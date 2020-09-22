Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал письмо председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву. Владимир Вольфович просит Дмитрия Анатольевича исключить из партии глав четырех российских городов.
Речь идет о Владимире, Костроме, Липецке и Ульяновске. По итогам единого дня голосования в горсоветах (или гордумах) этих городов не оказалось ни одного представителя ЛДПР.
"У нас в городские парламенты никто не прошел, кроме "Единой России", — Владимир, Кострома, Липецк и Ульяновск. Но это ни в какие рамки не укладывается. Центр субъекта — это культурная публика, это преподаватели, артисты, журналисты, студенты. Вдруг они не захотели, чтобы хотя бы кто-то от других партий был в этом городском совете. Никто же не поверит", — сказал Жириновский.
Это и побудило Владимира Вольфовича взяться за перо. Или за клавиатуру. В общем, письмо было написано именно по этому поводу.
"Я направляю письмо Медведеву, руководителю этой партии, с просьбой исключить из членов "Единой России" мэров четырех городов — Владимир, Кострома, Липецк, Ульяновск. И отправить в отставку их. И назначить там новые выборы городских парламентов", — рассказал Жириновский.
Конечно, Владимир Вольфович несколько преувеличил. Все же в Костроме, Липецке, Ульяновске в городские советы депутатов прошли и представители КПРФ, и "Справедливой России", и самовыдвиженцы. Хотя бесспорно, никакого влияния на принимаемые решения в этих горсоветах оппозиция оказать не сможет, поскольку преимущество "Единой России" здесь неоспоримо.
Особенно обидная ситуация для оппозиции во Владимире — там в горсовете по итогам выборам оказались одни единороссы. И вдвойне обидная для ЛДПР — губернатор Владимирской области Владимир Сипягин является представителем этой партии.
Напомним, после выборов Владимир Жириновский уже высказывался в том духе, что по результатам выборов Россия "семимильными шагами" двигается к "белорусскому сценарию". В том смысле, что альтернативы после выборов не оказалось.
В общем, по сложившейся уже традиции, обвинять в этом оппозиция предпочитает не себя, а "Единую Россию". Собственно, можно говорить об использовании административного ресурса, голосах бюджетников, низкой явке избирателей. Но это достаточно стандартный набор причин, о которых в оппозиционных партиях говорят после каждой неудачи на выборах.
Что касается исключения из "Единой России" мэров четырех городов и повторных выборов, то конечно, ничего подобного не произойдет. Это нонсенс, что, вне всякого сомнения, понимает и лидер ЛДПР.
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