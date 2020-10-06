Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Какие меры нового карантина обсуждают власти России

Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить.

Какие меры нового карантина обсуждают власти России

Столичная мэрия не в состоянии объяснить гражданам причины для ухода на самоизоляцию из-за высокого риска столкнуться с негативом, пишут в Телеграм-канале "Старая площадь".

По сути, у мэрии есть две недели для информационной обработки населения, показав на примере западных стран необходимость карантина, добавляет "Колибри Ньюс".

Со своей стороны, "Русский демиург" отмечает, что статистика становится инструментом для "легализации карантина".

"В таком случае, нельзя исключать искусственное увеличение количества заболевших, а к 10-12 октября прирост может составить необходимые 12 тысяч заразившихся, для введения 100% карантина", делает вывод The Гращенков.

Таким образом, московский мэр Сергей Собянин получит снова статус координатора борьбы с коронавирусом среди глав регионов.

По мнению автором канала "Шалтай-Бабай", он планирует вернуть весенние) с самоизоляцией, пропусками и блокировкой соцкарт. Обсуждается вопрос закрытия границ и перевода сотрудников на дистанционку, напомнил "Кремлевский безбашенник".

Регионы же стандартно при введении карантинных мер в Москве воспроизводят опыт столицы. Существует риск сохранения карантинных мер в течение 1-2 лет, считает Новый век, хотя скорее всего мэру Собянину не удастся "стать единоличным распорядителем ситуации" из-за того, что начавшийся корона-кризис сильнее предыдущего, а федеральный центр не сможет самоустраниться от решения проблемы, подытоживает "Мастер пера".

"В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков. Но не вводить жесткого карантина — так мы положим экономику", — рассказал бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов.

Он добавил, что "результативность и длительность иммунитета при вакцинации мы не представляем. И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами. Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем".

Последнее дополняется тем, что большинство федеральных министерств не сумели нормально подготовиться к осенней вспышке, пишет "Майский указ".

Выбор карантинных мер в Москве во многом определит судьбу регионов, которые будут ориентироваться на итоги экспериментов в Москве, заключают авторы канала Чисто для фиксации.

По большому счету, кризис российской экономики углубляется на фоне второй волны. На политической арене "Единая Россия" немного удивилась, проводя соцопросы по поводу вакцинации.

Соцопрос свидетельствует о том, что 73% граждан не готовы к вакцинации.

Отметим, что предчувствие нового карантина уже практически переросло в уверенность. По этому поводу авторы тк Новости на каждый день провели опрос на тему возможности ввода полного карантина из-за роста заражений коронавирусом.

Мнения по этому поводу разделились так:

  • 12% пришли к выводу, что карантин надо вводить, чтобы "сбить волну".
  • Еще 9% считают, что карантин надо вводить, но это — разорение тех, кто еще как-то выплыл полгода назад.
  • О том, что никакой карантин вводить не нужно сообщили 23% респондентов.
  • Но более всего — 29% — высказались за то, что нужно вводить с выплатами 10000 рублей в неделю "для всех граждан".
  • Есть еще версия, что нужно вводить частичный карантин — об этом задумались 20% участников опроса.
  • Ответ "Еще не знаю" выбрали всего 7% читателей канала.

Уже известно, что режим полной самоизоляции может быть введен в течение двух недель не только в Москве, но и всех регионах России.

"Не исключено, что новые меры могут быть еще жестче, чем весной. Через две недели это станет окончательно ясно",- пишут эксперты.

Кроме того, со ссылкой на вирусолога Александра Волкова паблик "СМИ_ли" сообщает о том, что ждёт Россию в новый пик пандемии коронавируса — авторы ссылаются на цитаты из рассылки "Эпидемиологического вестника".

"Я практически уверен, что полного локдауна в России не будет",- считает врач.

Исходя из общения с коллегами-вирусологами, врачами красных зон, участниками оперштабов он предположил бы следующие меры в ближайшие 2-3 недели:

  1. Удаленка для максимального количества граждан
  2. Жесткий масочный режим в ТЦ или их частичное закрытие
  3. Закрытие баров, ресторанов — кроме уличных веранд с социальной дистанцией
  4. Ограничение любого перемещения праздных граждан между регионами
  5. Дистанционка в школах и вузах
  6. Самоизоляция для лиц 65+

"Это позволит сбить волну заражений, но все говорят, что нельзя затягивать — люди не могут подойти к Новому году в самоизоляции, с пустым карманом и бедным столом, это вызовет социальную напряжённость",- предупреждает вирусолог.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы пандемия эпидемия карантин коронавирус самоизоляция вторая волна эпидемии
Новости Все >
Россиян предупредили о более интенсивной второй волне COVID-19
В Якутии местные жители хранили 20 тысяч бутылок контрафактной водки
Букмекеров могут обязать отчислять на спорт в два раза больше
Орнитологи отследили эволюцию стука дятлов
В Москве временно приостановили льготный и бесплатный проезды
В Якутии применили новый метод поиска костей мамонта
В Москве приезжий ранил ножом молодого человека в подземном переходе
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Хабиб перед боем с Гэтжи заявил, что готов к войне
В Красноярском крае мужчина незаконно спилил 250 деревьев
Последние материалы
Какие меры нового карантина обсуждают власти России
В Красноярском крае мужчина незаконно спилил 250 деревьев
Разработчик "Новичка" оценил состояние Навального
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
Двое мужчин угнали 10 отечественных автомобилей в Ставрополье
Кудрин: констатируем начало "второй волны" коронавируса
Погибшие в авиакатастрофе Ан-26 награждены медалями
Минфин Киргизии приостановил все финансовые операции
Кормление детскими смесями может спровоцировать развитие астмы
Россиян хотят стимулировать сдавать ГТО с помощью льгот
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Киев попросил Москву о переговорах

По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.

Киев попросил Москву о переговорах
Представитель НКР: азербайджанцы даже не понимают, что такое Карабах
Бывший СССР
Представитель НКР: азербайджанцы даже не понимают, что такое Карабах
Ближний Восток
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Российский шоу-бизнес
Миро рассказала, зачем Решетова родила Тимати сына
Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов
Комментарии
В Авачинской бухте погибли 95% обитателей морского дна
Отставка главы Дагестана: генерал-полковник вместо генерал-полковника
Украина будет требовать экстрадиции Януковича из России
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
Профессор Воробьев: измерить температуру дистанционно невозможно
Зеленский запланировал визит в Великобританию и встречу с Джонсоном
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
Во Владимирской области из конюшни ночью украли двух лошадей
В Краснодарском крае мужчина хранил 14 кустов конопли
Художница Елена Ильичева: когда рисую кистью, плохо себя чувствую
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Кризис в ЕАЭС растет: в Киргизии назревает вторая Белоруссия
Украина подготовила план по мирному урегулированию конфликта в Донбассе
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Ванна для цистита
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников