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Автор Олег Артюков

Не опять, а снова: почему не сбылись предвыборные прогнозы

В России подводят итоги Единого дня голосования. Впрочем, в основном результаты уже известны. Как понятно и то, что многие прогнозы относительно этих результатов не сбылись.

Не опять, а снова: почему не сбылись предвыборные прогнозы

Напомним, что в этом году избирали 20 глав субъектов Федерации, депутатов 11 региональных заксобраний и 22 парламентов административных центров.

Всего же в единый день голосования 13 сентября прошло свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Ну и особенность выборов этого года - по решению ЦИК голосование проходило также 11 и 12 сентября. Объяснено это решение было пандемией коронавируса. Голосование по поправкам в Конституцию также продолжалось несколько дней.

Проблемы на губернаторских выборах? И где они?

Какие же выводы можно сделать по результатам нынешнего Единого дня голосования? Первый - и он не отличается оригинальностью - к прогнозам об этих самых результатах следует относиться с большой осторожностью.

Например, довольно распространено было мнение, что в некоторых регионах, где проходили губернаторские выборы, возможен второй тур. Чаще всего при этом назвали Иркутскую область, реже - Архангельскую. Иногда "мелькали" прогнозы о втором туре в Пензенской области, Краснодарском крае, Камчатке и ряде других регионов.

Ценность этих прогнозов оказалась нулевой. Ни в одной из этих регионов второго тура нет даже близко. В той же Иркутской области врио губернатора Игорь Кобзев набрал более 60 процентов голосов.

То есть конечно, можно попытаться сместить акценты на явку избирателей - а в некоторых из вышеназванных регионов она едва достигала 30 процентов. Но насчет явки прогнозов не было. А вот насчет вторых туров - в достатке.

Прогнозы о провале "Единой России" тоже не сбылись

Что касается результатов "Единой России" на выборах, то неудачными для этой партии можно назвать выборы в городские парламенты Томска, Новосибирска, Тамбова.

Неудача, впрочем, пока что относительная - надо понимать, смогут ли оппозиционные партии и самовыдвиженцы наладить сотрудничество между собой. А то в прошлом нередки были случаи, когда те же самовыдвиженцы переходили во фракцию "Единой России".

Что касается выборов в законодательные собрания 11 российских регионов, то в них "Единая Россия" одержала победу.

То есть, опять-таки, не сбылись прогнозы о том, что на результатах "единороссов" может сказаться ухудшение социально-экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса. Как ранее уже отмечалось, снижение рейтинга "Единой России" в масштабах страны нельзя переносить на региональные выборы. Просто по той причине, что ситуация в регионах разная. А потеря одного-двух мест в каком-либо заксобрании погоды не делает...

Как видно из результатов голосования, прогнозы опять не совпали с реальностью. Нельзя сказать, будто это что-то новое. Перед каждыми выборами, будь то региональные или федеральные, можно видеть многочисленные рассуждения, почему в этот раз для власти они уж точно будут проблемой. Но ничего подобного не происходит. Так что похоже, проблема в данном случае пока что одна - в уровне политологической экспертизы в России.

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Темы губернатор единая россия единый день голосования
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