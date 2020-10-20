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Автор Игорь Буккер

Как социальные лифты развалили СССР

Второй человек в руководстве СССР периода перестройки и развала Александр Яковлев не был завербован западными спецслужбами, но являлся агентом влияния Запада. Хотя начинал он партийную карьеру как ярый сталинист и антисемит. Как случилась такая личная пертурбация? Как получилось, что партийно-советские работники сами спровоцировали развал великой страны? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал российский историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

Читайте начало интервью:

— Евгений Юрьевич, вы сказали что, брежневское руководство допустило ряд фатальных ошибок. Почему оказалась такой губительной политика стабильности кадров?

— Да, с одной стороны, была закостенелость в кадрах, а с другой стороны, провели переформатирование самой системы выдвижения и подготовки эти кадров. Раньше люди брались снизу — с реального производства, с конкретной работы — и продвигались наверх по всем ступенькам, доказывая свою способность работать и выполнять поставленные задачи.

Теперь эту поросль или, как говорил Михаил Сергеевич, "подлесок" стали готовить в закрытых учебных заведениях — таких как Академия общественных наук при ЦК, Академия народного хозяйства при Совмине, Высшая партийная школа, Высшая комсомольская школа и так далее.

И увы, часто отбор шел чисто формальный, поэтому туда и попадали зачастую не достойные кандидатуры, а серые мыши, которые готовы были на всех углах кричать "одобрямс!" и бездумно выполнять любое указание, все делать только ради формальных показателей.

— Это сейчас называют социальным лифтом?

— Да, это — как раз то, что сейчас называют социальным лифтом. В результате к моменту смерти Брежнева и его преемников основную массу — именно партийных работников, то есть номенклатурщиков составляла эта самая серая масса, уже подготовленная в недрах брежневской системы.

Гниль партийно-советской элиты

Поэтому приход к власти Горбачева был своеобразным выражением интересов и чаяний этой массы. Им новый Сталин, условно говоря, в лице Шелепина, Романова или кого-то еще был не нужен, они уже привыкли сидеть в своих тепленьких креслах и ни за что не отвечать, ничего не делать, а только плыть по течению.

Революционного заряда, идей построения всемирной республики советов, города солнца, торжества социализма-коммунизма в них уже совершенно не было. Они сами разуверились во всем и вся.

Понятно, что с трибун они призывали к новым достижениям в строительстве коммунизма и т. д., т. п., а сходя с трибун, сразу шли поднимать очередную рюмку коньяка или водки и сами же хохотали над своими выступлениями.

Понятно, что рыба гниет с головы. Вся эта гнилость партийно-государственной элиты, которая была заложена именно во времена Брежнева, дала о себе знать, когда стал рушиться Советский Союз.

Потому что, если бы тогда в ЦК были харизматичные люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы, они бы не позволили этого сделать. Они бы не допустили этого. А этот новый "подлесок", ставший к тому времени уже "лесом", наоборот подталкивал все эти процессы.

— Получается, что развал СССР подготовили в недрах. Сами власти срубили сук, на котором они сидели. Самым высокопоставленным предателем после Горбачева многие считают Яковлева, которого якобы завербовали западные спецслужбы. Вы с этим согласны?

— Говорить, что Яковлев был, например, агентом ЦРУ — это, конечно, передергивание. Уж откровенным агентом никакой западной спецслужбы он не был. Потому что людей на этом уровне, что называется, через все сита просеивали. И если бы была хоть какая-то малейшая зацепка, то он не пошел бы никогда на высшие эшелоны, также как Горбачев и прочие руководители.

Перестройка личности Яковлева

Он был агентом влияния, это — однозначно. Связано это было со многими обстоятельствами, в том числе с прохождением знаменитой практики в Колумбийском университете еще во времена Хрущева в 1958 году.

Но я думаю, что во многом переворот в его сознании произошел за те 10 лет, что он потом провел в Канаде. Именно там он переформатировал все свои мозги и стал тем, кем стал во времена Горбачева.

Яковлев долгие годы работал в Агитпроме ЦК. Историк Николай Митрохин в 90-е годы стал собирать материалы для своей диссертации по такой называемой Русской партии внутри ЦК и Русском национальном движении в целом.

В архиве Агитпропа Митрохин нашел несколько откровенно антисемитских записок, направленных руководству партии за подписью Яковлева. Он тогда себя позиционировал как русский патриот.

Более того, целый ряд его соратников по аппарату ЦК и сам Яковлев пострадали и вылетели из аппарата ЦК именно потому, что принадлежали к партии Шелепина.

То есть — в 60-е — начале 70-х годов никаким либералом и демократом он вообще ни капли не был. Он наоборот был довольно упертым сталинистом и антисемитом, который в случае прихода к власти Шелепина и его группы занял бы ведущее место на поле Агитпропа.

Но обстоятельства сложились так, что он вылетел с этой работы, после чего уехал в Канаду. Проработав там 10 лет, он фактически и стал тем агентом влияния. Горбачев про него все прекрасно знал. Именно такой человек и нужен был Горбачеву.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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