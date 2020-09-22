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Автор Игорь Шатров

Белоконев: сделать Тихановскую президентом — наказание для Белоруссии

Кто и как дискредитирует звание политика, может ли в нашей стране блогер стать президентом и зависит ли Россия от мирового сообщества, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Шатрову научный руководитель факультета социальных наук Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергей Белоконев.

Читайте начало интервью:

Дискредитация политиков

— Зачем постоянно менять лидера государства? Зачем такие конституции принимают в мире?

— Должна быть конкуренция команд, идей. Руководитель — это лидер команды, которая приходит со своей программой. Путин в 1999 году приходил как другой по отношению к Ельцину, к тому поколению и приводил своё поколение. Думаю, что после 2024 или 2030 года придут новые поколения политиков. Это неизбежно в России.

— В США политикам по 80 с лишним лет. Они соревнуются, кто старше.

— В мире происходит биотехнологическая или генетическая революция, когда за последние 50 лет люди стали жить дольше. Брежнев умер в 75 лет, и был очень тяжел в последние годы. А у нас сегодня самые бойкие и энергичные в федеральной политике:

  • Жириновский (74 года),
  • Зюганов (76 лет).

Они молодым дадут фору.

— Сейчас политики Зеленский, Трамп, Тихановская. Не дискредитируют ли они звание политика как профессионала?

— Тихановская точно дискредитирует. В первую очередь они должны соответствовать запросу нации. Зеленский соответствовал запросу украинцев, особенно этот запрос был четко сформулирован сериалом "Слуга народа". Люди-то проголосовали за "Слугу народа", Голобородько. В итоге мы видим кризис политического процесса на Украине. Думаю, что и украинцам это понятно.

Голобородько — Володя Зеленский не соответствует реальной политике, с которой ему приходится сталкиваться.

Мне кажется, технологически лучшим президентом был бы Коломойский, человек из горнила власти, со всеми ее договорняками. А "Голобородько" не знает, что делать на Украине. Поэтому его рейтинг падает. И даже, по-моему, Дмитрий Гордон засомневался, что будет при Зеленском на Украине хорошо. Все идет к тому, что следующим будет Дмитрий Гордон. Но он тоже не политик.

— Тем не менее Белоруссия голосует даже не за блогера, а за жену блогера. Ну что это такое?

— По-моему, та часть, которая проголосовала за нее, голосовала против Лукашенко. Она, конечно, совсем не политик. Не может кухарка управлять государством. Думаю, самым большим наказанием для Белоруссии было бы сделать Тихановскую президентом. Был бы тот же коллапс, как в Российской Федерации в 1992–1993 годах, когда пришли все эти теоретики типа Гайдара. И начали огромную страну:

  • с разноплановой экономикой,
  • большим сектором ВПК,
  • армией

подстраивать под другой тип хозяйствования экономики. Это путь, которым не пошли китайцы, и правильно сделали. Сегодня они выросли в несколько раз с тех времен. А мы упали в несколько раз.

Внутреннее дело государства

— В нашей стране может блогер стать президентом?

— Обычный блогер — вряд ли. За ним должны быть серьезные ресурсы. Блогеры в Белоруссии стремятся к власти, потому что там пустое пространство. Батька дискредитирован, остальное — пустое пространство. У нас пустого пространства нет. Жириновский со своей командой легко приходит к власти в регионах и там управляет. И ничего страшного. Дегтярев за два месяца смог из депутата превратиться в активного губернатора, который уже объехал весь Хабаровский край. Он посетил все районы, знает лучше, чем предыдущие руководители, проблемы региона и будет их решать. Он вырос в ЛДПР. Из коммунистов Клычков в Орле эффективно работает.

У нас сложная ситуация, и различные политические центры делают более устойчивой политическую систему России.

— Если в России политические волнения начнутся, они будут больше похожи на Белоруссию, США или Францию? Например, из-за выборов в Госдуму.

— Повод пока вижу один. Мы перешли на новую трехдневную систему голосования. Есть плюсы: больше людей могут прийти на избирательные участки. Но есть сомнение у экспертного сообщества. Думаю, скоро оно перекинется на основную массу населения. Сомнение заключается в том, что есть вопросы к легитимности, прозрачности этого формата выборов. Связано это с тем, что формат впервые опробован, еще основные парламентские партии не смогли себя проверить, понять, на чем концентрировать усилия в ходе кампании. Надежда есть, что к следующей кампании политические силы наконец смогут дойти до каждого муниципалитета, создать повсеместно первички и более активно участвовать в политических процессах в глубинке.

Правильно сделали, что апробировали формат на небольших выборах.

— По-моему, люди сами себя ограничивают в избирательных правах. В одном округе в Крыму, например, 7% людей проголосовали, а в каком-то муниципалитете 6 человека проголосовали за кандидата, и он стал депутатом. Это не недоверие даже, а непонимание необходимости выборов.

— Ввели трехдневное голосование. Чуть усложнили работу парламентских партий, оппозиционных в том числе. Но стоит дать им больше возможностей. Например, без муниципального фильтра выдвигать кандидатов в губернаторы. Если партия находится в парламенте, за ней стоят избиратели по всей стране, они участвуют в принятии федеральных решений. Странно, что они должны проходить муниципальный фильтр. Сегодня в половине, наверное, субъектов выборы прошли вяло, потому что конкурентов сильных не было.

— Все-таки выборы — это внутреннее дело? Или мы кому-то должны доказывать, как сейчас Белоруссия доказывает, что она выбрала президента?

— Безусловно, это внутреннее дело государства. Особенно в контексте тех изменений в Конституции, которые у нас есть теперь, что внутренние законы стоят выше международных норм. Но все-таки мы сегодня живем и работаем в режиме мировой экономики. Российская экономика, потенциал, перспективы серьезно зависят от взаимодействия с мировой экономикой. Если мы хотим, чтобы наша экономика развивалась, мы должны быть понятны миру. Они должны видеть, что политические риски здесь невысокие, можно защитить свои инвестиции. А для этого нужно говорить на общемировом языке.

Наша ошибка в том, что мы мало говорим о своих успехах.

Я надеюсь, что наши политические процессы будут укреплять стабильность и улучшать экономические показатели в России.

— Международное мнение придется учитывать, как бы нам ни хотелось закрыться. Поэтому Александру Григорьевичу все равно придется объяснять миру, что у него все нормально.

— Или ближе объединяться в рамках Союзного государства.

— Думаю, мы движемся в этом направлении.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы россия игорь шатров сергей белоконев протесты в белоруссии
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