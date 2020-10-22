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Автор Игорь Буккер

Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?

Какая реальная альтернатива была Горбачеву? Почему не получилось? Какой план был у главного советского идеолога Суслова? У самого Брежнева? Кто мог стать преемником? Как разобраться в хитросплетениях Политбюро ЦК КПСС? Как тогда могли бы развиваться события в нашей стране и во всем мире? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал известный историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

Читайте начало интервью:

— Евгений Юрьевич, была ли альтернатива Горбачеву?

— Альтернатива была. Во-первых, действительно существовала так называемая Русская партия, которая группировалась вокруг Черненко.

Они хотели на год раньше перенести съезд, он должен был состояться в феврале-марте 1986 года, а они планировали провести его весной или в худшем случае в сентябре-октябре 1985-го, чтобы убрать Горбачева и его команду не только из Политбюро, а из ЦК.

Фигуры эти хорошо известны. — Ричард Косолапов — главный редактор журнала "Коммунист", Печенев, Прибытков. Люди из московского Горкома, из окружения Гришина. Пожалуй, ключевой фигурой был Романов Григорий Васильевич, который тогда возглавлял оборонно-промышленный комплекс.

— Тогда еще шутили, что опять Романовы вернулись.

— Типа того, да. Кстати, это — очень недооцененная фигура. Он управленец был безупречен. Человек был довольно жесткий, но очень конкретный и разумный. Он сходу схватывал суть проблемы, не занимался болтологией, как Михаил Сергеевич — обо всем и ни о чем. Романов конкретно ставил задачи, а потом спрашивал с тех, кто эти задачи не решал.

Опыт у него, конечно, был большой. Ведь Романов долгое время был Первым секретарем Ленинградского обкома, который рулил не только Ленинградом, но и областью. Поэтому он прекрасно знал как промышленность, так и сельское хозяйство.

Именно Романов, кстати, стал пионером создания знаменитых птицеводческих комплексов, которые потом позволили решить проблему с мясом птицы. У нас сейчас всё мясо птицы — наше.

— Импортозамещение.

— Да. А начинал всю эту работу в начале 70-х годов именно он. Так что Романов был, конечно, фигурой реальной альтернативы. Плюс Долгих Владимир Иванович, который прекрасно знал тяжелую промышленность, вполне мог стать премьер-министром.

Даже Черняев — горбачевский клеврет и помощник — говорит, что самой работоспособной лошадкой во всем ЦК был Долгих. Были люди на министерские посты, органы пропаганды и так далее…

— Просто победила другая группировка?

— Да.

— Какие-то другие факторы тоже сыграли? Говорили, что Горбачев был все-таки креатурой Андропова. Или это — миф?

— Нет, он был, конечно, креатурой Андропова, но свою роль сыграл и Суслов. Там — не всё так однозначно. Потом не надо сбрасывать со счетов Щербицкого. Я все больше убеждаюсь, что, судя по всему, был так называемый план Суслова. О нем мало кто знает. Об этом плане написал его зять — известный ученый, который умер в прошлом году.

План Суслова, "свадебный генерал" КПСС и другие варианты

Михаил Суслов, конечно же, понимал, что он сам уже, что называется, едет с ярмарки, поэтому надо уступать дорогу молодым, но надо сделать передачу власти мягко и безболезненно, чтобы не раскачать систему.

Он хотел, когда ему осенью стукнет 80 лет, демонстративно уйти в отставку, чтобы подать пример ухода остальным членам Президиума и секретариата ЦК преклонного возраста. То есть — дать старт и омоложению Политбюро этим актом. Он на тот момент занимал пост секретаря ЦК уже почти 35 лет, с 1947 года.

С другой стороны, было решено учредить пост председателя партии — "свадебного генерала", переместить на этот пост Брежнева, а генсеком сделать Щербицкого — первого секретаря ЦК Компартии Украины.

С этой же целью, кстати, еще раньше — в мае 1982 года — из Киева в Москву был переведен генерал Федорчук. Он с поста председателя КГБ Украинской ССР сел сразу в кресло председателя КГБ всего Союза. Это — уникальный случай.

Брежнев Федорчука очень хорошо знал еще по фронту. Его очень хорошо знал и первый зампред председателя КГБ Георгий Карпович Цинев, а более близкого друга у Брежнева не было.

Совершенно очевидно, что Федорчук должен был стать преемником Брежнева. Но не случилось. Кстати, у Федорчук за несколько дней до смерти Брежнева говорил с ним. За несколько дней у Брежнева был разговор и с Андроповым. А потом он неожиданно умирает. И вот здесь возникает вопрос: а сам ли умер Брежнев?…

— Это о многих известных людях говорят, о фигурах такого масштаба — тем более.

— Я буду с этим разбираться. Мне до конца весь расклад еще не ясен. Потому что, судя по всему, Брежнев хотел перед своей смертью серьезно повысить статус еще двух членов Политбюро — Рашидова и Алиева. Он хотел ввести их в состав Политбюро — из кандидатов равноправными членами — и сделать кураторами восточной внешней политики.

Тогда Алиев сконцентрировался бы на работе с Ираном и Турцией, а Рашидов — с китайцами и индусами. Все-таки статус члена Политбюро давал целый ряд очень серьезных полномочий. Но не успел, и этого не произошло.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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