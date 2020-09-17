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Автор Антон Куликов

Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"

Стало известно, откуда взялась бутылка из-под воды, на которой в лаборатории бундесвера якобы обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок". По крайней мере, в этом уверяют в окружении Алексея Навального.

Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с

О чем рассказали сотрудники ФБК

"Так называемая бутылка с "Новичком", ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", — говорится в сообщении, которое было опубликовано в официальном аккаунте Навального в Инстаграм.

Как следует из этого сообщения, после того, как стало известно, что Алексею Навальному стало плохо в самолете, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией в сопровождении адвоката направились в гостиницу, где он проживал во время визита в Томск.

"Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды", — говорится в публикации.

"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", — говорится в сообщении.

Вопросы, на которые пока нет ответов

Вообще, вполне может быть и так, что в ФБК решили не рассказывать всего, а приберечь часть ответов на вопросы на потом, чтобы сильнее уязвить критиков. Пока история с якобы отравлением Алексея Навального яснее не стала.

  • Самый первый вопрос — почему собиравшие вещдоки сотрудники ФБК вместе с адвокатом не пострадали от действия боевого отравляющего вещества из группы "Новичок"? 

Одной капли которого, как рассказали ранее в шведской лаборатории в Умео (которая тоже проводила исследования), хватит, чтобы убить.

И как быть с историей отравления Скрипалей, когда англичане несколько месяцев очищали от пресловутого яда дом Скрипалей и другие места, которые они посетили в день отравления? Ведь нынешняя версия яда, если верить заявлениям из Германии, еще более смертельная.

  • Еще один вопрос: оставался ли кто-то из соратников Навального в гостинице после его отъезда?

Иначе не очень понятно, как сотрудников ФБК пустили в номер, который уже был освобожден — и довольно продолжительное время. И почему в нем после отъезда постояльца не убирались?

Известно, что сотрудники полиции проводили опрос людей, его сопровождавших. Сотрудники ФБК рассказали, что посещали номер, в котором жил Алексей Навальный?

В общем, пока этот рассказ ФБК точки над i не расставил, а вопросов добавил. Хотя, повторимся, не исключено, что это только часть рассказа.

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Темы новичок алексей навальный
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