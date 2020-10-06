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Автор Антон Куликов

Чего точно не будет с выборами в России в ближайшем будущем

Во вторник президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с лидерами думских фракций. И можно сделать вывод, что изменений в системе выборов не будет.

Чего точно не будет с выборами в России в ближайшем будущем

Теория и практика

Напомним, после единого дня голосования вновь активизировались разговоры о возможности переноса выборов в Госдуму. Собственно, они продолжаются на протяжении уже нескольких месяцев. Интерес к ним меняется, но сама тема из политической повестки не исчезает.

Но, собственно, речь не только о переносе выборов в Госдуму как таковых. Речь и о переносе единого дня голосования, которое приходится на второе воскресенье сентября.

После выборов в этом году председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о закономерности обсуждения этой темы. По ее мнению, она связана с принятыми поправками в Конституцию и многодневным голосованием. По мнению Памфиловой, проведение выборов в течение нескольких дней в будущем потребует либо переноса единого дня голосования, либо предоставления каникул школьникам.

Однако как следует из сегодняшней беседы главы государства с лидерами фракций, "Единую Россию" вполне устраивает нынешний вариант.

Аргументы против переноса

По словам лидера фракции "ЕР" в Госдуме Сергея Неверова, именно сентябрь является наиболее оптимальным месяцем для проведения единого дня голосования.

"Очень многие кандидаты, которые участвуют в выборах, именно как раз в летний период идут в отпуска, это именно в своем отпуске дает им возможность заниматься и выборной кампанией. Если проводить в какой-то другой период, то это дополнительно нужно брать отпуск, это дополнительные затраты, которые могут ложиться в том числе и на разного уровня бюджеты и, конечно, это дополнительные расходы. Поэтому, мне кажется, что сентябрь - наиболее оптимальный период проведения выборов", - заявил Неверов.

В качестве дополнительного аргумента он сослался на зарубежный опыт: "Это очень популярный месяц для проведения выборов в Германии, в Швейцарии проходят практически все референдумы именно в этот период. Это не наше отечественное ноу-хау - как раз, это именно такая возможность как можно больше людей в этот период вовлечь".

Президент доводы Неверова поддержал. По мнению Владимира Путина, следует исходить из того, что проведение выборов в сентябре для граждан удобнее всего, так как "лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, родители на месте".

Однако президент также отметил, что в плане тех или иных сроков проведения выборов "есть везде и плюсы, и минусы". И подчеркнул, что "нужно коллег послушать и аргументы иметь в виду", подразумевая предложения о переносе единого дня голосования.

Напомним, что ранее за перенос выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который подчеркивал, что в этом вопросе с коммунистами солидарна и ЛДПР.

"Сентябрьские выборы - они противоестественны и ненормальны. Теперь предлагает Памфилова перетащить это на апрель. Жириновский и я заявляли, что март-апрель - наиболее удобное время для проведения выборов. Мы вернемся в ближайшее время к этой теме", - отмечал, в частности, Геннадий Андреевич.

Впрочем, судя по тому, что в "Единой России" против переноса и президент считает доводы единороссов убедительными, ожидать здесь каких-либо изменений в ближайшем будущем не приходится.

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Темы элла памфилова сергей неверов геннадий зюганов единый день голосования
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