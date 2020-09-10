Аббас Джума: "Россия спасла Сирию"

Как подписанный в Москве договор между Советом демократической Сирии и Партией народной воли повлияет на взаимоотношения Дамаска и курдов и поможет ли это урегулировать сирийский конфликт, рассказал ведущему "Правды.ру" Икбалю Дюрре журналист, политический обозреватель Аббас Джума.

Лед тронулся

— Аббас, недавно в Москве подписали договор между Советом демократической Сирии и Партией народной воли. У нас, курдов, в таких случаях говорят: на какой горе волк умер? То есть произошло что-то неожиданное. Есть ли подобное выражение в арабском языке?

— Есть аналогичная российская пословица: рак на горе свистнул.

— Да. Впервые Россия на таком высоком уровне приняла делегацию главы курдов. В этой делегации были и другие представители, но понятно, что доминирующая сила — Совет демократической Сирии. Этот шаг может сыграть какую-то роль в будущем Сирии?

— Лучше поздно, чем никогда. До этого позиция курдов систематически игнорировалась. Все знаковые мероприятия, которыми гордятся:

Россия,

Сирия,

Турция,

Иран,

проходили без участия курдов, а ведь они имеют влияние. Это сирийский народ.

Курды неоднородны. Когда говорят "курды с американцами", это неверно. Да, есть курды, которые с американцами, Syrian Democratic Forces ("Сирийские демократические силы"), Мазлум Абди; есть постоянные движения американцев, которые злят и Москву, и Дамаск. Недавно выпустили совместную ноту протеста относительно подписания договора между курдами и американской нефтяной компанией Delta Crescent Energy.

Но есть курды, которые желают диалога с Москвой, даже несмотря на то, что, по их мнению, Москва их предала. Я много слышал подобного от курдов, мол, бросила их на растерзание туркам, которые провели несколько операций. Россия совершила некий размен, и курды стали разменной монетой. На что я всегда возражаю: а американцы разве не так с нами поступают?

Теперь решили взяться за курдскую тему, пригласили делегацию. Мы увидели меморандум о взаимопонимании, дополнительный набор правил, на который можно будет опираться на пути исполнения того, что написано в резолюции Совбеза ООН № 2254. Мы за уважение суверенитета Сирии. Сегодня Лавров в Сирии опять об этом говорит. Думаю, что это звенья одной цепочки:

сначала оппозиция и курды,

потом визит Лаврова в Сирию.

С другой стороны, пока ничего нового. Видимо, присматриваются друг к другу.

Я вижу в этом со стороны Москвы ответ на действия американцев на северо-востоке Сирии.

Это попытка перехватить инициативу, попытка тоже взаимодействовать с курдами, понимание того, что курды — это серьезно.

Вопрос: не поздно ли для Москвы? Успеем ли мы перетянуть одеяло на себя, потому что американцы там очень давно? И даже когда американцы бросают курдов на растерзание туркам, когда турки бомбят курдских детей и женщин, американцы не останавливают своего союзника по НАТО, а подкидывают оружие курдам, лишь бы воевали. Несмотря на это, у американцев остается коридор возможностей. Они могут играть на курдских слабостях. Москва этого делать не может, потому что ее физически там не было. И вот сейчас она потихонечку туда приходит.

В поиске диалога

— Есть ли реакция со стороны Дамаска в отношении этих переговоров?

— Для Дамаска это наиболее выгодный сценарий. Если бы все курды так рассуждали, как те, что приехали в Москву. Кадри Джамиль сказал: "Мы против чрезмерной централизации власти, потому что это порождает коррупцию и тиранию, но мы также и не приветствуем чрезмерную децентрализацию". Это намек, что о Курдистане, широкой автономии речи не идет. Идет поиск золотой середины, чтобы была крепкая вертикаль власти (у Дамаска экономика, политика, вооруженные силы), но администрирование на местах (язык, местные нюансы) отдали курдам.

— Дамаск вынужден согласиться с таким решением?

— У Дамаска сейчас не такой большой выбор. Я не понимал Дамаск, когда он напрочь отвергал диалог с курдами. Как только говоришь "курды" — сразу крики: "Сепаратизм!", "Предатели!" Я выражал эти мысли на разных конференциях. И всегда за кулисами ко мне подходят функционеры, баасисты: "Аббас, вы же за Асада. Вы допускаете диалог?" Я говорю: "Именно потому что я за Асада, за урегулирование конфликта, я и ищу решение". А решение возможно через диалог, и это позиция России.

— Исходя из твоих слов я могу делать вывод о том, что в Дамаске среди сирийского политического истеблишмента есть разные подходы?

— Безусловно. От крайнего неприятия всего, что связано с курдами, до лояльного отношения.

— А можно определить, кого больше среди этих людей: баасистов или бизнес-элиты? Или алавитов, суннитов?

— Нет, я не буду так делить, особенно на уровне религии. Но, безусловно, серьезные люди возле Башара Асада периодически шепчут ему на ухо о том, что курды — это очень большая угроза. При этом факт, что в Москве собираются курды, "Народная воля", подписывают меморандум о взаимопонимании, говорит о том, что лед тронулся. Мне кажется, курды используют московскую площадку, в том числе для того, чтобы надавить на Дамаск, повлиять на него, чтобы Дамаск стал более сговорчивым, потому что Дамаск зависит от Москвы.

— Кто-то недавно в Дамаске сказал, что Москва больше зависит от Дамаска. Это популярная фраза в последнее время.

— И на заборе можно написать много чего. Это глупость по той причине, что сирийская экономика почти разрушена до основания.

Россия спасла Сирию, давайте называть вещи своими именами.

Если бы не Россия, российские ВКС, решение откликнуться на просьбу о помощи, то, возможно, меня бы тут не было, потому что пришлось бы ехать и воевать, ибо моим родственникам угрожала бы непосредственная опасность. Сейчас они живут более или менее, а иначе, я полагаю, террористы уже стучались бы в их дома и непосредственно в дом Башара Асада. Этого не произошло только потому, что вмешалась Россия.

Курды очень надеются, что встреча в Москве повлияет на Дамаск и на Анкару, потому что у России с Анкарой есть прямой диалог.

Существует Астанинский процесс. Для курдов это очень важно. Курды (тебе ли не знать?) всячески пытались в этот формат втиснуться. Не получалось. А сейчас, может быть, что-то и получится.

Беседовал Икбаль Дюрре

К публикации подготовила Марина Севастьянова