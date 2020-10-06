Юрий Кнутов: "России давно нужно искать компромисс с Ираном"

Почему России сложно выбрать стратегию в решении армяно-азербайджанского конфликта, какие козыри есть у Турции и можно ли урегулировать проблему Нагорного Карабаха мирным путем, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой военный историк Юрий Альбертович Кнутов.

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Стратегия Вашингтона

— Вероятно, если Алиев с Эрдоганом пойдут до конца, и если Россия не поможет Армении, Карабах будет отвоеван.

— Я с вами согласен. Армении конфликт не нужен. Она вернула свою территорию, имеет буферную зону, где все в порядке. А вот для Азербайджана это проблема. Он нанес удар и смог захватить ряд господствующих высот. Но Азербайджан на это никогда не пошел бы, если бы за ним не стояла Анкара. Если мы начинаем активную поддержку Армении, где гарантия, что Турция не закроет нам Черноморские проливы? И наши базы в Сирии окажутся в сложном положении.

Американский план — стратегия троянского коня, предусматривает формирование пятой колонны у нас в стране, которая, как в Белоруссии и на Украине, устраивает свой майдан, его давят силовики, как в Белоруссии, часть силовиков занимает нейтральную позицию. Тех силовиков, которые верны присяге и поддерживают власть, уничтожают с помощью высокоточного оружия. Это долгосрочная стратегия. А в короткой перспективе это:

Курилы,

Сирия,

Крым,

Калининград.

Вот четыре района, которые должны подвергаться постоянным атакам Запада. Кто здесь будет действовать? Япония — на Курилах. В Сирии — террористические группировки. В Крыму — Украина. В Калининграде — Польша и Литва.

США напрямую с нами не хотят воевать. Они хотят использовать другие страны.

Турция как член НАТО реализует долгосрочный план Вашингтона. Другое дело, что цели Вашингтона, Турции и Азербайджана сегодня совпадают.

Если мы не сможем сорвать планы в Нагорном Карабахе, то нас ждут тяжелые военные конфликты на наших границах. Не учения, не полеты В-52Н, которые мы можем предотвратить, просто сбив эти самолеты, если они вторгнутся на нашу территорию, а именно боевые действия, которые разворачиваются сейчас в Нагорном Карабахе. С ними придется бороться, используя только свою армию, а это значит военный конфликт со всеми последствиями.

— Эти проливы так необходимы? По-другому нельзя их обойти?

— Слава Богу, у нас пока с Ираном неплохие отношения, и мы могли бы через Каспий организовать морской коридор, да и через территорию Ирана поставлять грузы сухопутным путем. Россия уже сейчас должна думать, как этот коридор выстроить. Как китайцы строят? Они финансируют строительство дорог. Шелковый путь строится на китайские деньги.

Если бы мы нашли компромиссный вариант с Ираном, у нас появилась бы возможность доставлять не только военные, но и гражданские грузы.

Спорная территория

— Азербайджан хочет вернуть территорию Нагорного Карабаха, раньше принадлежавшую ему. Как вы видите справедливое решение проблемы?

— Эта территория в начале ХХ века входила в состав Российской Империи, до 1918 года была населена армянами. 94% населения — это были армяне. После Великой Октябрьской социалистической революции большевики разрушили Российскую Империю, начали формировать республики, в том числе Закавказскую федеративную республику. Потом она трансформировалась в республики:

Азербайджанскую,

Армянскую,

Грузинскую.

Красная армия освободила Нагорный Карабах и включила его в состав Азербайджана, хотя Азербайджан с точки зрения народонаселения не имел к Карабаху никакого отношения.

Армяне раз пять просили советское руководство, чтобы им вернули Нагорно-Карабахскую автономную область, потому что слишком большой процент населения там был армянский. Но Советская Россия (а потом и СССР), не желая ссориться с Турцией, особенно в 1920-е годы, и эти обращения оставляет неудовлетворенными. Начались протесты с 1988 года. В 1991 году Нагорно-Карабахская автономная область провозгласила независимость. Начался военный конфликт, который закончился в 1994 году. В 1992 году была создана группа в ОБСЕ. Но конфликт с того периода находится в тлеющем состоянии.

Турция подогревает азербайджанцев, мол, они часть турецкого народа. Конфликт между армянами и турками — многовековой. Резня в годы Первой мировой войны не позволяет армянам пойти на компромиссы в отношении Турции. А Турция смотрит на армян как на людей, которые подлежат истреблению, поэтому они не признают геноцид армян.

Сейчас нужно находить возможность останавливать боевые действия. Очень сложно послать войска, учитывая, что Совбез превратился в стол для пустых разговоров. Следует ОДКБ с Евросоюзом договариваться и посылать миротворческие силы, которые должны это остановить. Дальше нужно разрабатывать "дорожную карту" совместного экономического использования этого региона.

То есть и Азербайджан должен получать преференции и возможности для экономической деятельности на данной территории, и Армения должна пойти на уступки.

Если сейчас азербайджанские войска при поддержке Турции захватят Карабах, представьте, сколько тысяч мирных людей погибнет, сколько десятков тысяч военных. Армения будет искать новых союзников, которые помогут ей решить вопрос:

США,

Франция.

Во Франции очень сильная диаспора. А Трамп решил вопрос с Голанскими высотами, просто признав их израильскими. Он усадил Сербию и Косово за один стол: пообещал данному региону десятки миллиардов долларов. Купил решение векового конфликта. Такой подход американцы могут использовать, вероятность этого сценария очень велика.

Создать Союзное государство

— Юрий Альбертович, вывод сделаете печальный или оптимистичный?

— У России, учитывая серьезные исторические связи между двумя странами и двумя народами, есть возможность оказать военную помощь, может быть, на уровне советников по боевой технике, чтобы сдержать конфликт и потом усадить стороны за стол переговоров.

Дальше необходимо создание Союзного государства — такого, чтобы оно стало привлекательным для других стран. Посмотрите, даже Белоруссия не смогла полностью реализовать предложения, которые дала Россия. Что говорить о других странах?

Нам нужно менять свои подходы, делать привлекательной в первую очередь нашу социально-экономическую модель.

Этот путь позволит сохранить отношения с Арменией и в перспективе сохранить Союзное государство на новых принципах. Союз стран, которые входили в СССР. А может, и другие страны захотят присоединиться.

— У меня бывают эксперты из постсоветских республик. В Киргизии очень оптимистично смотрят на восстановление Советского Союза.

— Нам нужно срочно менять наши бюрократические подходы, нужно учитывать интересы других стран. И та же Армения будет заинтересована идти не на поклон Америке (что фактически будет означать поражение Армении под покровительством США), а идти в составе Союзного государства с Россией.

— На месте Путина Эрдоган сказал бы: "Я беру Армению под свою защиту", — быстро ввел войска на территорию Нагорного Карабаха (российские войска) и сказал армянам: "Вы с нами заключаете союзный договор, и отныне Карабах ваш". Вот и все.

— 1999 год, Югославия. Гуманитарная операция стран НАТО. Мы знаем, чем она закончилась, но название красивое. Гуманитарная операция со стороны наших Вооруженных сил тоже может быть проведена.

— Согласна. Первое лицо должно быть политиком несколько другого уровня уже, а не как сейчас.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова