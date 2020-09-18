Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

"Слишком много абсурда": Кремль отказался верить на слово в истории с Навальным

Россия продолжает попытки получить доказательства отравления Алексея Навального веществом из группы "Новичок". Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Слишком много абсурда"

"В этой истории слишком много абсурда. Поэтому верить на слово мы никому не собираемся", — сказал Песков.

Он указал на то, что Москва весьма ограничена в возможностях проводить расследование этого инцидента, "потому что выяснилось, что какие-то предметы были увезены из России, нет возможности ознакомиться с результатами анализов".

Песков добавил, что "это все существенно осложняет расследование". По его словам, Россия продолжает попытки получить результаты анализов Навального из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Де-факто ситуация следующая: в техническом секретариате ОЗХО нам говорят: "Ничего не знаем, обращайтесь к немцам", а немцы нам говорят: "Ничего не знаем, обращайтесь в ОЗХО", — рассказал пресс-секретарь главы государства.

"То, что я сказал, это абсолютно соответствует положению дел в этой истории, но, тем не менее, мы не оставляем наших попыток, мы продолжаем разговаривать с нашими собеседниками и в техсекретариате, и в Берлине", — заверил пресс-секретарь президента РФ.

Бутылка со следами "Новичка"

Напомним, накануне в окружении Алексея Навального сообщили, что забрали из номера гостиницы в Томске бутылки с питьевой водой и передали их в Германию. На одной из этих бутылок и были якобы найдены следы отравляющего вещества. Именно следы — то есть Алексей Навальный к ней прикасался уже после того, как контактировал с отравляющим веществом (опять же, по версии сотрудников Фонда борьбы с коррупцией).

Обо всей этой ситуации высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, здесь не исключено участие иностранных спецслужб. Он призвал бундестаг в рамках парламентского измерения "еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники".

Песков заявление Володина оценивать отказался. "Мы не можем заявить ни о согласии, ни о несогласии с ним. Вопросов в этой ситуации становится гораздо больше, чем ответов", — сказал он.

И напомнил, что по данным проведенных в России исследований версия об отравлении не была подтверждена.

Происходящее прокомментировали и в Германии. Там сообщили, что расследование ОЗХО все еще продолжается, результаты будут позже. Где находится пресловутая бутылка со следами отравляющего вещества, в Берлине уточнять отказались.

Там подтвердили, что получили второй запрос от России по Навальному и изучают его. Первый запрос был направлен 27 августа, ответа на него Россия до сих пор не получила.

Глава МИД Германии Хайко Маас посоветовал обращаться в ОЗХО, поскольку Россия является членом этой организации. Но накануне ОЗХО распространила заявление, в котором подчеркивается, что результаты исследований будут переданы Германии. О том, сможет ли с ними ознакомиться Россия, в заявлении не было сказано ни слова.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы новичок дмитрий песков вячеслав володин алексей навальный
Новости Все >
Кремль: раздача денег населению не принесла бы пользы
В Москве иностранец обокрал бывшего работодателя
Минтруд предложил дистанционно направлять безработных на переобучение
Владимир Жириновский рассказал, кого считает "уродами"
В сезон гриппа распространение COVID-19 вырастет в два раза - учёные
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента
Американский миллиардер купил футбольный клуб "Парма"
Военные освободили заложников, удерживаемых условными террористами
Вячеслав Куренков раскрыл принцип работы бионического глаза
Внесено предложение увеличить наказание за разглашение личных данных
Последние материалы
Вячеслав Куренков раскрыл принцип работы бионического глаза
Внесено предложение увеличить наказание за разглашение личных данных
Вице-премьер Украины: мы не будем закреплять особый статус Донбасса
Сергей Миронов: для самокатов нужны отдельные правила
МИД РФ: американские санкции в отношении Ирана не сработают
Ансамбль ЮВО выступил перед военнослужащими армии Китая
Антон Котяков: люди должны знать, что им положено от государства
"Слишком много абсурда": Кремль отказался верить на слово в истории с Навальным
Какому поколению в России жить хорошо, выяснили социологи
В Татарстане появится новое правительство
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Лещенко заявил, что ему стыдно болеть за "Динамо"
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников