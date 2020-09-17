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Автор Олег Артюков

Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 17 сентября объявил о решении подать в отставку с поста главы региона. Об этом он проинформировал министров областного правительства на закрытом заседании. Савченко - единственный из действующих губернаторов, который занял пост при президенте России Борисе Ельцине.

Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке

Губернатор с 1993 года

Причем произошло это еще в 1993 году, то есть Савченко (на фото в центре) возглавляет Белгородскую область уже более 26 лет. С того времени он шесть раз переизбирался на пост губернатора. Причем в 2017 году он набрал 69,29 процентов голосов избирателей, вчистую переиграв конкурентов.

Соперников в регионе у губернатора действительно практически не было, а за все годы пребывания на посту он оставался достаточно популярным среди жителей Белгородской области.

В четверг на закрытом совещании в областном правительстве Савченко сообщил, что принял решение досрочно прекратить полномочия губернатора. Формальная причина - избрание депутатом Белгородской областной думы (Савченко возглавлял список "Единой России"). По его словам, он написал заявление на имя президента России.

Далее - Совет Федерации?

Впрочем, речь не идет о том, чтобы уйти на пенсию. Планируется, что 22 сентября депутаты Белгородской областной думы рассмотрят вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации от регионального заксобрания. Так что его участие в выборах в облдуму имело смысл в том плане, чтобы затем стать сенатором.

Стоит заметить, что Евгений Савченко уже был в Совете Федерации - с 1996 по 2002 годы (тогда в верхней палате парламента заседали действующие главы регионов). В Совфеде он руководил комитетом по аграрной политике.

В ходе все того же совещания Евгений Савченко представил членам областного правительства своего первого заместителя, Дениса Буцаева. В том смысле, что он сменит Савченко на посту.

По некоторым данным, Буцаев может руководить областью до выборов в следующем году. Если это действительно так, то очевидно, что кандидатура преемника нынешнего преемника была согласована с Москвой.

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Темы борис ельцин евгений савченко
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