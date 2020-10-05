Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Олег Артюков

Отставка главы Дагестана: генерал-полковник вместо генерал-полковника

Президент России Владимир Путин 5 октября принял отставку по собственному желанию главы Дагестана Владимира Васильева. Таким образом, Васильев стал вторым главой региона, который ушел в отставку после единого дня голосования.

Отставка главы Дагестана: генерал-полковник вместо генерал-полковника

Владимир Васильев на посту главы Дагестана

Первым, напомним, был губернатор Белгородской области Евгений Савченко, который стал сенатором. А Владимир Васильев назначен советником президента России.

Стоит заметить, что Савченко руководил Белгородской областью с октября 1993 года. А Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года. Главой республики Народным собранием Дагестана он был избран в сентябре 2018-го. То есть проработал на этом посту три года.

Одним из весьма заметных событий вскоре после назначения Васильева на пост главы врио стало начало антикоррупционной кампании в республике. Были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, а также ряд членов правительства Дагестана, причем самого высокого уровня. В их числе были исполняющий обязанности председателя правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и ряд других бывших и действующих министров и чиновников. Их обвинили в махинациях с землей, взяточнистве и создании преступного сообщества.

Нельзя сказать, что отставка Владимира Васильева была неожиданной. В прессе ранее появлялись сообщения о такой возможности. В частности, РБК на прошлой неделе сообщило о скорой отставке Васильева. Причинами были названы возраст (ему 71 год) и "определенные проблемы со здоровьем". В администрации главы Дагестана информацию о досрочном уходе Васильева неделю назад опровергли.

Владимир Путин Владимира Васильева поблагодарил: "Вы много сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг".

Генерал-полковник вместо генерал-полковника

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначен Сергей Меликов, который осенью прошлого года стал сенатором от правительства Ставропольского края. А до этого он был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии и полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Имеет звание генерал-полковника.

Владимир Васильев, к слову, тоже — он генерал-полковник милиции в отставке.

Напутствуя Сергей Меликова, Владимир Путин подчеркнул необходимость работы по декриминализации республики: "Нужно продолжить работу по декриминализации республики. Владимир Абдуалиевич (Васильев) сделал не мало по этому направлению, он сам об этом сказал, но нужно настойчиво работать по этому направлению и дальше".

Президент подчеркнул, что народ Дагестана очень открытый и честный. "Очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, хамству административному или некорректному поведению со стороны представителей власти. Нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, вам удастся это сделать. Вы человек опытный", — сказал Владимир Путин Сергею Меликову.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сергей меликов владимир васильев
Новости Все >
Иосиф Пригожин поздравил Кадырова с днём рождения
Путин поблагодарил учителей за работу в период пандемии
РФС начал продажу билетов на матч Россия - Швеция
Минприроды: техногенная причина ситуации на Камчатке маловероятна
Малышева пришла на концерт Бабкиной в медицинском пластиковом щитке
В Среднее Поволжье вернётся "бабье лето"
Рублёв вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
В ОЗХО согласились на предложение Москвы по "делу Навального"
В Армении демобилизованных солдат могут вернуть в армию
Вице-премьером Бельгии стал трансгендер
Последние материалы
Иосиф Пригожин поздравил Кадырова с днём рождения
Вернётся ли Загитова в сборную России?
Путин поблагодарил учителей за работу в период пандемии
РФС начал продажу билетов на матч Россия - Швеция
Минприроды: техногенная причина ситуации на Камчатке маловероятна
Малышева пришла на концерт Бабкиной в медицинском пластиковом щитке
Отставка главы Дагестана: генерал-полковник вместо генерал-полковника
Профессор Воробьев: измерить температуру дистанционно невозможно
В Среднее Поволжье вернётся "бабье лето"
Рублёв вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
Популярное
Новости Севастополя
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины

Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.

Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Российский шоу-бизнес
Миро осудила покойную дочь Владимира Конкина
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева поразила вычурными интерьерами своей шикарной квартиры
Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов
Комментарии
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
Украина будет требовать экстрадиции Януковича из России
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию
Трамп может победить на выборах даже в случае смерти
Киселёв предлагает судить Навального за клевету
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
В Керчи закрылась паромная переправа
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников