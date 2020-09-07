Президент Сербии назвал Марию Захарову примитивной

Пост в Facebook официального представителя МИД России Марии Захаровой стал причиной международного скандала и ударил по престижу союзника страны — Сербии.

Сербский политический истеблишмент в шоке. В шоке и в России. "Лицо российской дипломатии" Мария Захарова извинилась, но, видимо, по привычке, вдогонку обвинила руководство Сербии в том, что ее неправильно поняли.

Балканский вираж

После длительных перипетий в сербско-косовских взаимоотношениях 4 сентября 2020 года президент Сербии Александр Вучич посетил США и при посредничестве своего коллеги Дональда Трампа заключил соглашение об экономическом сотрудничестве с Косово:

Косово присоединится к безвизовой зоне Сербии, Албании и Северной Македонии;

Косово на один год заморозит вхождение в какие-либо международные организации;

Сербия на год прервет свои действия по отзыву признания независимости Косово;

закреплено регулирование взаимных инвестиций в инфраструктурные проекты.

Формально достигнутые в Вашингтоне договоренности не означают, что Сербия признала Косово, но тем не менее американцы поспособствовали продуктивным решениям, которые стали важным шагом в урегулировании конфликта в регионе.

Новости из столицы США остались практически незамеченными российскими федеральными телеканалами, которые только и рассказывают о плодотворной роли России в решении проблем Сербии. Возможно, на этом фоне Мария Захарова и решила выказать отношение к событию.

Основной инстинкт

После появления в СМИ фотографий встречи Дональда Трампа с Александром Вучичем, на одной из которых последний сидел на одиноко стоящем стуле напротив своего американского коллеги, расположившегося за рабочим столом, пошли отклики общественности на событие.

В субботу, 5 сентября 2020 года, когда Москва отмечала День города и некоторые граждане подогревали радость праздника горячительным, в 23:12 официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост в Facebook:

"Если Вас позвали в БД (Белый дом — ред.), а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь, как на фото #2 (фривольная поза Шэрон Стоун на допросе в кинофильме "Основной инстинкт" — прим. ред.). Кем бы Вы ни были. Просто поверьте".

Отождествив образ героини известной американской актрисы с президентом Сербии, Мария Захарова заставила вздрогнуть не только своих постоянных читателей в Facebook, но и политический истеблишмент страны-союзника.

Марко Джурич, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии, возмутился постом Марии Захаровой, которая при любых обстоятельствах воспринимается как официальный представитель МИД России. Даже когда она использует для комментариев свой личный аккаунт в Facebook:

"Этот президент не сказал ни одного плохого слова против России. Этот президент по полтора часа ждал аудиенции российского президента и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!"

Отзыв пришел и с высшего уровня. Прокомментировал заявление Марии Захаровой и сам президент Сербии Александр Вучич:

"Понимаю Захарову. Наши переговоры были успешными, но мне жаль, потому что и там я защищал наши отношения с Россией и отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что было в первоначальном документе. Не ценят люди то, что Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России…, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них. Я не буду объяснять чужой примитивизм".

Спасительный лайфхак

После разразившегося скандала представитель МИД Российской Федерации извинилась и представила читателям новый текст:

"Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". (Далее скорректированный текст — ред.) "Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо".

Вот уже чувствуется, что перед читателями не "специально натренированный провокатор" и не "кукловод", который вбивает клин в гармонию отношений России с союзником, а:

член Совета по внешней и оборонной политике России;

член Коллегии МИД РФ;

чрезвычайный и полномочный посол;

заведующая кафедрой международной и национальной безопасности дипломатической академии МИД России.

Да, конечно, "неверно истолкован". Заговор фейсбукобандеровцев, происки ЦРУ, МИ-6 и Джорджа Сороса. Не иначе. Абсолютно однозначные, понятные фразы и образы. Странно, что извинения не синхронизировались с удалением из поста фото с ногами Шэрон Стоун. Вероятно, фото осталось как напоминание, что американская актриса гордится не только своим телом, несмотря на свой возраст, но и наивысшим баллом IQ.

Люди говорят

Пользователи Facebook нередко становятся свидетелями, как редактируются или дополняются посты и комментарии, особенно после содержательных выходных. Мой давний друг как-то поделился нехитрым лайфхаком.

Когда он еще трезво оценивает перспективу злоупотребить спиртными напитками, то тут же отдает своему водителю на ответственное хранение телефон. Так сказать, от греха подальше. Ведь кто-то звонит своим бывшим, а кто-то строчит, как он на тот момент думает, остроумные посты в соцсетях.

В Facebook Мария Захарова получила весьма скромную поддержку от своих поклонников, не видящих разницы между ГОП-культурой и дипломатией. Правда, подавляющее большинство комментариев были следующего рода:

"Молодец. Нахамила по пьяному делу одному из немногих оставшихся у России условных союзников. Сербы уже ответили (Джурич и министр обороны Вулин). Отличная работа дипломата, можно будет со студентами в дипакадемии потом разобрать". "За такую публикацию МИД РФ обязан уволить Марию Захарову. Тут даже извинений недостаточно. На лицо непрофессионализм и некомпетентность". "Мария Захарова — спасибо! Вот теперь все стало понятно! Основной задачей МИД РФ является окончательное разрушение уважительных отношений с союзниками, партнерами и друзьями России. Результаты впечатляют!… Братья-сербы, не обижайтесь на этот пост госпожи Захаровой!" "А писать подобное — это профессионально? Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в МИД, кроме плясок и написания постов из разряда "юмор школьника"? Может, я не разбираюсь в тонкостях дипломатии и ваши посты — это яркий пример мощной отечественной дипломатической школы, но пока, кроме пошлости и безосновательных издевок, ничего не заметил". "И это МИД РФ…Какой позор… Сербы, извините, мы, русские, к ней не имеем отношения". "Пост Захаровой, а стыдно мне… За такое лицо российского МИД…".

Традиции ГОП-культуры

ГОП — Городское общество призора, куда после Октябрьской революции 1917 года определяли на перевоспитание беспризорников и подростков, занимавшихся грабежами и отличившихся в хулиганстве.

Позднее учреждение было переименовано в более идеологически правильное — Государственное общежитие пролетариата с сохранением популярной аббревиатуры и контингента. Гопниками по-прежнему называют тех же самых хулиганов и прочий быдлующий элемент. И эти традиции, которые переданы нам предками, теперь, по сути, защищает основной закон страны в последней его редакции.

Вскоре после откликов высокопоставленных сербских чиновников и самого президента страны на скандальный пост официального представителя МИД России глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров позвонил Александру Вучичу. Новостные ленты рассказали, что министр и президент поговорили про дружеские отношения России и Сербии, про совместные проекты и поддержку друг друга на международной арене.

Последнее выглядит весьма пикантно на фоне разразившегося скандала. Наверняка, глава МИД России не преминул извиниться за свою подчиненную, потому что не заметить случившегося и возможных последствий было просто невозможно.

Получается, что президент Александр Вучич получил двойной репутационный удар, который обязательно будет замечен сербскими избирателями. Мало того, что его высмеял российский чиновник, так еще и извинялся за конфуз не равный ему по рангу.