Василий Колташов: работать надо на Россию, а не на другие страны

Глобализму — конец. К этому уже все шло, а коронавирус поставил жирную точку. Все страны будут усиливать протекционизм и ущемлять конкурентов. Не хотите пускать наши тик-токи — обойдёмся без ваших фейсбуков. России алюминий надо не отправлять для строительства самолетов конкурентов, а развивать собственное производство. И так во всём. И почему соседние республики нежизнеспособны без России? В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" все темы политолог обсудил с экономистом, директором Института нового общества Василием Колташовым.

Читайте начало интервью:

— Василий, как капитал сможет пробиться на чужие рынки, если повсюду будет протекционистская политика?

— Нашим компаниям и сейчас на американский рынок практически не прорваться. Американцы вводят свой протекционизм, мы вводим свой протекционизм. Но у нас есть дружественные страны, наши экономики взаимодействуют, и их компании могут без проблем работать на нашем рынке.

— Борьба протекционизмов, получается?

— Да, конечно. Мы продаем им товары, у нас с ними режим как бы свободной торговли, наш поток товарный наш идет к ним, от них — к нам, у нас — нулевой торговый баланс, все замечательно. А Соединенные Штаты пусть разбираются сами со своей историей.

Конечно, Америка 60-70-х сделала бы это все легко. Но современная Америка — деиндустриализованная Америка с постиндустриальными непроизводственными кластерами — может только безработицу производить в товарном объеме.

— В информационной плоскости получается, если хотите вы не пускаете Тик-Ток, живите без него, а мы будем с Тик-Током, а Фейсбука у нас не будет.

— Да, возможно, что не только китайцы, но и мы будем без Фейсбука, у нас будет какой-нибудь "Евразиябук". Где-то мы будем пересекаться, а где-то системы будут совершенно разные.

Работать на себя, а не на заморского дядю

Конечно, нам надо отстаивать свои интересы, а не чьи-то ещё, тем более противоположные нашим. Сейчас же получалось, что мы, допустим, алюминий производим, выплавляем для того, чтобы американцы делали "Боинги". Это — неправильная политика.

Мы должны его производить для своих самолетов, а американцы пусть сами производят, а "Боингов" нам не надо. Но эта задача — очень сложная, как выяснилось, потому что у нас пытаются с авиацией решить все методом наскока, одним ударом, а это — тоже неправильно.

Здесь нужно не приказывать, а создавать ниши для авиастроения. А конструкторами нужно создавать простые модели самолетов и восстанавливать старые советские модели, может быть, как-то их модернизировать, и потом уже постепенно расти.

Не надо сразу пытаться слепить заново какое-то совершенство — крутой лайнер международный, а пытаться создать просто среднюю машину для внутренних рейсов, чтобы убрать все иностранные машины из внутрироссийских маршрутов. На них уже можно отработать детали и системы, вопросы безопасности и так далее. Нам опять же надо внутренний туризм развивать и многое другое. Сейчас, даже несмотря на коронавирус, бум в Крыму, я только там был. В Ялте — переполненные пляжи, переполненные вечером кафе, рестораны…

Крым полон российских туристов, они тратят денег уйму. В Сочи — такой же грандиозный поток туристов. Зачем эти деньги будут уходить куда-то? Пусть они стимулируют российскую экономику.

— Глобализму конец?

— Глобализму конец, но интеграция будет.

— А как в этих условиях будут существовать межгосударственные экономические объединения?

— Могут и будут существовать, интеграционные процессы будут идти, и будет происходить расширение государств. Перед нами стоит задача собирания земель, потому что от нашей экономики (я как экономист буду говорить) пооткалывали много кусочков, которые там почему-то провозгласили себя отдельными нациями, какую-то себе историю выдумали или раздули уж точно.

— И вырезали другие кусочки истории.

— Или вырезали. В случае с Украиной — явно много присочинили. А это все должно быть иначе. Украина для нас очень важна, потому что нет никакой Украины вне России, и все проблемы, которые там есть, это — и наши проблемы тоже.

Время собирать куски Империи

Это — не их гражданская война, это по сути наша гражданская война во многом, потому что все это — продукт сложных изменений, которые идут на территории бывшей Российской Империи с момента Великой русской революции.

— Белоруссия вне России тоже невозможна?

— Белоруссия должна будет заплатить за свой западный курс, ее ждет очень горько разочарование. Я думаю, что у Лукашенко сейчас шансов очень немного, он допустил слишком много ошибок и продолжает делать ошибки.

У Лукашенко была жесткая система, но в этой жесткой системе он сделал все, чтобы все повернулись против него, потому что он забыл, что очень опасно играть с идеей суверенитета нации, что гораздо полезнее и безопаснее для руководства всякой страны, бюрократии работать с идеей развития.

Вот если бы у него главной идеей были идеи развития и воссоединения с Россией, как это было до 2005-2010 годов, то сейчас ситуация там была бы совершенно иной.

И даже если бы он потерял популярность, там была бы мощная сила, которая говорила, что очень большая опасность угрожает экономике и обществу, если Беларусь попадет в лапы Международного валютного фонда, американцев и Европейского союза.

— Как вы видите контур будущего светлого мира, который будет после глобализма?

— Соперничество держав, напряжение на этой основе и борьба с вражескими товарами, прямо наполеоновская терминология — континентальная блокада. Конечно, сейчас не настолько, но очевидно, что поощрение своего и ограничение чужого будет повсеместно.

Тех, кто пытается тебе навредить, по возможности будут ограничивать, не давать им возможности получать экономических выгод. Но Европа в любом случае обойтись без российских углеводородов не может, поэтому будет покупать в любом случае. — Такая будет модель. — Прекрасный, светлый мир.

Но очевидно, что эта новая реальность, в которой мы оказываемся, не будет скучной. Что у нас произошло с обществом, отчего многие в Белоруссии и других странах митинговать начали?

— Заскучали.

— Скучно жить. Когда люди после унылой повседневной работы, включают телевизор, то им говорят, что вы должны больше потреблять, вам нужен еще один утюг, а потом — второй холодильник и телевизор, интересная у него жизнь? — Нет. А вот когда поток событий идет, люди, кстати, и работать будут лучше.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев