вероятны и другие решения относительно тех или иных депутатов, по самым разным причинам. И касается это не только "Единой России".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сергей неверов вячеслав лысаков
Новости Все >
Обещал жениться. Гражданка США обвинила Брэда Питта в мошенничестве
Тарзан попал в реанимацию из-за секс-скандала
Чемпионат Италии по футболу могут перевести в "пузыри"
В Китае обнаружили окаменелости обезьян возрастом 6,4 млн лет
В Госдуме поддержали продление "дачной амнистии"
Из России вышлют двух болгарских дипломатов
Глава Минтруда: ситуация на рынке труда более-менее стабилизируется
Королёва рассказала о реакции сына на измену Тарзана
Зоологи выяснили причину, почему самки кротов интерсексуальны
Костровский: "Гол от Турции - это просчёт всей обороны сборной России"
Последние материалы
Чемпионат Италии по футболу могут перевести в "пузыри"
В Госдуме поддержали продление "дачной амнистии"
Из России вышлют двух болгарских дипломатов
Глава Минтруда: ситуация на рынке труда более-менее стабилизируется
Королёва рассказала о реакции сына на измену Тарзана
Зоологи выяснили причину, почему самки кротов интерсексуальны
Костровский: "Гол от Турции - это просчёт всей обороны сборной России"
В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко
Неуместная откровенность: в "ЕР" хотят снять депутата с поста за "хамство"
Вадим Козюлин рассказал, в чём сила и слабость Эмомали Рахмона
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова

Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.

Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Самбурская подвергла критике мужчин с низким доходом
Российский шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о пропаже
Василий Амирджанов Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
В центре Минска начали задерживать людей
Министр иностранных дел Турции прибыл в Баку
Нагорный Карабах законно вышел из Азербайджанской ССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников