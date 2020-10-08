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Автор Александр Шторм

Путину предложили учредить в России монархический строй

В России сегодня наблюдается тренд на обсуждение возвращения монархии в ее "просвещенном" виде. Хотя опросы российской общественности пока не дают монархии больше 20-25 процентов народной поддержки, идея демонстрирует удивительную живучесть.

Путину предложили учредить в России монархический строй

"Я призываю всех нас объединиться и подписать совместную петицию с прошением к Путину об учреждении в России монархического строя и создания династии его имени. Монархия под управлением Путина — это наша историческая возможность, и мы не можем ее упустить", — приводят слова члена партии "Единая Россия" Эрнеста Макаренко авторы проекта "Байки из Спасской башки".

Собственно, в самой идее заложен формат для восстановления структуры прямо в онлайне, отмечают аналитики.

В предложенных экспериментальных подходах современны вариант выглядит так: телеголосованием отбирается 10-20 школьников из отпрысков наиболее известных родов (вроде Запашных или Михалковых) и наиболее одарённых по учёбе ребят из "простых" россиян.

"В 2024 году, сразу после выборов преемника нынешнего президента, эти молодые люди помещаются в формат реалити-шоу, где им почти непрерывно в течении 12 лет преподают знания во всех ведущих научных и духовных отраслях, и конечно — в сфере государственного управления", — рассуждают авторы.

"Россияне за этим всем наблюдают в ежедневном формате через ТВ и интернет, в том числе за их личностным становлением и сближением с противоположным полом. Со временем (к окончанию школы) наиболее подходящие участники отбора находят себе пары, и создают семьи. Те, кто за это время или не вписались в коллектив, или не создали пару, или просто не тянут учебу — решением телезрителей отсеиваются",- предлагают они.

"К финалу в 2036 году приходит одна пара, новая Идеальная Российская Семья, которая решением большинства становится основой для новой российской монархии — Императором и Императрицей",- таков, по мнению футурологов, главный итог "мероприятия".

"Ближайшее окружение монаршьей пары формируют собратья по реалити-шоу — этот ценный кадровый резерв в дальнейшем также работает на страну", — предлагают сетевые эксперты. Что характерно, должность премьера, состав правительства и обе палаты парламента формируются прежним способом.

Такие, к слову сказать, постмодернистские тезисы для дискуссии.

Тем не менее, опрос на тему реальности возвращении монархии в Россию показал следующее:

  • 70% респондентов считают, что монархия — это политический архаизм, давно канувший в небытие.
  • 12% проголосовавших при этом могут допустить нео-монархию в России, с выбором монаршей семьи и контролем ее со стороны парламента.
  • 18% вообще не против монархии и в традиционном ее виде и считают монархию полезной для будущей России.

Так что общественные настроения сегодня очень сильно не "за" подобные эксперименты в стране.

Также СМИ сообщали — в Кремле изучают имперскую фантастику — Дивова, Злотникова, Юрьева, Давыдова и т. п. "Источники оттуда не опровергли поиска "идей для госуправления", писала ранее Правда. Ру.

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Темы монархия император фантастика футурология
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