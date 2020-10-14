Сариев: переворот в Киргизии сделали по методичке в Telegram

Зачем Запад дестабилизирует Центральную Азию, стоит ли Киргизии выходить из зоны влияния России и надо ли Москве и Пекину вмешиваться в ситуацию в Бишкеке, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой киргизский политолог и социолог Марс Осмонкулович Сариев.

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Влияние Запада

— У вас с Таджикистаном постоянные конфликты на границе. Может это перерасти в нехорошие события, после того как Запад начнет дестабилизировать Киргизию, чтобы досадить России?

— Вполне возможно. Я, например, поддерживал Пашиняна, потому что Саакашвили и Пашинян — это смена элит, настоящая революция. Но чем это закончилось, вы видите. Мы находимся геополитически в этом же пространстве, и приход реформаторов по их примеру приведет к тому, что вы сказали. Начнутся конфликты, потому что глобальные игроки буду вмешиваться.

Вы же видите: приход Пашиняна дестабилизировал Кавказ.

Генеральный секретарь ОДКБ — армянин. Таким образом пришла западная группа, и конфликт разгорелся, потому что они оказались пешками в большой геополитической игре, которая должна распространиться от Кавказа в Центральную Азию, дестабилизировать:

тюркскую часть России,

Иран,

Азербайджан.

Поэтому опасные слова Пашиняна о цивилизационном конфликте заставляют задуматься.

— Мы видели люстрацию почти поголовную в Грузии, Армении, на Украине. Что она принесла? Экономическая ситуация нигде не улучшается. В Киргизии ведь тоже главное — экономическая ситуация? Они проведут люстрацию, какие-то подачки получат от Запада, а дальше? Всё равно, наверное, лучше киргизам работать в едином евразийском пространстве? Ездить на работу в Россию, Казахстан?

— Да, конечно. Эффективные были реформы Саакашвили, Пашиняна, но важны конечные результаты. На Украине мы это видим.

Я уверен: как вспыхнули Донбасс, Карабах, так вспыхнет в Центральной Азии конфликт с Таджикистаном.

Если мы находимся в евразийском пространстве, желательно эволюционным путем идти. У Запада свои интересы и они хотят полную люстрацию, чтобы освободить народ от влияния России, потому что люстрация приводит людей прозападно настроенных.

Мы находимся между Россией и Китаем — это надо учитывать. И наше будущее — в создании единого экономического, политического пространства в Евразии.

— Народу это, может быть, объяснить, чтобы больше переворотов не делали? 2005, 2010 год, а всё остается по-прежнему. 2020, 2040 год, а Киргизия как была бедной, так и останется, если будет постоянная дестабилизация. Люди не понимают, что постоянные революции не имеют перспективы? Гражданское общество в Киргизии ответственно за свою страну?

— Гражданское общество у нас за 30 лет сформировано западными грантами. Они воспитали за это время наше активное гражданское общество. Они впитали западные ценности. Устроили ночью переворот. Я в прогнозе говорил, что белорусский сценарий будет 100%, но я не ожидал, что это приведет к третьей революции.

У нас городское население с западным мировоззрением. Остальные живут в традиционном обществе, у них шоры именно клановые, региональные. Это провинция. Там сейчас действуют только клановые моменты или самопровозглашения, захваты постов и месторождений.

Может еще исламский вариант возникнуть. Но он сейчас в зачатке.

Поэтому очень малый остаток — уходящая интеллигенция и люди старшего возраста, но они уже не делают погоду в обществе.

Мастер-класс для Белоруссии

— Зритель пишет: "Почему в Киргизии не было сопротивления со стороны властей?" Почему так просто толпа освободила Атамбаева? Где силовики?

— За 3-5 дней до этих событий Жээнбеков встречался в Сочи с Путиным, говорил, что возможны беспорядки и надеялся на поддержку Путина.

Путин дипломатично сказал, что это внутреннее дело Киргизии Думаю, Жээнбеков такого не ожидал.

Это сильный промах аналитических структур.

Никто не ожидал, но молодые люди, которые ночью брали Белый дом, ориентировались на Telegram, там были инструкции те же, что и в Nexta: "Вымотать силовые структуры".

Они вымотали к трем часам ночи, перемещаясь по городу, а потом уже с регионов подошли люди, и они по этой методичке произвели переворот. Я думаю, что силовые структуры сдались, потому что часть силовиков перешла на сторону поднявшихся, потому что они северяне. Сопротивления не было ни ГКНБ, ни МВД, потому что там этот момент севера и юга тоже есть.

— Зритель пишет: "Клановая система не приведет ни к чему хорошему, так власть и будет передаваться как переходящее знамя. Нужна диктатура". Ваше мнение?

— Диктатура возможна где угодно в Центральной Азии, но у нас уникальная страна.

Появилась шутка, что Киргизия дала мастер-класс Белоруссии: "Делаем революции навынос, качественно, за три часа".

Потому что ментальность киргизов отличается от других народов. Видимо, сказывается то, что часть их пришла с Алтая и дух демократии сохранился, мы не совсем среднеазиатский народ.

— Возможна ли гражданская война между Севером и Югом?

— Нет. К счастью, мы прошли этот этап. Во время Бакиева это было возможно, а сейчас нет. За это время сформировалось общенациональное мировоззрение, понимание, что Север и Юг — это единый народ. Поэтому на Юге тоже поддержали эту революцию, но ищут компромисс. В этом отношении позиция Жээнбекова тоже отличается дальновидностью, мудростью: он не раскалывает народ, как Бакиев. У него были рычаги, и до сих пор он может легитимно дестабилизировать оппозицию. Но он понимает, что это гибель для народа. Поэтому использует только обращения.

— Что можно сделать Москве и Пекину в этой ситуации?

— Думаю, Москве и Пекину не следует вмешиваться, потому что это вызовет противодействие и националистические настроения, оттолкнет от Москвы. Пекин не будет, конечно, вмешиваться. Москва, я думаю, будет присматриваться к ситуации со стороны, наблюдать: не будут ли другие геополитические игроки вмешиваться в наши дела.

— Вы говорите, Жээнбеков осторожен и правильно действует, не старается вести к расколу. В России была пропаганда, что у вас такие прозрачные выборы, двойной контроль. И вдруг ЦИК признаёт выборы недействительными. Нет последовательности, в отличие от Лукашенко. Допустим, нарисовал он себе голоса, а не признает этого. И правильно делает, я считаю. Почему так Жээнбеков не сделает?

— Я думаю, Жээнбеков готов к компромиссу. Политическая элита понимает, что желательно, чтобы он сложил полномочия, и мы вошли в цивилизованное русло. Жогорку Кенеш вчера легитимизировал действующую власть.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова