Почему работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий

Российские власти вернулись к теме индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексировать страховую пенсию перестали четыре года назад. Тогда это объяснили необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

В соответствии с поправками в Конституцию

В обсуждение вопроса включились сразу все. А произошло это после того, как лидер "Справедливой России" Сергей Миронов во время онлайн-встречи президента с руководителями думских фракций поднял вопрос о справедливой индексации пенсий.

Владимир Путин предложение Миронова поддержал, поручив правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Здесь стоит напомнить, что согласно принятым поправкам в Конституцию, обязательна индексация пенсий всем пенсионерам, независимо от того, работают они или нет. И происходить это должно не реже одного раза в год.

И, конечно, не следует забывать, что в следующем году пройдут выборы в Госдуму. Следовательно, вопрос об индексации пенсий может стать одним из основных для политических партий. По словам Сергея Миронова, речь идет о порядка десяти миллионах человек.

Сразу или по частям?

Понятное, что и в "Единой России" не могут игнорировать этот вопрос. Собственно, речь не только о том, что единороссы не могут позволить отдать тему индексации пенсий для работающих пенсионеров на "откуп" своим оппонентам. В любом случае, коль скоро у них в Госдуме абсолютное большинство, мимо них этот вопрос не пройдет.

О том, как видят процесс возвращения индексации в "Единой России", рассказал первый заместитель руководителя фракции этой партии в Госдуме Андрей Исаев.

Судя по его словам, единороссы предлагают, несколько вариантов возвращения индексации.

"Предложения "Единой России" предусматривают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий", — цитирует Исаева пресс-служба "Единой России".

По его словам, если самый лучший вариант — разовую и одновременную индексацию всем сразу — реализовать не получится, могут быть реализованы компромиссные предложения. Причем, по словам Андрея Исаева, они уже обсуждены с профильными ведомствами — тем же Пенсионным фондом и Министерством труда и социальной защиты.

Определенного решения пока нет. "Посмотрим, какой ответ дадут коллеги (из правительства) в связи с поручением президента", — сказал Исаев. Но надо полагать, что надолго рассмотрение этого вопроса затягивать не будут, коль скоро к нему такое внимание.