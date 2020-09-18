"Слишком много абсурда": Кремль отказался верить на слово в истории с Навальным

Россия продолжает попытки получить доказательства отравления Алексея Навального веществом из группы "Новичок". Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Слишком много абсурда"

"В этой истории слишком много абсурда. Поэтому верить на слово мы никому не собираемся", — сказал Песков.

Он указал на то, что Москва весьма ограничена в возможностях проводить расследование этого инцидента, "потому что выяснилось, что какие-то предметы были увезены из России, нет возможности ознакомиться с результатами анализов".

Песков добавил, что "это все существенно осложняет расследование". По его словам, Россия продолжает попытки получить результаты анализов Навального из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Де-факто ситуация следующая: в техническом секретариате ОЗХО нам говорят: "Ничего не знаем, обращайтесь к немцам", а немцы нам говорят: "Ничего не знаем, обращайтесь в ОЗХО", — рассказал пресс-секретарь главы государства. "То, что я сказал, это абсолютно соответствует положению дел в этой истории, но, тем не менее, мы не оставляем наших попыток, мы продолжаем разговаривать с нашими собеседниками и в техсекретариате, и в Берлине", — заверил пресс-секретарь президента РФ.

Бутылка со следами "Новичка"

Напомним, накануне в окружении Алексея Навального сообщили, что забрали из номера гостиницы в Томске бутылки с питьевой водой и передали их в Германию. На одной из этих бутылок и были якобы найдены следы отравляющего вещества. Именно следы — то есть Алексей Навальный к ней прикасался уже после того, как контактировал с отравляющим веществом (опять же, по версии сотрудников Фонда борьбы с коррупцией).

Обо всей этой ситуации высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, здесь не исключено участие иностранных спецслужб. Он призвал бундестаг в рамках парламентского измерения "еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники".

Песков заявление Володина оценивать отказался. "Мы не можем заявить ни о согласии, ни о несогласии с ним. Вопросов в этой ситуации становится гораздо больше, чем ответов", — сказал он.

И напомнил, что по данным проведенных в России исследований версия об отравлении не была подтверждена.

Происходящее прокомментировали и в Германии. Там сообщили, что расследование ОЗХО все еще продолжается, результаты будут позже. Где находится пресловутая бутылка со следами отравляющего вещества, в Берлине уточнять отказались.

Там подтвердили, что получили второй запрос от России по Навальному и изучают его. Первый запрос был направлен 27 августа, ответа на него Россия до сих пор не получила.

Глава МИД Германии Хайко Маас посоветовал обращаться в ОЗХО, поскольку Россия является членом этой организации. Но накануне ОЗХО распространила заявление, в котором подчеркивается, что результаты исследований будут переданы Германии. О том, сможет ли с ними ознакомиться Россия, в заявлении не было сказано ни слова.