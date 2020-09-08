Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам

Кому выгодна ситуация с Навальным и почему России нужно развивать собственную авиационную промышленность, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Комбинация западных спецслужб

— В 2014 году, когда сбили малазийский Boeing, Министерство обороны сразу провело конференцию, показало данные всех наблюдений и космической разведки. Была открытая конференция, отвечали на все вопросы. Но это никак не повлияло на ситуацию.

— Тем не менее мы не должны вести себя, как жертва. Не надо было Навального вообще отдавать в руки западных специалистов. Он находился в тяжелом состоянии, могли бы пригласить бригаду иностранных врачей сюда, и в омской больнице его лечить либо перевести в Москву. Мы же прекрасно понимали, что дело резонансное, оно будет использовано против России и что это, очевидно, комбинация западных спецслужб. Целей здесь две:

Ситуация с Навальным случилась в момент острого политического кризиса в Белоруссии. Осенью должны возобновить работы по "Северному потоку — 2". Теперь даже ведущие европейские и немецкие политики призывают Меркель похоронить этот проект как часть санкций в ответ на отравление Навального.

Кому выгодно отправление Навального? России невыгодно, нас уже и так облили, чем только могли.

Это выгодно прежде всего США.

В 1970-80-х годах ЦРУ США снабжало агентов из числа советских граждан специальными ядами, с помощью которых они могли покончить собой в случае ареста, чтобы избежать следствия и не давать показания. Известное дело — агент "Трианон", высокопоставленный сотрудник МИД Советского Союза Огородник. По его просьбе ему была передана через московскую резидентуру ЦРУ ручка, в колпачок которой была вмонтирована капсула с сильнодействующим ядом. Он воспользовался ручкой, когда КГБ проводил его арест. В фильме "ТАСС уполномочен заявить…" была воспроизведена реальная ситуация. Не желая давать показания, понимая, что впереди ждет расстрел (по советским законам за шпионаж была высшая мера наказания), Огородник сел писать чистосердечное признание у себя дома, взял ручку и нажал кнопку — капсула выскочила, он ее принял. Несмотря на то, что тут же был доставлен в спецклинику, Огородник скончался. Последующий анализ не показал наличия в крови ядов. То есть яд был таким, что его составные части распались сразу после смерти.

Мы не знаем, что с Навальным делали.

Но мы оказались в ситуации, в которой оказался Саддам Хусейн, с той разницей, что Саддам не мог за себя постоять, а мы как ядерная держава можем.

Поэтому нас будут бить не крылатыми ракетами, а санкциями.

— К сожалению, да. Россия ассоциировалась со многими хорошими вещами, одной из последних была Олимпиада 2014 года, после которой чего только не было: Крым, малазийский Boeing, Скрипали, допинговый скандал. Каждый раз мы оправдываемся, взываем к здравому смыслу. Почему бы действительно не заявить, что мы отдавали вам здоровенького, пожалуйста, объясните, что произошло?

— Да, докажите, что вы его не отравили. Мы считаем, что на Навального в Германии могли чем-то воздействовать.

США нам не партнеры

— В любой ситуации человек может оправдываться или обвинять, или выбрать еще какую-то тактику. Но мы постоянно выбираем тактику оправдывания. В этом проблема. Вот когда мы сменим тактику, может быть, тогда и ситуация будет другой.

— Возьмите ситуацию в США, фактически страна в состоянии гражданской войны. Почему бы нам каждый день не указывать методично США на это? Мы бы могли:

спрашивать, где демократия,

заявлять протесты,

создать фонд поддержки протестующих,

фиксировать случаи расовой дискриминации.

Как говорится, карты сами в руки идут. Но мы показали пару раз по центральным каналам беспорядки, и все. Наш МИД мог бы вызвать американского посла, сделать ему официальное заявление, что в США нарушаются нормы демократии, и мы будем вмешиваться в ситуацию. Мы накажем американский истеблишмент за то, что он допускает такие безобразия в США. Надо действовать так, как действуют американцы. А у нас либо политической воли, либо ума не хватает.

Не надо называть США партнерами. Америка понимает только силу. Очень маленькое количество стран может больно наступить США на ногу. Мы это можем сделать, и абсолютно безнаказанно.

Почему мы не учим США уму-разуму? Это не идеальное общество, там сегодня бардак.

Брежневское Политбюро отдыхает по сравнению с возрастным цензом американской элиты. Трамп там единственный молодой, хотя ему 74.

Когда мы вечно оправдываемся, к нам и отношение такое. Посмотрите, Ким Чен Ын мал да удал и никто с ним ничего сделать не может. В современном мире правил игры уже нет. Поэтому не надо пытаться с гангстерами (а США — это гангстеры), разговаривать вежливо. Гангстер воспринимает это как признак слабости. У нас есть "Калашников", "Тополь-М". Потому что англосаксы — это пираты по природе. Я это говорю не для того, чтобы унизить или обидеть великий английский и американский народ. Нет. Давайте вспомним исторические факты:

любой пират мог получить офицерский чин и поступить на службу ее величества королевы английской, если половину награбленного отдавал в ее казну;

США сбросили первую атомную бомбу на головы мирных японцев;

в США истребили полностью коренное население Северной Америки;

США завозили рабов, эксплуатировали их труд.

Протекционизм в авиапроме

— Сегодня даже фактор военной силы приобретает экономический характер. Нам надо перестраивать свою экономику, уходить от нефтяной и газовой зависимости. Тем более что доходы "Газпрома" катастрофически падают, а нас отрезают повсюду от рынков, где раньше мы присутствовали. Все перемещается в сферу высоких технологий.

Нам нужна собственная авиационная промышленность. Boeing и Airbus не нужны.

У нас на подходе новое поколение российских магистральных лайнеров МС-21. Оттуда надо выбрасывать все импортное, ставить только отечественное, сертифицировать и дальше конкурировать на равных с гигантами мирового авиастроения:

Airbus,

Boeing,

Embraer.

Мы как великая авиационная держава должны жесткими протекционистскими мерами навязывать "Аэрофлоту" и всем отечественным компаниям исключительно отечественные борта и поставить заградительную планку, пошлины на иностранные самолеты. У нас есть прекрасно работающие "Туполев", "Ильюшин". Есть серия Ту-204 — надо дальше развивать. На подходе новое поколение продвинутых движков ПС-90. Впереди ПД-14. Это будущие моторы, крылья. Мы должны остаться в этой весовой категории, потому что это гражданская авиация, коммуникации.

— Мы уничтожили всю малую авиацию. У нас Сибирь и Дальний Восток. Там Як-40, Як-42, Як-50 — это были прекрасные самолеты. Где они? Ил-86 вообще был отличный самолет.

— Должны восстанавливать. Ту-134, Ил-96, Ил-86. Многофюзеляжные машины. Всё порезали в угоду западным рекомендациям. Слава Богу, теперь начали понимать. Вместо того чтобы вкладывать деньги в американские облигации, давайте вложим в наш авиапром, совершим индустриализацию № 2, построим новые авиазаводы по выпуску гражданских лайнеров. Даже за счет государственного бюджета. Деньги есть. Мы тогда будем полностью независимы от санкций.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова