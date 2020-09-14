Военный эксперт Коротченко: при Зеленском Киев перешёл красную черту

Почему НАТО активизируется на Украине и как на это нужно реагировать России, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Перейти границы

— Игорь, НАТО в последнее время не просто активизируется у границ России, но делает это нагло. Постоянно наши истребители сопровождают 1-3 самолёта. Но то, что американский В-52Н пролетел над Украиной, — это немыслимая ситуация. Почему эта ситуация вас удивила как эксперта?

— Впервые группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H (это носители ядерного оружия) использовали воздушное пространство Украины. В сопровождении украинских истребителей совершили полёт с имитацией боевого применения ядерного оружия по объектам в Крыму и на Юге России. Развернулись на дистанции 50 км от госграницы с Россией. Это очень близко. Это носители ядерного оружия, средствами доставки являются крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Это была не только акция устрашения, но и разведывательная акция: три американских стратега с полным боекомплектом в непосредственной близости от российских границ. Конечно, наша ПВО была активирована максимально. Группа самолётов-разведчиков вела:

радиоэлектронную разведку для вскрытия состава нашей группировки,

работу по установлению конкретных боевых режимов радиолокационных и радиотехнических средств, входящих в состав зенитных ракетных систем и комплексов.

Была проведена комплексная разведывательная ударная операция, но без применения, естественно, оружия, потому что в этом случае началась бы Третья мировая война.

— Украина делает всё, чтобы услужить американцам, и мечтает об американских военных базах. Это вопрос времени, что они разрешат их самолетам-истребителям быть на своей территории?

— Такая акция была проведена впервые. На это даже Порошенко не отважился. А вот при Зеленском это стало возможным. Это наводит на определённые мысли. Сначала в воздушном пространстве носители американского ядерного оружия, а дальше не исключено появление наземных баз с системами высокоточного ударного оружия на территории Украины под американским флагом.

Киев перешёл красную черту. Мы должны об этом чётко говорить.

Ответные меры

Какие ответные меры нужно предпринять? Первое — усиление группировки сил и средств противовоздушной обороны на южных рубежах России и средств контроля воздушного пространства. Это необходимо делать незамедлительно. Поставка новых зенитно-ракетных систем С-400 у нас идёт полковыми комплектами. Думаю, в течение ближайших пары лет поставки должны идти исключительно в Крым и Южный военный округ. Второе — прикрытие наиболее важных объектов (военных, гражданских, транспортных), Крымского моста в частности, зенитно-ракетными комплексами "Тор-М2" — исключительно эффективное оружие, доказавшее свои боевые характеристики в Сирии.

Именно "Тор-М2" перехватил 90 % беспилотников, которые террористы сотнями засылали на нашу авиабазу в Хмеймиме.

С оставшимися 10 % работали другие средства ПВО. У "Тор-М2" есть модульные варианты поставки: автономные боевые модули могут моментально перебрасываться вертолётами на объекты. Ми-26 перебрасывает его в течение 30-40 минут в любую точку. Главное, мы можем создать группировку, которая будет работать в едином контуре, обеспечивая противовоздушную оборону поражения любых объектов. Очень важный элемент нашей реакции. Новый РЛС контроля воздушного пространства с дистанцией обнаружения целей за 400-600 км. Цель типа В-52Н обнаруживается. А "Тор-М2" эффективно работает по крылатым ракетам, то есть как средство ПВО последнего рубежа как раз может прикрывать объекты от ударов американскими крылатыми ракетами, носителями которых является В-52Н.

Это меры военного характера. Но главное — необходимо сделать выводы политические.

Существование Украины в нынешнем виде — это прямая угроза интересам национальной безопасности России.

Мы должны употребить все силы, чтобы это государство было рыхлым, неэффективным, чтобы оно распадалось, а здоровые силы получили больше свободы действий. Это вопрос деятельности наших спецслужб и вообще политического выбора. Украина — это враждебное нам государство в части политической элиты. Сегодняшняя Украина хуже, чем Польша Пилсудского в 1920–1930 годы. Военную разведку Украины возглавляет профессиональный диверсант и террорист. СБУ возглавляет друг Зеленского. Сама СБУ крайне опасна для нас, потому что методы работы на территории России диверсионно-террористические. Службу внешней разведки Украины тоже возглавляет профессиональный диверсант.

Мы не должны, как мантру, твердить, что заинтересованы в украинском суверенитете. Мы в нем не заинтересованы. Чем быстрее это несостоявшееся государство распадётся, тем будет лучше для всех. Мы не должны скрывать наших целей в отношении Украины. Да, поддерживаем те силы, которые можем поддерживать, но Зеленский должен стать нерукопожатным для Кремля. Не надо стесняться. Нужна максимально быстрая интеграция Донбасса через экономику, чтобы они могли финансировать сами себя, а не висеть гирей на шее российского бюджета. Наша дипломатия должна перейти от созерцательно-пассивной роли к мягким дипломатическим поворотам, более жесткой, прагматичной, эффективной внешней политике для отстаивания национальных интересов России на постсоветском пространстве.

Главный приоритет России — постсоветское пространство.

Наши послы должны модерировать политическую действительность в странах пребывания, работать так, как работают американские, британские послы. Ситуация требует нового подхода в работе МИД России и российских послов на постсоветском пространстве.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова