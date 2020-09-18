Андрей Миронов: Хабаровск — первая ласточка

Нынешний триединый день голосования был всего лишь регионального масштаба. Центральные власти он интересовал только как репетиция следующих выборов в Госдуму. Почему в России намечается усиление протестов? Хабаровск — первая ласточка? Будет ли голосование-2021 перенесено с осени на весну? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал политолог, политтехнолог, президент Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики Андрей Миронов.

Читайте начало интервью:

— Андрей Николаевич, вы считаете, что протесты в Минске и в Хабаровске — очень похожие процессы. Почему?

— Схожесть заключается в том, что люди пытаются мирными способами показать власти свое несогласие с теми или иными решениями. Я имею в виду это. Я совершенно не отождествляю Фургала с Лукашенко. Просто люди чувствуют несправедливость, выходят на мирные митинги и пытаются докричаться до власти.

— Проблема в том, что власть как будто не слышит. Исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев как-то совсем не с того начал. Он мог бы разобраться, с людьми поговорить, а начал усиливать противостояния власти с людьми. Диалога с населением нет и в других регионах.

— Я думаю, Дегтярев — это первая пташка, против которой люди выступают. Таких несогласий, я думаю, после прошедшего трехдневного единого дня голосования мы теперь еще много увидим и услышим. Возьмите Архангельск, Коми. Там — очень много острых проблем. Большие вопросы по Ростову и Иркутску.

Губернатор — это хозяйственная должность. А Дегтярев же, не обладая никаким профессиональным опытом управленца, явно не с того начал и еще больше обозлил против себя людей. Мы видим это на улицах уже два месяца.

— Андрей Николаевич, какова ваша оценка ситуации, настроений в целом по России? Этот единый день голосования — как бы региональный и проходной. Все ждут, что будет в следующем году.

— Вы абсолютно правы, что уже сейчас все нацелено на выборы в Государственную Думу 2021 года.

Голосование 2020 — региональное, прицел на 2021 — Госдума

Последнее выступление ЦИКа, заявление Памфиловой о том, что Единый день голосования нужно совмещать со школьными каникулами, когда дети не учатся и свободны избирательные участки, это — прямой намек на мартовские весенние каникулы.

Поэтому я ожидаю досрочные выборы в Государственную Думу в 2021 году не позднее марта-апреля. В противном случае власть может просто не дотянуть до сентября в связи с объективными причинами, которые связаны с экономикой и ухудшением социального положения населения России.

— Вы имеете в виду последствия коронавируса, ухудшения экономики или каких-то других процессов?

— Не только коронавирус и экономика, это все — взаимосвязанные, комплексные процессы. Пандемия, остановка производства, падение рубля, ухудшение жизни и так далее. Холодильник начнет побеждать телевизор.

— Холодильник трещит.

— Пока еще нет. Но очень скоро он начнет побеждать телевизор. У людей денег не остается. Все данные, которые дают банки и финансовые системы, говорят о том, что улучшения ждать не приходится. — "Денег нет, а вы держитесь".

— Тем не менее, у ведущих экономических аналитиков — разные прогнозы. У Bloomberg - один прогноз, у Fitch - совсем другой. Кто-то говорит, что наша экономика гораздо хуже, чем она могла быть, а кто-то — наоборот, есть и оптимисты. В общем и целом во всем мире, конечно, ужас, но не так чтобы сплошной ужас-ужас-ужас…

— Это с какой стороны посмотреть: у кого щи жидкие, у кого-то бисер мелкий. Поэтому если говорить об экономике, меня, например, смущает потеря за последние за два месяца трети нашего золотовалютного резерва. Это уже говорит о многом. Курс доллара и евро пошли в рост.

И когда говорят, что на 30% может подорожать тот или иной продукт, наверное, у населения это не вызывает удовольствия. Люди опять начнут запасаться продуктами, и в результате пойдет все, что с этим связано. Нет, экономику у нас, к сожалению, в ближайшие два года восстановить не удастся, поэтому придется жить в этих сложных условиях.

— Вы говорите только о нас, либо это все-таки процесс, касающийся и других стран? Потому что в Америке и Европе — огромный рост безработицы и падение экономики. Пандемия ударила по всем.

— Под экономикой можно рассматривать производственные процессы, а можно посмотреть финансовое состояние людей. Соединенные Штаты, например, выделяют четыре триллиона долларов, чтобы поддержать безработных людей, потерявших работу и так далее.

— И при этом они недовольны Трампом, который принял такое решение.

— Про Трампа — еще большой вопрос. Давайте до 3 ноября доживем, а потом посмотрим. Потому что я пока не разделяю оптимистичные позиции сторонников Байдена. Несмотря на то, что я к Трампу отношусь очень-очень с подозрением, я не вижу его явного проигрыша. Особенно после тех погромов, которые были. Там население как раз может встать за него.

— В России тоже власти помогали, но, к сожалению, помощь людям и мелкому бизнесу была несопоставима с западной.

— Да, а там, как раз помогали населению. Япония, Германия и многие другие направили на это триллионы долларов.

— У нас же власти серьезно помогали только крупному бизнесу. Государство купило Сбербанк, покрыв его огромные долги.

— Да, вы абсолютно правы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев