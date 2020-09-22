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Автор Олег Артюков

"Никто же не поверит": Жириновский хочет "чисток" в "Единой России"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал письмо председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву. Владимир Вольфович просит Дмитрия Анатольевича исключить из партии глав четырех российских городов.

"Никто же не поверит"

Речь идет о Владимире, Костроме, Липецке и Ульяновске. По итогам единого дня голосования в горсоветах (или гордумах) этих городов не оказалось ни одного представителя ЛДПР.

"У нас в городские парламенты никто не прошел, кроме "Единой России", — Владимир, Кострома, Липецк и Ульяновск. Но это ни в какие рамки не укладывается. Центр субъекта — это культурная публика, это преподаватели, артисты, журналисты, студенты. Вдруг они не захотели, чтобы хотя бы кто-то от других партий был в этом городском совете. Никто же не поверит", — сказал Жириновский.

Это и побудило Владимира Вольфовича взяться за перо. Или за клавиатуру. В общем, письмо было написано именно по этому поводу.

"Я направляю письмо Медведеву, руководителю этой партии, с просьбой исключить из членов "Единой России" мэров четырех городов — Владимир, Кострома, Липецк, Ульяновск. И отправить в отставку их. И назначить там новые выборы городских парламентов", — рассказал Жириновский.

Действительно, выборы для ЛДПР были неудачными

Конечно, Владимир Вольфович несколько преувеличил. Все же в Костроме, Липецке, Ульяновске в городские советы депутатов прошли и представители КПРФ, и "Справедливой России", и самовыдвиженцы. Хотя бесспорно, никакого влияния на принимаемые решения в этих горсоветах оппозиция оказать не сможет, поскольку преимущество "Единой России" здесь неоспоримо.

Особенно обидная ситуация для оппозиции во Владимире — там в горсовете по итогам выборам оказались одни единороссы. И вдвойне обидная для ЛДПР — губернатор Владимирской области Владимир Сипягин является представителем этой партии.

Напомним, после выборов Владимир Жириновский уже высказывался в том духе, что по результатам выборов Россия "семимильными шагами" двигается к "белорусскому сценарию". В том смысле, что альтернативы после выборов не оказалось.

В общем, по сложившейся уже традиции, обвинять в этом оппозиция предпочитает не себя, а "Единую Россию". Собственно, можно говорить об использовании административного ресурса, голосах бюджетников, низкой явке избирателей. Но это достаточно стандартный набор причин, о которых в оппозиционных партиях говорят после каждой неудачи на выборах.

Что касается исключения из "Единой России" мэров четырех городов и повторных выборов, то конечно, ничего подобного не произойдет. Это нонсенс, что, вне всякого сомнения, понимает и лидер ЛДПР.

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Темы дмитрий медведев владимир жириновский единый день голосования
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