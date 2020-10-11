Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан

Красноярский суд оштрафовал 75-летнюю пенсионерку за участие в митинге в поддержку протестующих хабаровчан. Краснодарскую журналистку заподозрили в распространении фейков и после обыска в ее квартире увезли на допрос в другой город. Таких историй становится все больше, и их обсуждают граждане.

Угроза стабильности

Пенсионерка Антонина Полуэткова рассказала журналистам, что суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей по делу об организации митинга. 75-летняя женщина не скрывает своего изумления действиями властей:

"Мы пошли с приятельницей на рынок, потом сели на скамеечку, увидели, что рядом демонстрация. Мне захотелось послушать, что творится, подошла поближе. Так вышло, что я дала комментарий стоящему рядом журналисту. Рассказала о погибших на войне родственниках. Они нашу страну от фашистов защищали, а кого сейчас защищает наша полиция?"

На этот нехитрый вопрос уже давно ответили демоны Великой русской революции, по ходу рассказав и о смычке профсоюзов с капиталом, и о других нюансах поведения правящих политических элит.

Двое полицейских задержали пожилую женщину сразу же после митинга. Любопытство обернулось для пенсионерки пребыванием в отделении полиции в течение нескольких часов. Возможно, Антонина Полуэткова не учла, что картинка в телевизоре может заметно отличаться от реальности, и своим желанием поделиться мнением с прессой она внезапно пошатнула фундамент стабильности.

Местный телеканал снял сюжет о лютом враге действующей власти. Журналисты попросили телезрителей помочь Антонине Полуэтковой оплатить штраф, что и сделали земляки пенсионерки. Женщина рассказала, что ей перечислили порядка 40 тысяч рублей, что позволило ей еще и помочь другой пенсионерке, которую тоже приняли в отделение полиции по тому же обвинению.

Операция "Э"

Журналистка краснодарского издания Яна Топоркова рассказала коллегам о своем приключении. Девушку задержали в ее родном городе и увезли на допрос в центр "Э" Карачаево-Черкесии. Там борцы с экстремизмом потребовали от девушки дать признательные показания по уголовному делу о фейках.

До этого увлекательного путешествия в сопровождении сотрудников МВД (семь часов только в один конец) силовики обыскали квартиру журналистки. Сначала полицейские позвонили девушке в дверь и представились сотрудниками управляющей компании. Когда оригинальный и хитроумный трюк не сработал, то честно признались, что они из органов и вежливо попросили их впустить:

"Мы знаем, что ты прячешь улики, открывай!"

Яна догадалась связаться с адвокатом и как могла оттягивала очное свидание с полицией:

"Угрожали, что уже вызвали МЧС и будут выламывать дверь. Я очень испугалась. Подъехал адвокат, я открыла дверь. Оперативник зачитал постановление об обыске, длинный перечень заголовков статей из инстаграм-проекта "Политика 09", которые следствие посчитало фейками. К самой "Политике 09" я отношения не имею. Слышала только, что такой паблик есть в "Инстаграме". Статьи для него я никогда не писала".

Адвокат девушки посоветовал ей добровольно отдать сотрудникам МВД все свои гаджеты. Добрые полицейские попросили Яну Топоркову не переживать и даже пообещали оплатить ей такси до ее дома. Как только журналистка оказалась в полицейской машине, то сразу почувствовала себя "врагом народа":

"Силовики заявили, что знают обо мне все, что давно меня слушали, что я "наболтала своим языком очень много". Утверждали, что знают, кто стоит за "Политикой 09" и что якобы я тоже знаю. Говорили, что проверили все мои транзакции и что в курсе, когда мне переводили деньги за посты и комментарии в паблике. Издевались надо мной. Спрашивали, что у меня с парнем, которому я фотографии свои отправляю. Спрашивали, откуда у меня деньги на двух адвокатов, когда они видели, что мой холодильник пустой. Позволяли себе шутки ниже пояса. Пугали, что я пока в статусе свидетеля, а завтра уже буду подозреваемой. Я очень много плакала, у меня случилась истерика".

Следователи в Черкесске, по словам Яны Топорковой, действовали по законам жанра страны, идущей по особому пути суверенной демократии:

сделали попытку допросить без присутствия ее адвоката,

грозились закрыть ее в изоляторе временного содержания.

На следующее утро на повторном допросе Яна Топоркова, сославшись на 51 статью Конституции России, отказалась свидетельствовать против себя. Хотя и свидетельствовать было нечего. Борцы с экстремизмом с самого начала честно объяснили, что просто хотели признательных показаний от девушки, а причастна девушка к чему-либо противозаконному или нет — вопрос десятый.

Подписав протокол допроса, Яна Топоркова была отпущена на волю. Девушка раз и навсегда уяснила для себя, что значит слово полицейского:

"До дома я добралась на свои деньги, никакое такси оперативники мне не оплатили".

Печали Белинского

Новостные ленты то и дело приносят сообщения об азарте силовиков в борьбе за поддержание ощущения стабильности в стране. Пока реакция граждан на подобные действия властей сводится в основном к грустной сатире, которая выплескивается в соцсетях и в локальных инсталляциях.

Уже не раз зимой люди добивались ликвидации сугробов, написав на них слово "Навальный". В соседней Белоруссии, также идущей особым путем суверенной демократии, родился свой лайфхак, которым поделился пользователь Twitter:

"В Гродно в яме на дороге нарисовали бело-красно-белые полоски. Дорожники отремонтировали всю улицу".

Пока граждане шутят и всего лишь высказывают свое возмущение в соцсетях, властям бы радоваться и не усугублять снижение своих репутационных показателей ниже уровня городской канализации. Но нет, ощущение, что в МВД утвердили план по раскрытию "экстремистов" и стали промышлять охотой на граждан ради внутриведомственных показателей.

Накапливаемый протестный "пар" рано или поздно может вырваться наружу, даже несмотря на прессинг силовиков и телевизионные заклинания представителей правящей политической элиты. Причем совсем не так культурно, как это происходит в последние месяцы в Хабаровске.

О предпосылках протестного взрыва не только подробно рассказали классики Великой русской революции, но и подтвердили свои теории инфернальной практикой. Любопытную картину описал в переписке с Николаем Гоголем в 1847 году и Виссарион Белинский (литературный критик, пока еще не запрещенный на территории РФ):

"России нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей".