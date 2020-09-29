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Автор Олег Артюков

Всё серьёзно? Главе российского региона угрожает вотум недоверия

Депутаты парламента Республики Алтай — Эл Курултая — хотят вынести вотум недоверия главе региона Олегу Хорохордину. С одной стороны, случай в российской политической практике весьма редкий. С другой, особо переживать Олегу Леонидовичу особо не из-за чего.

Всё серьёзно? Главе российского региона угрожает вотум недоверия

Чем недовольны депутаты

Пост главы Алтая Олег Хорохордин занял в марте прошлого года. Сначала он несколько месяцев был исполняющим обязанности главы региона, затем одержал победу на выборах, набрав почти 59 процентов голосов избирателей. В общем, стандартная практика.

Стоит заметить, что в Эл Курултае большинство депутатских мандатов у "Единой России" — во фракции 24 депутата. Еще 17 мандатов распределены между КПРФ (пять), ЛДПР, "Родиной" и "Справедливой Россией" (по одному) и группой независимых депутатов (их восемь).

Собственно, инициаторами вотума недоверия стали 14 депутатов — "независимые", от компартии и "справедливоросс". Они считают, что глава региона создает конфликтные ситуации в муниципалитетах, затягивает утверждение состава правительства и вообще пустил дела на самотек.

"Вопросы внутренней политики в республике пущены на самотек, отсутствует взаимодействие органов исполнительной власти с муниципальными властямиВсе это ведет к подрыву доверия к власти как на республиканском уровне, так и на муниципальном. Считаем, что глава республики и председатель правительство ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не оправдали доверия избирателей Республики Алтай", — говорится, в частности, в обращении.

Почему главе республики не о чем волноваться (пока что, во всяком случае)

Документ внесен на рассмотрение парламента республики. Однако когда это будет сделано, пока сказать сложно, дата не назначена. Не исключено, что это произойдет во время следующей сессии парламента.

Конечно, сам факт обращения о вотуме недоверия для главы республики неприятен. Можно предполагать, что позиции главы Республики Алтай в разного рода рейтингах "устойчивости" и "влиятельности" губернаторов пошатнутся.

Но, с другой стороны, и не более того. Дело в том, что оппозиционные депутаты не располагают нужным количеством голосов, необходимых для вынесения вотума недоверия. Вероятность того, что эту инициативу поддержит "Единая Россия", мягко говоря, не очень велика.

А стало быть, оснований для тревоги у Олега Хорохордина нет — даже если дело действительно дойдет до рассмотрения вопроса о вотуме недоверия (что, надо заметить, тоже еще не факт). Пока что новость об инициативе депутатов Эл Курултая — это не более чем новость об инициативе депутатов Эл Курултая. Хотя, повторимся, достаточно необычная для российской политической практики.

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Темы вотум недоверия олег хорохордин
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