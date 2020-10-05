Отставка главы Дагестана: генерал-полковник вместо генерал-полковника

Президент России Владимир Путин 5 октября принял отставку по собственному желанию главы Дагестана Владимира Васильева. Таким образом, Васильев стал вторым главой региона, который ушел в отставку после единого дня голосования.

Владимир Васильев на посту главы Дагестана

Первым, напомним, был губернатор Белгородской области Евгений Савченко, который стал сенатором. А Владимир Васильев назначен советником президента России.

Стоит заметить, что Савченко руководил Белгородской областью с октября 1993 года. А Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года. Главой республики Народным собранием Дагестана он был избран в сентябре 2018-го. То есть проработал на этом посту три года.

Одним из весьма заметных событий вскоре после назначения Васильева на пост главы врио стало начало антикоррупционной кампании в республике. Были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, а также ряд членов правительства Дагестана, причем самого высокого уровня. В их числе были исполняющий обязанности председателя правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и ряд других бывших и действующих министров и чиновников. Их обвинили в махинациях с землей, взяточнистве и создании преступного сообщества.

Нельзя сказать, что отставка Владимира Васильева была неожиданной. В прессе ранее появлялись сообщения о такой возможности. В частности, РБК на прошлой неделе сообщило о скорой отставке Васильева. Причинами были названы возраст (ему 71 год) и "определенные проблемы со здоровьем". В администрации главы Дагестана информацию о досрочном уходе Васильева неделю назад опровергли.

Владимир Путин Владимира Васильева поблагодарил: "Вы много сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг".

Генерал-полковник вместо генерал-полковника

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначен Сергей Меликов, который осенью прошлого года стал сенатором от правительства Ставропольского края. А до этого он был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии и полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Имеет звание генерал-полковника.

Владимир Васильев, к слову, тоже — он генерал-полковник милиции в отставке.

Напутствуя Сергей Меликова, Владимир Путин подчеркнул необходимость работы по декриминализации республики: "Нужно продолжить работу по декриминализации республики. Владимир Абдуалиевич (Васильев) сделал не мало по этому направлению, он сам об этом сказал, но нужно настойчиво работать по этому направлению и дальше".

Президент подчеркнул, что народ Дагестана очень открытый и честный. "Очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, хамству административному или некорректному поведению со стороны представителей власти. Нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, вам удастся это сделать. Вы человек опытный", — сказал Владимир Путин Сергею Меликову.