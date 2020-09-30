Людмила Адилова: кому выгодна ситуация с Навальным

Ситуация с Алексеем Навальным как будто специально была кем-то "сложена" для того, чтобы "жахнуть" очередным пакетом санкций. Но зачем? Неужели только из-за одного лишь "Северного потока — 2"? Доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова считает, что "конструкция выстроена для того, чтобы провести определенные спецоперации против России".

Какие именно — по её мнению — она рассказала в интервью главреду "Правды.Ру" Инне Новиковой.

Читайте начало интервью:

Навальный и "Северный поток-2"

— Первая версия, чего сейчас добиваются наши западные партнёры, раскручивая — пусть и странным образом — ситуацию с Алексеем Навальным: остановить строительство "Северного потока-2"…

— Да, это основная цель на сегодня. Американцы, точнее — американские компании, которые заинтересованы не конкурировать с нами, используют нечистоплотные методы. В принципе — это не новость.

Сейчас вот они используют искусственно созданную шумиху вокруг "отравления" Навального.

Нам со своей стороны, конечно, можно понадеяться на то, что через какой-то период времени, после выборов в Америке, там в масштабах страны произойдет катастрофа — будут мощные разборки. И тогда информационное пространство будет переподчинено: в информационной повестке дня будет Америка, а не Россия.

Но, тем не менее, осадок останется, поэтому мы должны провести специализированные действия для того, чтобы показать, что на самом деле произошло и кто является "врагом цивилизованного человечества номер один". Что это явно не Путин.

— Вы говорите, что "Северный поток -2" — это цель на сегодня. А что, есть у истерии вокруг навального ещё какой-то повод?

— Конечно. И он тоже не особо скрывается. Западные политики целенаправленно формируют наш негативный образ. А зачем? Всё просто. Чтобы разрушить репутацию всех институтов власти: судебную, президентскую, институт выборов. Что тогда будет с властью?

Будет то, что сейчас мы видим в Белоруссии. Сразу толпы людей пойдут на площади. тучи таких людей, которые сейчас на площади в Белоруссии. Там политтехнологам, которые всё это организовали, было попроще: рушить имидж надо было для одного Лукашенко, учитывая моноцентрический режим в стране.

У нас другая политическая культура, и сформированы определенные институты, которые работают. Есть сложившаяся политическая система. Да и президент у нас другой.

Но тем не менее сейчас мы видим подвод к тому, что так произойдет, и попытки начать раскачивать ситуацию налицо. Мы должны это понимать. Сегодня на Западе — я не хочу быть оракулом и не могу это сделать, но я предполагаю — что этот повод с Навальным будет использован. Он сам по себе разумный человек, и понимает, что долго его там использовать не будут. Он постарается вернуться в Россию. Я думаю, он сможет дать реальные объяснения тому, что с ним произошло. Вот мне так кажется.

Только вернётся он теперь в несколько ином качестве. У него ж теперь имидж пострадавшего героя. Учитывая, как он умеет работать с молодёжью, его ещё долго использовать будут уже здесь, дома.

Он много пользы сможет принести тем, кто создаёт для России образ врага цивилизованного мира. Образ, который отторгал бы от себя. И пусть это зазеркальная реальность, но она прочно укореняется в головах, создавая уверенность в подлинности.

Не стоит забывать, что у нас выборы не за горами: парламентские, президентские. Поэтому понятно, к чему все усилия по подрыву имиджа страны вообще и властей в частности.

Мы должны понимать, что наша цель — не допустить революцию. Ни в белорусском, ни в украинском виде.

Там же в обоих случаях, если присмотреться, понятно: западное внешнее вмешательство существует, технологии работают.

Нужны перемены?..

— Но у нас же ещё свеж опыт 91-го года. Мы, в России, помним, как хотели перемен и выходили за ними на улицы. И помним, чем это для всех обернулось. Неужели тот опыт, как прививка не сработает?

— Нужно из всего извлекать уроки. И главный, наверное: что сделать, чтобы не разрушить институт власти. Надо применять в ответ технологии, препятствующие расчеловечиванию образа страны, народа, власти.

Обидно наблюдать разрушение психологического образа, истории, культуры, ценностей, смыслов, ради чего жила Россия. Надо отстаивать всё, что было завоёвано до нас.

У нас богатая история, традиции, культурное наследие. А сегодня стереотип сложился, с чем ассоциируется Россия: "Новичок", Калашников, ещё какая-нибудь гадость "до кучи" — в информационном пространстве образы, символы очень важны.

Символическая составляющая образа нашей страны может быть основана на нашей культуре, нашей духовности, на нашей просвещенности и не такой упрощенности, как на Западе.

Я недавно слышала речь Собянина, которая меня порадовала: он впервые заговорил не обыденным чиновничьим языком, а языком человека, который уже мыслит на несколько пятилетий вперед. Он говорил, что государственные служащие должны служить, они не должны быть коррумпированы, они должны служить своему Отечеству. Здорово же. Почему бы делом это всё не начать подкреплять?

И из этого потихоньку можно сложить миссию служения, служения своему народу, чтобы народ себя комфортно чувствовал внутри страны. И когда будет комфортное проживание, и не будет такого мощного расслоения — это тоже очень опасно — мы придем к тому, что и фальсификаций на выборах будет меньше, и наша страна имидж в мире сменит.

Мы дошли до черты, до определенной черты, после которой у нас будет майдан. Пока есть время, чтобы подготовиться, продумать дальнейшие шаги и не допустить майдан. Но скоро — боюсь — может стать поздно.

Пора уже перестать как мантру повторят: собака лает — караван идёт. В тупик он у нас зайти может.

Отвечать пропагандистской машине должна пропагандистская машина. Нам своей пора добавлять оборотов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Ольга Лебедева