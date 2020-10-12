Неуместная откровенность: в "ЕР" хотят снять депутата с поста за "хамство"

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков может быть снят с должности первого заместителя председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству. Причем снят по инициативе своих коллег из думской фракции "Единой России".

В чем заключаются претензии единороссов

О том, что такой вопрос может быть обсужден президиумом фракции сообщил лидер единороссов в Госдуме Сергей Неверов. Причина заключается в некорректных высказываниях Лысакова, отметил он.

По словам Неверова, занимаемая Лысаковым должность первого заместителя комитета по законодательству и госстроительству — одного из ключевых комитетов Госдумы, подчеркнул лидер фракции "ЕР" — не позволяет "столь неуместных и некорректных высказываний".

"Оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, и в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции", — заявил Сергей Неверов.

Конкретизировать претензии к Лысакову он не стал. Однако источник "Интерфакса" во фракции "Единой России" уточнил, что речь идет о публикациях в телеграм-канале депутата, которые он назвал "откровенно хамскими" по отношению к коллегам по фракции и партии.

"Бенефис" депутата Лысакова

Сам депутат в телеграм-канале подтвердил информацию о возможном снятии с поста первого зампреда думской комиссии по законодательству и госстроительству. И добавил, что у него сегодня "бенефис", попросив набраться терпения и дождаться его собственных комментариев.

Впрочем, ситуацию Лысаков уже прокомментировал все тому же "Интерфаксу". По словам Вячеслава Лысакова, к подобному повороту в его думской карьере привела "совокупность вопросов и высказываний по различным темам, в том числе политическим".

Он сообщил, что ему "послан сигнал". А поскольку членом "Единой России" он не является, то с чистой совестью может вести и ведет переговоры с различными партиями.

Причем, по его словам, "было бы неправильно ему самому стучаться к партиям", так что он ведет и будет вести переговоры с теми партиями, которые к нему "постучатся".

Ситуация в некотором роде уникальная — депутата снимают с поста из-за комментариев в телеграм-канале. Хотя, с другой стороны, в действиях руководства фракции "ЕР" нет ничего из ряда вон выходящего. Если там считают, что один из членов фракции некорректно высказывается в отношении своих коллег, то было странно со стороны руководства "ЕР" оставлять это без внимания.

Ну и потом, не так уж много времени осталось до начала федеральной избирательной кампании. Это тоже следует учитывать, поскольку весьма вероятны и другие решения относительно тех или иных депутатов, по самым разным причинам. И касается это не только "Единой России".