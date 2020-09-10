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Автор Александр Шторм

Разобраны возможные санкции США "за Навального"

Политика

Американцы воспользуются кейсом Алексея Навального в своих целях. Фактически,  механизм подготовки санкций против России по этому делу запущен.

Разобраны возможные санкции США

Как пишет автор телеграм-канала "Санкции.Экспертиза", Трампа уже поставили перед фактом в Конгрессе США.  В комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США уже наваяли официальное письмо, в котором требуют от власти расследования инцидента, ссылаясь ст. 306 Акта о химическом и бактериологическом оружии 1991 г. (CBW Act).

Авторами опуса являются Элиот Энел и Майкл МакКоул. Не последнюю роль в этом заявлении играет тот факт, что Навальный - ведущий российский политический активист. И отравлен он якобы был "Новичком", который использовался в Солсбери в 2018 году.

Конгрессу не нужны доказательства этого факта в принципе, так как CBW Act должен быть задействован по сценарию Солсбери.

Ожидается, что в течение 60 дней президент должен дать заключение о том, что зарубежное правительство использовало химическое  оружие против своих граждан.

Какие санкции могут ввести США против РФ и насколько они опасны

После чего Трампа обяжут  ввести первый раунд санкций, вне зависимости от того, что будет думать он сам. По опыту Солсбери они были для России довольно безболезненны.

Речь о блокировании зарубежной помощи, о поставках вооружений и финансировании этого процесса (не требуется). Об отказе в правительственных кредитах (не берем). Об ограничениях в поставках двойных технологий (они и так под ограничениями с 2014 и 2018 гг.).

После этого таки будет неприятно, поскольку в течение 3 месяцев потребуется еще и заключение о том, что страна больше химическое оружие не использует. А гарантии должны выдаваться кем-то третьим, включая инспекции ООН или других международных структур.

Россия, разумеется, никаких инспекторов не пустит и "каяться" не придет. 

Однозначно грянет  второй раунд, который может включать в себя блокирование программ помощи стране через международные институты. Россия в ней особенно не нуждается, но запрет банкам США кредитовать страну в перспективе может означать запрет на любые действия по российскому суверенному  долгу.

По большому счету, экспортные и импортные ограничения - это относительно терпимо. Также можно ожидать дальнейшего понижения дипломатических отношений (при этом сокращения численности персонала консульств и посольств можно не опасаться, и так все сокращено до предела). Могут быть введены ограничения на передвижение дипломатов.

Нужно быть готовыми и к ограничения полетов авиакомпаний страны в отношении их доступа в США (то есть российские перевозчики перестанут летать в Америку, а Россия - закроет небо для всех самолетов США).

Так что  от Трампа будут требовать более жестких мер.

По мнению автора канала Ивана Тимофеева, дело может дойти до более серьезных ограничений по долгу. Тут демократы и республиканцы будут едины.

Стоит добавить, что однозначно встанет вопрос о DASKA, по его "химическим статьям". Законопроект могут начать совершенствовать и дорабатывать, а к российским заявлениям и сомнениям в фактологической базе никто не прислушается. К химической тематике наверняка добавится и сюжет о демократии и правах человека, так что реакция США на Навального может оказаться более неприятной, чем у Европы. Но России не привыкать.

В  МИД России по этому поводу заявили, что антироссийские санкции из-за Навального вполне возможны, но это не повод что-то менять в российской позиции. Соответственно, так и будет.

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Темы санкции сша дело скрипалей алексей навальный
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