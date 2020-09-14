Как США и Турция манипулируют курдами, чем это грозит Сирии и России, рассказал ведущему "Правды.ру" Икбалю Дюрре журналист, политический обозреватель Аббас Джума.
Читайте начало интервью:
— Разве ты допускаешь, что через Москву курды могут повлиять на Дамаск? А ты не допускаешь, что будет наоборот? Сирийские курды, которые сегодня имеют власть и в Турции никак не воспринимаются, завтра, благодаря американскому усилию, найдут общий язык. Но с Турцией. Именно на фоне последнего договора о добыче нефти.
— Да, именно так. Американцы там давно. Они знают, что делают. И курды у них в руках. Курдам нужны деньги, оружие. И то, и другое у американцев есть. Сейчас с подачи американцев заключается договор. Курды получат 30-40 миллионов долларов ежемесячно. Это с одной стороны. С другой стороны, американцы, это делают не только ради денег. Это политический шаг, чтобы додавить Дамаск. Курд выберет того, кто сильнее. Если Дамаск будет откровенно слаб, его экономика будет разрушена:
то кого курд выберет? Вряд ли он пойдет к тому, кто его десятилетиями лишал права на собственный язык и терроризировал, а сейчас ослабел. Курд выберет американцев, как бы они ему тоже ни не нравились.
Сейчас идут попытки сблизить барзанистов и сирийских курдов. Турция, конечно, против. Рабочая партия Курдистана для Турции — красная тряпка для быка. Но Вашингтон сейчас пытается показать Турции, что РПК не так уж страшна.
— Ты имеешь в виду не РПК, а Сирийские демократические силы?
— Да, которых ассоциируют с РПК. При этом подавляется элемент, которые может раздражать Турцию. И именно этот элемент идет в объятия к Москве.
Сирийские и иракские курды пытаются соединить интересы и нефть. Ведь она будет куда-то доставляться. Путей не так много: Турция и Ирак, иракский Курдистан. Там ее могут разбавлять и гнать в Турцию. Мы имеем сценарий 2014-2015 годов.
Тогда игиловцы гнали нефть в Турцию, а сейчас курды, которые эти земли от игиловцев освободили.
Если получится нанизать всех на эту ось и заручиться турецкой поддержкой, то тезис о том, что Америка проиграла, придется пересмотреть. Понятны усилия американцев против Ирана. Это одна из главных линий Трампа. После выборов он ее продолжит.
— Но если они найдут общий язык, вполне возможно, что эта же нефтяная компания останется в Сирии, регион легализуется в системе общей будущей Сирии. Они будут платить налоги. Это же легче, чем выгнать силой американцев?
— То, что сейчас происходит с расхищением сирийской нефти, — это прецедент. Американцы демонстрируют всему миру, что можно зайти на сирийский рынок в обход Дамаска. Эта фирма на сайте "Федерального агентства новостей". Есть большое расследование: фирма фиктивная. Это не столько ради денег, сколько для демонстрации: ребята, приходите, Дамаск ничего не значит, мы тут сами с усами. Полагаю, что турки только на словах недовольны, а по сути дела, они давно занимаются нелегальными делами в обход Дамаска. Сейчас у них появляется легальный способ зайти на рынок. Где гарантия, что мы завтра не увидим турецкие компании?
— А где гарантии, что завтра Асад не помирится с Эрдоганом? Есть общий враг.
— Вашингтон делает все возможное, чтобы этого врага не было.
Наиболее правдоподобный сценарий: объединение турецких, американских, курдских усилий против России, Ирана. Вашингтон пытается осуществить эту схему.
— Что для Дамаска большую угрозу представляет: Идлиб или Дайр-эз-Заур?
— Наибольшую угрозу для Сирии представляет Турция и ее террористическая креатура в Идлибе, ее имперские амбиции. Что бы в Анкаре ни говорили о суверенитете Сирии, я в это не верю, потому что действия у Анкары совершенно другие:
Турки постепенно отжимают Идлиб. Там уже турецкой лирой расплачиваются, турецкие законы действуют, турецких флагов больше, чем сирийских. Мы все время говорим, что Сирия должна сохраниться целой, нераздробленной. Турция — это клин, который не позволяет Сирии собраться после восьми лет тяжелой войны.
— Говорят, из Идлиба часть боевиков отправляют в Ливию. Это плохо для Сирии?
— Я брал у одного из таких наемников интервью. Если они не возвращаются в Сирию с еще большим опытом, а остаются кормить ливийских червей, то ничего плохого для Сирии я в этом не вижу. Но факт того, что Сирия стала казармой, где Турция набирает головорезов и отправляет по всему свету — это, безусловно, угроза.
— Поможет ли Москве и Анкаре сирийский опыт сотрудничества в Ливии?
— О каком опыте идет речь? То, что турки сбили "Су-24"?
— Союзничество, благодаря которому ведутся в Идлибе совместные военные тренировки, патрулирование.
— Я не представляю, как этот опыт можно применить в Ливии.
— Кстати, Сарадж сегодня был в Турции. И подтвердил намерение дальнейшего сотрудничества. Мне кажется, что России выгоднее, если на той части фронта будет Турция, а на этой части будет доминировать Россия, нежели другой суннитский мир или Франция, или другая европейская страна.
— Я не вижу в Турции союзника. Я не вижу Турцию возле России, как ни крути. В историческом разрезе мы постоянно по разные стороны баррикад. В Сирии вынужденное сотрудничество, потому что его отсутствие невыгодно ни Москве, ни Анкаре. И с американцами у нас есть договоренность на уровне военных, чтобы не стреляли друг по другу. Мы вынуждены. Две большие державы, которые на этом маленьком клочке земли постоянно что-то делят. Это свидетельство того, что есть конфликт.
— Есть политики — есть конфликт. Лукашенко тоже вынужден приближаться к России.
— Лукашенко — фигура крайне зависимая, а Турция достаточно независимый игрок. И постоянно это демонстрирует. Эрдоган — крайне коварный и опасный тип, который манипулирует и хорошо разбирается в том, что делает, который имеет политические претензии и постоянно их предъявляет:
Для России сравнивать Турцию с Белоруссией не очень корректно.
Я за то, чтобы развивались бизнес-проекты, чтобы политика не мешала каким-то договоренностям.
Но когда существует вынужденное, напряженное сотрудничество, это означает только одно: есть конфликт.
Есть необходимость постоянно выяснять отношения, что-то выторговывать, приходить к общему знаменателю. Это значит, что нет общей позиции, а есть неразрешимый конфликт, который мы пока еще не затрагиваем. Например, отделение террористов от не террористов: что такое умеренная оппозиция, до сих пор непонятно.
Беседовал Икбаль Дюрре
К публикации подготовила Марина Севастьянова
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